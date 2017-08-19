Новости Украины и Новороссии 19 августа 2017
- 08:42 Помощь для Донбасса.
- 06:30 Расследование: США создали новую секту на Украине для выращивания политических зомби (ВИДЕО).
- 06:00 Американская «шайтан-труба» для Украины с полным разоблачением (ФОТО).
- 01:18 По методичке CNN: как на Украине нашли «агентов Кремля в рясах».
- 00:44 В Госдепе сообщили, когда Сурков и Волкер проведут переговоры по Украине.
- Вчера 21:27 Глава МИД Украины назвал Киев «прекрасно диким и полностью свободным».
Помощь для Донбасса
Уважаемые единомышленники! Вернувшись из поездки на Донбасс, я готовлю подробный отчет обо всем сделанном. Он будет опубликован в понедельник. Пока предлагаю вашему вниманию репортаж-статью «Комсомольской правды», которая вкратце рассказала обо всем.
Источник: https://www.donetsk.kp.ru/
«Российский политик Николай Стариков привез в Донецк более миллиона рублей для вдов ополченцев
В Донецке российский политик, писатель, публицист Николай Стариков побывал на передовой, где совместно с Главой Республики Александром Захарченко вручил награды военнослужащим, а потом в Донецком национальном университете провел презентацию своей новой книги «Война. Чужими руками». Однако главной целью приезда политика была гуманитарная миссия: помощь многодетным вдовам погибших ополченцев и военнослужащих ДНР.
Деньги для самых нуждающихся
Сумма для помощи — более 1 миллиона 300 тысяч рублей — была собрана всего за четыре недели. Деньги присылали читатели сайта Николая Старикова, подписчики в соцсетях. В сборе средств участвовали не только граждане России, но и других государств.
– Россия всеми возможными способами оказывает содействие республикам. Но помощи не может быть чересчур. Я выступил гарантом, что собранные деньги получат наиболее нуждающиеся вдовы и сироты, – сообщил Николай Стариков.
Политик лично вручил конверты с деньгами и продуктовые наборы 13 многодетным вдовам из Донецка, Макеевки, Тореза, Комсомольска и других городов ДНР. Определить, кто наиболее нуждается в помощи, помогли власти Республики и на местах.
Жизнь ради детей
Татьяна Леонова пошла в ополчение вместе с мужем Вадимом в 2014 году. Участвовали в боях за Славянск и затем – за аэропорт, где и погиб Вадим в сентябре 2014 года. У Татьяны сейчас подрастают четыре ребенка, старшему Александру – 14 лет, а младшим — двойняшкам Елизавете и Антону по шесть.
– Как справляетесь со службой и воспитанием детей? – спрашиваем.
– Мне повезло с сослуживцами и командиром. Они относятся с пониманием, и когда есть возможность, то отпускают меня к детям. На сон, правда, времени почти нет. Но это для меня привычное дело. К трудностям я привыкла, работать начала с 9 лет, за братом-инвалидом приходилось ухаживать с самого детства. Сейчас для меня главное остаться в живых, чтобы дети не стали круглыми сиротами, но нужно защищать не только своих детей, – поясняет Татьяна.
В книге «Война. Чужими руками» описаны показательные эпизоды манипуляции целыми странами и народами.
Супруг Елены Королевой погиб в 2015 году, прослужив всего три недели.
– Вначале с ним пропала связь, я две недели не могла к нему дозвониться, мы надеялись, что он потерял телефон. Потом ещё две недели ожидания, я начала его искать по объявлениям в интернете. В конце концов, нашла… уже в морге, – вспоминает Елена.
Несмотря на потерю мужа, женщина продолжает жить ради четырех дочерей. Садик, школа – все это начнется уже совсем скоро, поэтому для многодетной матери помощь из России пришла в нужное время. Как и для других донецких вдов, которые стойко перенесли свое горе и продолжают жить ради детей и их будущего.
Общаясь с женщинами, Николай Стариков едва сдерживал слезы и с трудом подбирал слова соболезнований.
Войны как способ ослабить конкурентов
Это уже третий визит политика в Донецк, и, как он отметил, каждый происходит с интервалом в два года.
