Нефть и рубль пошли разными дорогами. Почему?

Цены на нефть снова перешли к снижению. Поводом стали данные от Минэнерго США. Рубль их проигнорировал и укрепился.

Коммерческие запасы нефти за неделю снизились почти на 9 млн баррелей — максимальную величину с сентября прошлого года, однако это не вдохнуло оптимизм в трейдеров. Дело в том, что запасы в хранилище Кушинга, а также запасы бензинов и дистиллятов выросли.

Кроме того, выросла и добыча, причем как на Аляске, так и в остальных штатах — всего на 79 тыс. баррелей в сутки. Отметим еще один немаловажный момент. Несмотря на то что запасы нефти в Америке сейчас падают быстрее, чем обычно в этот период времени, однако они все еще на 134 млн баррелей выше, чем среднее значение за последние 10 лет.

Рубль перешел в наступление. Курс евро на Московской бирже впервые с конца июня опустился ниже 70 руб. Доллар также подешевел — до 59 руб. 35 коп. Отметим, что укрепление рубля происходит на фоне падения цен на нефть, но для этого есть целый ряд факторов.

Прежде всего это приближение периода налоговых выплат. Во-вторых, на этой неделе Центральный банк провел размещение своих облигаций и депозитные аукционы, изъяв из финансовой системы более 1 трлн руб. Это приводит к спросу на рубли — как следствие, к его укреплению.

Во вторник Банк России впервые за шесть лет разместил свои облигации. Сумма размещения составила 150 млрд руб. И хотя спрос был не слишком высоким и составил всего 174 млрд руб., ЦБ все же разместил все бумаги. Кроме того, параллельно с размещением облигаций Банк России провел очередной депозитный аукцион с рекордным лимитом в 1,15 трлн руб.

Банк разместили меньше — 879 млрд руб. Тем не менее суммарно с облигациями ЦБ РФ изъял с рынка 1,029 трлн руб.

Ну а накануне размещение ОФЗ провел Минфин. Были размещены два выпуска на 40 млрд руб. при спросе в 100 млрд руб. Инвесторам были предложены облигации со сроком погашения в 2022 и 2027 гг. Оба выпуска объемом 20 млрд руб.

Спрос оказался достаточно высоким, что также позитивно сказалось на курсе российской валюты.