Работа в три смены: РФ строит док для судов неограниченного водоизмещения

Работы по созданию перспективной судостроительной инфраструктуры набирают обороты.

На месте создания будущей дальневосточной верфи «Звезды», возводящейся в Приморье, полным ходом идут строительные работы. О степени важности нового объекта для судостроительной инфраструктуры России можно судить по недавним словам о ней вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

По заявлению политика, которое цитирует РИА, строительные работы по созданию самого большого в России сухого дока идут в три смены. Рогозин также пояснил, что к настоящему моменту заказчики уже подошли к «завершающему этапу видения завода», подразумевая ход возведения важного объекта на будущем судостроительном предприятии, который позволит создавать «суда и корабли неограниченного водоизмещения».

По словам Рогозина, будущее предприятие будет преимущественно выпускать продукцию гражданского назначения, среди которой окажутся в первую очередь буровые, разведывательные и добывающие нефтяные платформы, а также суда ледового класса и крупнотоннажные плавсредства.

Кроме этого, в ходе совещания проходящего на заводе, российский вице-премьер отметил, что ход реализации данного строительного объекта настолько важен для государства, что он находится на постоянном контроле российского президента Владимира Путина, который ежеквартально получает отчеты с его стройплощадок.

К реализации строительного проекта на базе завода «Звезда» привлечены российские «Газпром банк», «Роснефть» и «Роснефтегаз». В итоге предприятие РФ существенно увеличит свой производственный потенциал, что позволит ему стать основой отечественного судостроительного кластера на Дальнем Востоке.

Наталья Овсянникова