Новости Украины и Новороссии 19 августа 2017

Уважаемые единомышленники! Вернувшись из поездки на Донбасс, я готовлю подробный отчет обо всем сделанном. Он будет опубликован в понедельник. Пока предлагаю вашему вниманию репортаж-статью «Комсомольской правды», которая вкратце рассказала обо всем.



Источник: https://www.donetsk.kp.ru/

Сумма для помощи была собрана всего за четыре недели

В Донецке российский политик, писатель, публицист Николай Стариков побывал на передовой, где совместно с Главой Республики Александром Захарченко вручил награды военнослужащим, а потом в Донецком национальном университете провел презентацию своей новой книги «Война. Чужими руками». Однако главной целью приезда политика была гуманитарная миссия: помощь многодетным вдовам погибших ополченцев и военнослужащих ДНР.

Деньги для самых нуждающихся

Сумма для помощи — более 1 миллиона 300 тысяч рублей — была собрана всего за четыре недели. Деньги присылали читатели сайта Николая Старикова, подписчики в соцсетях. В сборе средств участвовали не только граждане России, но и других государств.

– Россия всеми возможными способами оказывает содействие республикам. Но помощи не может быть чересчур. Я выступил гарантом, что собранные деньги получат наиболее нуждающиеся вдовы и сироты, – сообщил Николай Стариков.

Политик лично вручил конверты с деньгами и продуктовые наборы 13 многодетным вдовам из Донецка, Макеевки, Тореза, Комсомольска и других городов ДНР. Определить, кто наиболее нуждается в помощи, помогли власти Республики и на местах.

Жизнь ради детей

Татьяна Леонова пошла в ополчение вместе с мужем Вадимом в 2014 году. Участвовали в боях за Славянск и затем – за аэропорт, где и погиб Вадим в сентябре 2014 года. У Татьяны сейчас подрастают четыре ребенка, старшему Александру – 14 лет, а младшим — двойняшкам Елизавете и Антону по шесть.

– Как справляетесь со службой и воспитанием детей? – спрашиваем.

– Мне повезло с сослуживцами и командиром. Они относятся с пониманием, и когда есть возможность, то отпускают меня к детям. На сон, правда, времени почти нет. Но это для меня привычное дело. К трудностям я привыкла, работать начала с 9 лет, за братом-инвалидом приходилось ухаживать с самого детства. Сейчас для меня главное остаться в живых, чтобы дети не стали круглыми сиротами, но нужно защищать не только своих детей, – поясняет Татьяна.

В книге «Война. Чужими руками» описаны показательные эпизоды манипуляции целыми странами и народами.

Супруг Елены Королевой погиб в 2015 году, прослужив всего три недели.

– Вначале с ним пропала связь, я две недели не могла к нему дозвониться, мы надеялись, что он потерял телефон. Потом ещё две недели ожидания, я начала его искать по объявлениям в интернете. В конце концов, нашла… уже в морге, – вспоминает Елена.

Несмотря на потерю мужа, женщина продолжает жить ради четырех дочерей. Садик, школа – все это начнется уже совсем скоро, поэтому для многодетной матери помощь из России пришла в нужное время. Как и для других донецких вдов, которые стойко перенесли свое горе и продолжают жить ради детей и их будущего.

Общаясь с женщинами, Николай Стариков едва сдерживал слезы и с трудом подбирал слова соболезнований.

Войны как способ ослабить конкурентов

Это уже третий визит политика в Донецк, и, как он отметил, каждый происходит с интервалом в два года.

– Я вижу, что Донецк стал красивее, здесь ещё больше порядка и чистоты, работают фонтаны, гуляют люди, и самое главное, что я отметил по сравнению с 2015 годом – стреляют реже, – поделился впечатлениями Николай.

Одной из целей визита в Республику также стала презентация новой книги и общение с читателями. В публицистике «Война. Чужими руками» описаны показательные эпизоды манипуляции целыми странами и народами в разные периоды мировой истории.

– Определенные силы, завоевав положение в мире, стремятся его сохранить путем устранения, ослабления или уничтожения альтернативных центров силы. Точно такой же период был накануне Второй мировой войны. Шло потакание Гитлеру, его поднимали до уровня международно признанного лидера. Зачем? Нужна была война, чтобы уничтожить Советский Союз как альтернативный центр. И сегодня США и его ближайший союзник в лице Великобритании хотят сохранить свое монопольное положение в мире. Для этого им нужно ослабить Россию, Китай и Европу. Каким образом можно остановить рост своих конкурентов? К сожалению, ничего лучше человечество не придумало, как войны и государственные перевороты. В книге я пишу, в том числе, о перевороте на Украине и о процессах, которые происходили задолго до того, как украинское государство было создано. С уверенностью могу сказать, что госпереворот и последующая гражданская война были запланированы изначально.

Передовая мировой политики

Говоря о Донбассе, писатель высоко оценил его роль в геополитическом раскладе сил.

– Сегодня в Донбассе мировая политика стучится в каждый дом в виде артиллерийских обстрелов, блокады, необходимости мужчинам надеть военную форму и защищаться. От того, как будут развиваться события в Донбассе, будет зависеть будущее Украины, России, Европы и всего мира. Я действительно считаю, что здесь находится передовая мировой политики.

По поводу возможного включения республик Донбасса в состав России Николай Стариков высказал мнение, что в перспективе это не разрешит проблемы.

– Да, война сейчас, может быть, и прекратится. Но она возобновится в будущем. Когда на Украине воспитают молодежь в духе их учебников истории: вот Россия, вот Донбасс, вот Россия отняла у нас Донбасс. Значит, мы должны с ней воевать, — считает писатель и политик. — Нужны идеи, которые позволят прекратить этот русофобский эксперимент под названием «Украина». Поэтому нам нужна вся Украина, а не частями.»