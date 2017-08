Эта кампания закончилась

... одним из активистов (точнее, исполнителей) этой кампании в ЖЖ и спросил, какова... виртуальных анкетах с меседжем кампании... За всем этим проступал «свиной клин», который... must go on. Чем все закончится — поживем-увидим. Судя по заявлениям...