– Я вижу, что Донецк стал красивее, здесь ещё больше порядка и чистоты, работают фонтаны, гуляют люди, и самое главное, что я отметил по сравнению с 2015 годом – стреляют реже, – поделился впечатлениями Николай.
Одной из целей визита в Республику также стала презентация новой книги и общение с читателями. В публицистике «Война. Чужими руками» описаны показательные эпизоды манипуляции целыми странами и народами в разные периоды мировой истории.
– Определенные силы, завоевав положение в мире, стремятся его сохранить путем устранения, ослабления или уничтожения альтернативных центров силы. Точно такой же период был накануне Второй мировой войны. Шло потакание Гитлеру, его поднимали до уровня международно признанного лидера. Зачем? Нужна была война, чтобы уничтожить Советский Союз как альтернативный центр. И сегодня США и его ближайший союзник в лице Великобритании хотят сохранить свое монопольное положение в мире. Для этого им нужно ослабить Россию, Китай и Европу. Каким образом можно остановить рост своих конкурентов? К сожалению, ничего лучше человечество не придумало, как войны и государственные перевороты. В книге я пишу, в том числе, о перевороте на Украине и о процессах, которые происходили задолго до того, как украинское государство было создано. С уверенностью могу сказать, что госпереворот и последующая гражданская война были запланированы изначально.
Передовая мировой политики
Говоря о Донбассе, писатель высоко оценил его роль в геополитическом раскладе сил.
– Сегодня в Донбассе мировая политика стучится в каждый дом в виде артиллерийских обстрелов, блокады, необходимости мужчинам надеть военную форму и защищаться. От того, как будут развиваться события в Донбассе, будет зависеть будущее Украины, России, Европы и всего мира. Я действительно считаю, что здесь находится передовая мировой политики.
По поводу возможного включения республик Донбасса в состав России Николай Стариков высказал мнение, что в перспективе это не разрешит проблемы.
– Да, война сейчас, может быть, и прекратится. Но она возобновится в будущем. Когда на Украине воспитают молодежь в духе их учебников истории: вот Россия, вот Донбасс, вот Россия отняла у нас Донбасс. Значит, мы должны с ней воевать, — считает писатель и политик. — Нужны идеи, которые позволят прекратить этот русофобский эксперимент под названием «Украина». Поэтому нам нужна вся Украина, а не частями.»
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Расследование: США создали новую секту на Украине для выращивания политических зомби (ВИДЕО)
Правительство США через фонд The Western NIS Enterprise Fund создало на Украине сеть учебных заведений так называемой «Украинской Академии Лидерства» (Ukrainian Leadership Academy — ULA).
Основная цель этой организации — воспитать смену майданной власти, в соответствии с принципами «демократии». (wnisef.org/economic-leadership/)
В 2015 году, на открытии академии Петр Порошенко заявил, что создание Академии (новой «промывочной» для несформировавшихся подростковых мозгов) символизирует изменения в стране. И эти изменения уже налицо — из цивилизованного государства Украина превратилась в националистический «табiр», патриотизм которого основан на ненависти ко всему русскому.
Отделения ULA уже функционируют в Киеве, Полтаве, Львове, Харьковской и Николаевской областях. Филиалы в Одесской, Донецкой и Луганской областях уже на подходе.
К участию в программе допускаются молодые люди и девушки в возрасте 16–19 лет из всех регионов Украины. Особо внимание уделяется выходцам из Республики Крым, в первую очередь крымским татарам, и юго-восточных областей Украины.
Вместо того, чтобы поступать в вузы и получать настоящее образование молодежь агитируют провести год в Академии лидерства. Их завлекают красивыми картинками и рассказами о волонтерстве, путешествиях по стране и миру, обещают встречи с выдающимися людьми и небывалый уровень саморазвития. Провозглашается, что после этой программы каждый сможет «найти свой путь в жизни».
Однако, под красивыми лозунгами скрывается планомерная работа по созданию основы для влияния на общественное мнение и политическую обстановку.
