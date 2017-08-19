Главная » Новые технологии, События Настоящего, Экономика

Работа в три смены: РФ строит док для судов неограниченного водоизмещения

11:28. 19 августа 2017 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:

Работы по созданию перспективной судостроительной инфраструктуры набирают обороты.

Работа в три смены: РФ строит док для судов неограниченного водоизмещения

На месте создания будущей дальневосточной верфи «Звезды», возводящейся в Приморье, полным ходом идут строительные работы. О степени важности нового объекта для судостроительной инфраструктуры России можно судить по недавним словам о ней вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
 
По заявлению  политика, которое цитирует РИА, строительные работы по созданию самого большого в России сухого дока идут в три смены. Рогозин также пояснил, что к настоящему моменту заказчики уже подошли к «завершающему этапу видения завода», подразумевая ход возведения важного объекта на будущем судостроительном предприятии, который позволит создавать «суда и корабли неограниченного водоизмещения».
 
По словам Рогозина, будущее предприятие будет преимущественно выпускать продукцию гражданского назначения, среди которой окажутся в первую очередь буровые, разведывательные и добывающие нефтяные платформы, а также суда ледового класса и крупнотоннажные плавсредства.
 
Кроме этого, в ходе совещания проходящего на заводе, российский вице-премьер отметил, что ход реализации данного строительного объекта настолько важен для государства, что он находится на постоянном контроле российского президента Владимира Путина, который ежеквартально получает отчеты с его стройплощадок.
 
К реализации строительного проекта на базе завода «Звезда» привлечены российские «Газпром банк», «Роснефть» и «Роснефтегаз». В итоге предприятие РФ существенно увеличит свой производственный потенциал, что позволит ему стать основой отечественного судостроительного кластера на Дальнем Востоке.
 
Наталья Овсянникова
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...док. Делай свою работу". И врач делает свою работу... имеющих лицензию для работы по программе... превышает три миллиона....вам придется сменить врача ... практически неограниченный доступ ...незащищенным перед целым строем паллиативных - ...из способов судить о подлинности......
гРУСтная история: Русские изобретатели и первооткрыватели
... для крепления) и набором сменных ...и корабельные доки. Яблочков....Дми́трий Ива́нович... причём, судя по применённому ...это давало неограниченные возможности производства...Работы Жуковского в области аэродинамики явились источником основных идей, на которых строится......
Глава 11. Атомы по одному не собираются - О перемещении во времени и пространстве без расхода топлива и финансов...
... в работу Комплекса, для достижения того... вакууме можно строить на других ...по пространству с НЕОГРАНИЧЕННОЙ скоростью. «...ней МОЖНО судить не только...«Доктора» – (дока торы) неинерционная масса...на смену, после конца смены ... таблицу: Правило три для фантома. Фантом......
"Голливуд летит на Луну". И снова о лунной афере!
... минимум, смену всех систем... в доке в ...строем» верхушке правителей СССР были открыты неограниченные... эти три доставленные ...работ 1976). Четырёхкамерный двигатель закрытого цикла работает на паре кислород-керосин. Разработан для...горят железные суда! Так ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>