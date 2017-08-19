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Европа отстояла российский газ: Брюссель отмахнулся от энергетических санкций США

11:22. 19 августа 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Но причины для беспокойства все равно остаются

Постпред России в ЕС Владимир Чижов заявил, что, благодаря усилиям Евросоюза, ряд зарубежных энергетических проектов с участием России выведены из-под новых санкций США. Пока речь идет о малом — наивысшем пороге участия нашей страны в международных проектах, который в итоговом американском санкционном коммюнике увеличился с 10% до 33%. Как считают эксперты, до определенного времени Брюссель продолжит бросать вызов США и защищать российскую энергетическую экспансию в Европе. В том числе, и в отношении газопровода «Северный поток - 2», столь критикуемого американцами. Вместе с тем, Брюссель может потребовать преференций от России взамен такого широкого жеста.

Европа отстояла российский газ: Брюссель отмахнулся от энергетических санкций США

По мнению Владимира Чижова, в первоначальном варианте законопроекта по введению новых санкций против России, которые Вашингтон предоставил в ЕС, содержатся несоответствия, позволяющие трактовать его по-разному.

Во-первых, в статье, связанной со строительством российских газопроводов, которые якобы могут привести к полной зависимости Европы от энергоресурсов нашей страны, по словам Владимира Чижова, отмечено, что главы европейских государств не «должны», а только «могут» принимать к сведению и совершать соответствующие шаги по сдерживанию Москвы от дальнейшего завоевания европейского энергетического пространства.

Во-вторых, по словам постпреда, в итоговом варианте предложения Вашингтонав ЕС планка допустимого российского участия в международных энергетических проектах была повышена с 10% до 33%. «Это вывело часть соглашений из-под действия закона. Конечно, это не относится к «Северному потоку - 2» и другим потенциальным нашим крупным задумкам», — отмечает Чижов.

Под эти критерии попадает довольно много проектов, которые наши государственные или частные компании осуществляют за рубежом. Это и возрождение русской аквакультуры в Норвегии, и спонсирование горнодобывающих рудников в ЮАР, и экспериментальная реконструкция нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Европе, и многое другое. Проектов, где задействовала Россия в качестве значимого, однако не основного партнера, сотни тысяч.

Но нашу страну, с точки зрения геополитического противостояния с США, сейчас интересует, главным образом, только один проект — «Северный поток - 2». Если европейцы, вопреки потугам Вашингтона, не будут препятствовать завершению строительства этого газопровода, то уже к 2019-2020 годам на рынок Старого Света может прийти до 55 млрд кубометров дополнительных объемов российского экспортного газа. Это вполне возможно, так как обещанные инвестиции европейских компаний в данный проект составляют около $5 млрд. Американское сжиженное «голубое топливо», которым Вашингтон рассчитывает насытить Европу, окажется дороже и его поставки будут нестабильными в связи с длинным морским плечом транспортировки.

Тем не менее, по словам старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука, причины для беспокойства у России все равно остаются. С одной стороны, разрыв отношений нашей страны с Европой по текущим энергетическим проектам, особенно, в нефтегазовой сфере, для западноевропейских компаний сопряжен с серьезными финансовыми потерями. «Россия для Европы — крупный и надежный торговый партнер, поэтому обрывать деловые связи экономически нецелесообразно. Главный риск для России — переориентация Европы через несколько лет на американский газ. Однако на сегодня его себестоимость заметно выше, чем у «Газпрома», поэтому у России существует преимущество», — полагает аналитик.

Правда, европейцы могут использовать элемент давления на нашу страну. Энергетическая игра с Москвой продолжится и не исключено, что Брюссельстанет настаивать на преференциях - начиная от скидок на топливо и заканчивая инвестиционными условиями вхождения в «Северный поток - 2». В связи с этим, Роман Ткачук вспомнил одну из бессмертных цитат Виктора Черномырдина, успевшего послуживший государству и в качестве главы «Газпрома», и в должности председателя: «Главное сначала построить, а потом разберемся, как использовать».

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