Образовательная программа, разработанная специалистами американского Стэнфордского университета, по видам учебных дисциплин продвигает мероприятия, которые способствуют росту русофобских настроений. Для учащихся организовывают встречи с идеологами украинского национализма, участниками и руководителями АТО, студенты привлекаются к волонтерской работе в общественных организациях крымско-татарского Меджлиса. Среди молодежи юго-востока Украины проводится активная идеологическая работа для формированиия отрицательного отношения к ДНР и ЛНР.
С начала своей работы в 2015 году эта Академия «Украинского Национализма» уже подготовила около 250 выпускников.
Масштабы подготовки только расту — для обеспечения работы Академии ежегодно выделяется 10 млн. грн.
Госдеп США поставил руководителям фонда задачу подготовить еще 500 зомби за ближайший год. После выпуска они вернуться домой, на Донбасс и в российский Крым и примут активное участие в общественной жизни.
Фабрика подготовки украинских национал-пропагандистов запущена, производство налажено. Зачем? Это тоже понятно — для создания агентов влияния и формирования в проблемных для украинской власти регионах неформальных управляемых молодежных движенийй, возглавляемых укро-ориентированными гражданскими активистами, прошедшими сспецподготовку.
Таким образом, Украинская Академия Лидерства — ни что иное как организованная агентами США политическая секта, для распространения принципов демократии (разумеется в том виде, в каком они представляются именно Вашингтону), с дальним прицелом на дестабилизацию обстановки на Донбассе и в Крыму.
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Американская «шайтан-труба» для Украины с полным разоблачением (ФОТО)
В апреле 2017-го национальная гвардия Украины, как мы помним, получила партию из сотни изделий американской компании «AirTronic USA»: «новейших ручных гранатометов» PSRL-1.
Люди понимающие над этим очень долго смеялись. И дело тут даже не в том, что сотня ручных гранатометов даже для такой армии, как у Незалежной, — слезы. И не в том, что техасскую «AirTronic USA» трудно отнести как к оружейным гигантам, так и к новаторам в области вооружений.
Все гораздо смешнее.
Неизвестно, проходили ли армейскую службу «видные украинские военные эксперты», но в восьмидесятые, семидесятые и даже шестидесятые годы прошлого века «новейший ручной гранатомет PSRL-1» в советской армии знали, наверное, все. От генерала до рядового.
Ну, может, за исключением стройбатов: им это было несколько ни к чему.
Только назывались они тогда несколько по-другому.
РПГ-7, он же «шайтан-труба».
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Гранатомет РПГ-7 с гранатами ПГ-7ВР в демонстрационном зале Государственного научно-производственного предприятия «Базальт»
Советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет, принятый на вооружение более полувека назад, в 1961 году. Впервые доказавший свою потрясающую эффективность во время Вьетнамской войны: помимо бронетехники, он может быть использован и для уничтожения живой силы противника в укрытиях, а также, при необходимости, для борьбы с низколетящими воздушными целями.
Очень надежный, очень дешевый, очень простой в применении.
Справедливо считавшийся едва ли не лучшим оружием своего класса второй половины ХХ века в мире.
Немножко, правда, устаревший, не без этого.
Но тем не менее до сих пор стоящий на вооружении порядка сорока стран и очень любимый всевозможными «повстанцами», «партизанами», да и обычными бандитами тоже весьма уважаемый. И отнюдь не удивительно, что «образ» РПГ-7 активно используется в мультимедиа.
Как киношниками, в том числе и нашими, и голливудскими (смотри, например, «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»), так и многочисленными создателями самых разных компьютерных игр.
По сути, у «шайтан-трубы» только один существенный недостаток. Он плохо применим в плотной городской застройке, абсолютно не приспособлен для стрельбы в закрытых пространствах и вообще требует определенного навыка при подборе позиции: «задний выхлоп» может все сжечь на расстоянии 25–30 метров, и несчастных случаев при плохом обучении личного состава иногда не удается избежать.
Солдат афганской армии во время стрельбы из гранатомета РПГ-7
И внимательный читатель имеет полное право спросить нас: все это, разумеется, хорошо, но при чем тут «новейший ручной гранатомет PSRL-1»?
А при том.
