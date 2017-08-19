Эта кампания закончилась

Для иллюстрации к http://colonelcassad.livejournal.com/362 0196.html Позабавило в американской прессе заявление, что "Бэннона уволили, так как его подозревали в утечках из Белого Дома. Об этом сообщил неназванный источник в Белом Доме". http://mignews.com/news/USACANADA/190817 _93439_96119.html – цинк

Бэнноном кадровые потери не ограничиваются.



Спецсоветник президента США Дональда Трампа по вопросам законодательного регулирования миллиардер Карл Айкин заявил о своем намерении покинуть свой пост. Об этом он сообщил в своем письме, текст которого опубликован на его сайте. «Таким образом, я подтверждаю наш с вами разговор, что я не буду больше исполнять обязанности специального советника при президенте по вопросам законодательного регулирования», — говорится в письме.



http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59978e749a 794707f88600f1 – цинк



Также от Трампа в полном составе убежал комитет по искусству.

В США все члены президентской комиссии по искусству и гуманитарным вопросам заявили о выходе из этой комиссии в знак протеста против того, что Дональд Трамп приравнял ультраправых и неонацистов к людям, протестовавшим против их шабаша в Шарлоттсвилле, а также призвали Трампа уйти в отставку. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на The Washington Post.

Теперь уже бывшие члены по сути уже бывшей комиссии выступили с заявлением в адрес президента: «Недопустимы ложный знак равенства между неонацистами и теми, кто вышел на протест против их шабаша, на котором вы настаиваете. Отказ администрации быстро и недвусмысленно осудить злокачественную опухоль ненависти лишь только еще больше поощряет тех, кто желает Америке быть больной. Мы не можем сидеть, сложа руки, как ваши советники из Западного Крыла, не выступая против ваших слов и действий».

Также экс-члены комиссии заявили, что расовое превосходство, дискриминация и насилие не являются американскими ценностями. Отсюда следует, что ценности Трампа не являются американскими ценностями. «Если президенту это не ясно, мы также призываем вас уйти в отставку», — говорится в коллективном заявлении членов комиссии. Эта комиссия была создана Рейганом в 1982 году и в нее традиционно входят актеры, режиссеры и другие деятели искусства.



http://svegienovosti.ru/2017/08/19/elity-s sha-prizvali-trampa-ujti-v-otstavku/ – цинк



Несколько ранее в схожем ключе высказался Шварценнегер.



Не может быть двух мнений о фанатиках. И не может быть двух мнений о ненависти. И если вы решаете пройтись маршем под флагом, который символизирует убийство миллионов людей, – тут не может быть двух мнений.

Единственный способ победить громкие агрессивные голоса, кричащие о ненависти, – ответить им еще более громкими и более рассудительными голосами. Это касается и вас тоже, президент Трамп. В сущности, у вас как у президента этой великой страны есть нравственное обязательство послать однозначный сигнал о том, что вы не будете поддерживать ненависть и расизм.



Давайте я немного помогу вам составить такую речь. "Как президент Соединенных Штатов и как республиканец, я отказываюсь поддерживать сторонников идеи превосходства белой расы. В стране, победившей Гитлера, нет места нацистским флагам. Партия Линкольна не будет поддерживать тех, кто идет под флагами проигравшей Конфедерации". (Обращаясь к игрушечному Трампу) Ну, это же несложно? Видишь, я же тебе говорил. Ха-ха.

Я хочу кое-что сказать неонацистам, националистам и неоконфедератам. Давайте я скажу настолько резко, насколько это возможно. Ваши герои – неудачники. Вы поддерживаете безнадежные идеи. Поверьте, я знаю самых настоящих нацистов.



Я родился в Австрии в 1947 году – вскоре после Второй мировой войны. Я рос среди сломленных мужчин – мужчин, которые вернулись с войны нашпигованными шрапнелью и чувством вины; мужчин, которые пошли по неправильному пути и последовали за идеологией, обреченной на провал. Я могу вам сказать, что эти призраки, которых вы теперь чтите как идолов, провели остаток своих жизней в стыде. А сейчас все они – в аду.

Я знаю, что вы не родились с такими человеконенавистническими взглядами. С ними никто не рождается. И правда в том, что никогда не поздно сделать выбор. Не поздно научиться, измениться, понять, что каждый человек одинаково ценен.



Если вы говорите: "Арнольд, я всего-то сходил на марш, не называй меня нацистом, никакой я не нацист", – давайте я вам помогу. Просто не ходите рядом с людьми, которые несут нацистские флаги, вскидывают руки в нацистском приветствии или выкрикивают нацистские лозунги. Идите домой! А еще лучше – скажите им, что прославлять идеологию, убившую миллионы людей, неправильно. И уже потом – идите домой.

Вам так повезло. Вы живете в стране, которая позволяет вам говорить любые, самые ужасные вещи. Но подумайте, как можно этим правом воспользоваться во имя чего-то хорошего.



Те из вас, кто до сих пор молчал, – вам тоже надо измениться. Я давно понял, что ненависть можно победить только одним способом: открыто противостоять ей. Это не всегда легко, но расовые, религиозные, гендерные и любые другие стереотипы – они как рак. Если у вас опухоль, вы же не будете тихо ждать, пока она сама пройдет. Вы сожжете ее химией, удалите или будете пробовать экспериментальное лечение до тех пор, пока не избавитесь от болезни. То же самое и здесь.

Конечно, сейчас наша страна переживает непростые времена. Но я знаю, что если нам достанет смелости поступить правильно, в итоге мы окажемся сильнее.



Я уже сделал пожертвования Центру Симона Визенталя – этот центр назван в честь великого человека, знаменитого охотника на нацистов, с которым я имел счастье дружить. И я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне и поддержите вашу любимую организацию, которая борется с ненавистью. Давайте все пообещаем оставить ужасные призраки прошлого в выгребной яме истории. Им там самое место.



https://news.day.az/world/924928.html – цинк



При этом, несмотря на истерику в СМИ, 62% американцев согласно опросам http://www.cnsnews.com/blog/craig-bannis ter/poll-62-americans-favor-keeping-conf ederate-statues выступают против сноса памятников конфедератам, что впрочем никак не мешает продолжению борьбы с Конфедерацией.





Ночью в Дарэме генералу Ли расковыряли лицо.





Дарэм.







Сорванные таблички в память о погибших южанах в Дайтона-Бич.





В метро Нью-Йорка анонсировали замену плитки с флагом Конфедерации.





В Северной Каролине потребовали переименовать Форт Брэгг (знаменитая база подготовки армейского спецназа армии США), а также другие базы Пентагона названные в честь генералов Конфедерации, в частности Форт Худ и Форт Ракер.

Пентагон пока морозится http://www.politico.com/story/2017/08/18/m ilitary-bases-confederate-names-241799. Всего в США 10 военных баз названных в честь военных деятелей Конфедерации.





Полиция Южной Дакоты решила избавиться от флага Конфедерации со своих шевронов.





В Техасе 6 флагов Конфедерации заменили на 6 флагов США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com