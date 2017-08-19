Нефть и рубль пошли разными дорогами. Почему?
Цены на нефть снова перешли к снижению. Поводом стали данные от Минэнерго США. Рубль их проигнорировал и укрепился.
Коммерческие запасы нефти за неделю снизились почти на 9 млн баррелей — максимальную величину с сентября прошлого года, однако это не вдохнуло оптимизм в трейдеров. Дело в том, что запасы в хранилище Кушинга, а также запасы бензинов и дистиллятов выросли.
Кроме того, выросла и добыча, причем как на Аляске, так и в остальных штатах — всего на 79 тыс. баррелей в сутки. Отметим еще один немаловажный момент. Несмотря на то что запасы нефти в Америке сейчас падают быстрее, чем обычно в этот период времени, однако они все еще на 134 млн баррелей выше, чем среднее значение за последние 10 лет.
Рубль перешел в наступление. Курс евро на Московской бирже впервые с конца июня опустился ниже 70 руб. Доллар также подешевел — до 59 руб. 35 коп. Отметим, что укрепление рубля происходит на фоне падения цен на нефть, но для этого есть целый ряд факторов.
Прежде всего это приближение периода налоговых выплат. Во-вторых, на этой неделе Центральный банк провел размещение своих облигаций и депозитные аукционы, изъяв из финансовой системы более 1 трлн руб. Это приводит к спросу на рубли — как следствие, к его укреплению.
Во вторник Банк России впервые за шесть лет разместил свои облигации. Сумма размещения составила 150 млрд руб. И хотя спрос был не слишком высоким и составил всего 174 млрд руб., ЦБ все же разместил все бумаги. Кроме того, параллельно с размещением облигаций Банк России провел очередной депозитный аукцион с рекордным лимитом в 1,15 трлн руб.
Банк разместили меньше — 879 млрд руб. Тем не менее суммарно с облигациями ЦБ РФ изъял с рынка 1,029 трлн руб.
Ну а накануне размещение ОФЗ провел Минфин. Были размещены два выпуска на 40 млрд руб. при спросе в 100 млрд руб. Инвесторам были предложены облигации со сроком погашения в 2022 и 2027 гг. Оба выпуска объемом 20 млрд руб.
Спрос оказался достаточно высоким, что также позитивно сказалось на курсе российской валюты.
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Ожидается, что «на предстоящем заседании» Федрезерв объявит о начале операций по сокращению баланса — большинство членов комитета по открытым рынкам выступают за такой шаг, а некоторые предлагали пойти на «сжигание долларов» еще в июле, говорится в протоколах, сообщает Finanz.ru.
По замыслу членов Комитета по открытым рынкам, долларовая ликвидность, которая обильно выливалась на рынки после кризиса 2008 года, двигая вверх индексы акций и долговой рынок, будет изыматься из системы и-де-факто уничтожаться. На старте ФРС планирует «сжигать» по 10 млрд долларов в месяц, а затем увеличит объем до 50 млрд.
По мнению американских финансовых чиновников, избыток легко доступных долларов послужил причиной масштабных спекуляций и формирования рыночных пузырей. Так, в августе фондовые индексы в США установили исторические максимумы: индекс S&P500 с ноября прибавил 16% и за 10 месяцев ни разу не падал больше чем на 3%.
В рамках программ количественного смягчения, предпринятых в ответ на глобальный кризис 2008 года, Федрезервом на мировой рынок было вылито примерно 3,5 трлн долларов. В результате финансовая система оказалась наводнена бесплатными денежными ресурсами, хлынувшими на рынки и вызвавшими их бурный рост.
Теперь ФРС будет пытаться «сжечь» весь этот избыток шальных денег любым доступным способом. Для реализации данной задачи Минфин США намерен резко увеличить выпуск долговых бумаг в четвертом квартале.
Предположительно, с октября по декабрь американский «облигационный пылесос» высосет с рынка в общей сложности 501 млрд долларов. Размещение рекордного количества облигаций начнется во второй половине октября. Причем почти четверть общего объема средств — 114 млрд долларов — планируется собрать в первые две недели, до 31 октября. В ноябре объем выпуска составит 243 млрд долларов.
Что касается последствий задуманного Федрезервом изъятия долларов, то основная их тяжесть ляжет на плечи развивающихся стран.
По данным банка JP Morgan, ФРС за три года может сократить баланс на 2,2 трлн долларов. Это, в свою очередь, приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков на 220 млрд долларов. По словам старшего директора Института международных финансов Сони Гиббс, каждый изъятый ФРС доллар уменьшает приток капитала в развивающиеся страны на 10 центов.
Предложение долларов станет меньше и доллар подорожает — впереди новые максимумы к евро, йене и к российскому рублю.
Дорогой доллар — это негативное событие и для рынка нефти, который и так находится под давлением из-за перепроизводства. Согласно прогнозам, баррель марки Brent может к началу осени упасть до уровня 45 долларов, что может привести к дальнейшей девальвации рубля, который все так же зависит от котировок черного золота.