Тут ведь, видите ли, какая закавыка получается: ручной гранатомет PSRL-1 техасская компания «AirTronic USA» вообще не производит. Это только для Украины он так называется.
А в «американском девичестве» он так честно и именуется — USA RPG-7, о чем, в частности, свидетельствует официальная лицензия, выданная хитроумной техасской компании AirTronic Абердинским испытательным полигоном для малосерийного изготовления и продажи американской реплики советского РПГ-7 в страны Латинской Америки.
И именно туда техасская фирма потихоньку его и стала продавать, поставив несколько десятков экземпляров «шайтан-трубы» для борьбы с перуанскими повстанцами, пока ей не подвернулось такое счастье в виде «украинского летального заказа».
Единственное «значимое техасское изменение» в конструкции данной «советской трубы» — это установка на нее знаменитой «планки Пикатинни» вполне добротного «стандарта НАТО».
Тут надо признать: это такие специальные системы креплений рельсового типа, на которые можно насобачивать все что угодно — от визоров до оптики и лазерных целеуказателей. Штука реально удобная, но какой-то «революцией» рельсовые крепления назвать, безусловно, нельзя.
А теперь самое смешное — это стоимость контракта.
Украинскому бюджету он обошелся, судя по имеющимся в открытом доступе данным, в 554 575 долларов США за сотню пусковых установок.
Что, учитывая, что оригинальными РПГ-7 должны быть, по идее, забиты, если не разворовали еще, все армейские склады ВСУ, действительно конгениальная сделка.
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Техасцам удалось небывалое. Учитывая и «забитость складов», и простоту воспроизводства, это все равно что, допустим, продавать в Якутию снег.
…Вообще-то, ребят, это называется явка с повинной.
И в нормальной стране подобного рода «сделками» должны заниматься не громкие «военные эксперты», а вдумчивые и тихие следователи военной прокуратуры. Но за то ли «стоял Майдан»?
Впрочем, на фоне киевских властей, закупающих русский газ в Европе в среднем дороже на сорок с чем-то долларов, и «угольных американских контрактов» шоколадного президента Порошенко это, безусловно, такая мелочь, на которую и внимания-то не стоит особого обращать.
Если только так, посмеяться.
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Дмитрий Лекух
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По методичке CNN: как на Украине нашли «агентов Кремля в рясах»
Только вроде бы утих скандал с материалами телеканала CNN про Россию, как поиск «агентов Кремля» на телевидении разгорелся с новой силой.
Теперь на Украине. Уже более месяца украинского телезрителя потчуют «разоблачениями» Украинской православной церкви Московского патриархата.
Многочисленные сюжеты бьют в одну точку: центр УПЦ МП в Москве, и подчиняется она патриарху Кириллу. Устав УПЦ, закрепляющий ее полную финансовую и административную независимость от Москвы, само собой, никого не интересует. О «фейковых» нападках на украинских верующих — в материале РИА Новости.
«Сепаратисты в рясах»
«Воин света на передовой или тайный агент Кремля?» — так начинается один из сюжетов, посвященный духовенству УПЦ МП. Мол, те сотрудничают с «сепаратистами на Донбассе», а потом распространяют «по указивке» влияние Москвы на всю Украину.
«В стране нет ни одного региона, где нет храмов Московского патриархата», — подводит зрителя к нужному выводу голос за кадром.
А чтоб уж наверняка убедить его, неискушенного, в своей правоте, авторы сюжета решили зайти в церковную лавку при Святогорской лавре и заказать поминовение погибшего на Донбассе бойца ВСУ. Из диалога с трудником обители становится ясно, что воин этот не был крещен в православии, поэтому поминовение не принимается, что полностью соответствует церковным канонам. Но вывод «расследования» очевиден: не хочешь молиться за украинского солдата — работаешь на Москву. В такой картине мира «агенты Кремля» не только выбрали для США президента, но и написали все богослужебные книги.
«Сначала Церковь просят помочь в освобождении пленных, а потом обвиняют в сотрудничестве с сепаратистами!» — возмущается глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.
Слова священника легко подтвердить фактами: с 2014 по 2016 год благодаря УПЦ МП удалось освободить 16 военнопленных. Кроме того, это единственная из украинских церквей, которая регулярно помогает не только бойцам ВСУ, но и мирным жителям, оказавшимися в зоне конфликта.
Неуслышанная жалоба президенту
Под информационным ударом оказалась и самая известная святыня Украины — Киево-Печерская лавра. Месяцем ранее ряд СМИ опубликовал материалы, уличавшие ее в якобы незаконном строительстве.
Затем насельников лавры и вовсе обвинили в предательстве родины. А все потому, что, рассказывая туристам об истории обители, монахи ни разу не произносят слов «национальная святыня» или «национальное достояние», хотя Киево-Печерская лавра имеет официальный статус «национального заповедника».
Для чистоты эксперимента на наличие заветной фразы были проверены аж пять экскурсий. Вывод дается уже в заголовке «Кому служат лаврские музейщики?»
Обилие подобных материалов вынудило монахов искать защиты у президента Порошенко. Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в своем обращении напомнил, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на последней сессии в мае этого года одобрил сохранность лавры.
«Попытки некоторых средств массовой информации и радикально настроенных политических деятелей поднять свои рейтинги через наведение клеветы на лавру, обвинения в незаконном строительстве священноначалия монастыря и руководства Киево-Печерского заповедника, которое тоже прилагает усилия для возрождения лавры как достояния не только украинского народа, но и всего человечества, вызывают у нас справедливое возмущение», — сетует митрополит.
Никакого ответа со стороны президента, само собой, не последовало.
«Нападки продолжатся»
«Нет никакого сомнения, что официальные власти и большинство СМИ, которые ведут одну линию, не закончат просто так, а доведут до логического конца процесс национализации всех сфер общественной жизни. Программа создания национального государства будет, безусловно, реализовываться, пока эти силы у власти. Одной из целей этой национализации государства является построение национальной церкви, несмотря на то, что постановка такого вопроса звучит кощунственно», — считает политолог Виталий Лейбин.
Ради этого украинские власти работают и на законодательном уровне. Свежий пример: «отложенные на потом» в мае антицерковные законопроекты, которые, по сути, сделали бы УПЦ МП нелегальной. Однако, по словам эксперта, это не значит, что к ним не вернутся.
«Уверен, как только власти поймут, что риски соразмерны, что сопротивление не будет сильным или его можно купировать, в этот момент законопроекты будут приняты», — отмечает политолог. Вот разве что если УПЦ МП будет постоянно напоминать, что ее паства готова пострадать во имя веры, возможно, власти поостерегутся принимать жесткие решения.
«Кампания в прессе (против УПЦ МП. — Прим. ред.) не заканчивалась, хоть и несколько остыла, когда антицерковные законы так и не приняли. Я думаю, это признак того, что попытки нового давления на церковь все же будут», — полагает Лейбин.Антон Скрипунов
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В Госдепе сообщили, когда Сурков и Волкер проведут переговоры по Украине
Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе госдепартамента США.
«Специальный представитель США по переговорам на Украине Курт Волкер поедет в Минск (Белоруссия), где встретится 21 августа с представителем российского правительства и обсудит российско-украинские отношения», — отмечается в пресс-релизе.
Госдеп не называет имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.
Волкер также посетит Литву, где обсудит Украину, а 23 августа прилетит в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису. Отмечается, что американские представители обсудят «последующие шаги в дипломатических переговорах».
Ранее глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что встреча Суркова и Волкера «скорее всего» состоится в Минске, а дата может быть согласована в ближайшие дни.
По его словам, «американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская — в Калининграде. Чеснаков добавил, что Минск для российской делегации — хороший компромисс.
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Глава МИД Украины назвал Киев «прекрасно диким и полностью свободным»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин восхитился дикостью и свободой Киева.
«Для меня, как и для многих сегодня в Украине и за рубежом, Киев — это новый Берлин. Прекрасно дикий и полностью свободный», — написал он на своей странице в соцсети.
Такую характеристику украинской столице министр дал, комментируя несправедливый, по его мнению, рейтинг журнала Тhe Economist, в котором Киев занял позорное 131 место из 140 по благоприятности для жизни.
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