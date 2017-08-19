Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса

Одним из художников, прославившихся благодаря своим рисункам, привезенным из поездок в дальние и экзотические страны, был шотландский художник Дэвид Робертс (David Roberts) (1796-1864).

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Он родился в семье ремесленника в пригороде Эдинбурга. Закончил учебу в начальной школе и стал подмастерьем маляра. В 19 лет Дэвид сам стал мастером, и дело у него пошло. Он стал театральным художником – декоратором и сценографом. К Робертсу пришла известность, он работал в крупных театрах в Глазго, Эдинбурге и, наконец, в Лондоне.

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Глаз и манера рисования у Робертса были «фотографические». Он прославился своими картинами, изображающими архитектурные памятники. Известность художник приобрел в 1824 году после своего путешествия по Франции, Бельгии, Голландии и Германии. В этих странах он сделал множество рисунков. Журналы с охотой покупали эти рисунки, делали на их основе гравюры и украшали свои страницы видами далёких стран. Благодаря своему таланту Дэвид Робертс стал обеспеченным человеком. И задумал продолжить свои художественные экспедиции.

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В 1832-1833 гг. он провёл одиннадцать месяцев в Испании и в Марокко. Но наибольший успех принесла художнику поездка в Египет и в Палестину в 1838-1839 гг. Путешествие это началось 11 сентября 1838 в Марселе. 24 сентября Д. Робертс прибыл в Александрию. На корабле он поднялся по реке Нил далеко на юг, к храму Абу-Симбел. В Александрии, Каире и в Луксоре Робертс сделал множество рисунков.

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Но еще более, чем чудеса Египта, интересовали европейского читателя и зрителя виды Святой Земли. C 7 февраля по 13 мая 1839 года художник совершил путешествие через Синай и Петру в Иерусалим и другие святые места. Робертс был первым европейским художником, увидевшим древнюю столицу кочевников-набатеев, Петру. Увидевшим и показавшим ее удивительную красоту многочисленным читателям и зрителям.

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21 июля 1839 года художник вернулся в Англию. С собой он привез 272 рисунка, картину, изображающую панораму Каира, три тетради эскизов и дневник путешествия, переписанный его дочерью Кристиной.

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Публикация в 1842-1849 годах альбома гравюр с египетских и палестинских картин принесла Робертсу европейскую известность. Он стал самым знаменитым художником викторианской эпохи. В 1841 году Дэвид Робертс был избран членом Королевской Академии.

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В 1843 году Д. Робертс ещё раз побывал во Франции, Бельгии и Голландии, в 1851 – в северной Италии, через два года – в Риме и Неаполе, а позже – снова в Бельгии и в Париже.

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Палестинские картины Д. Робертса до сих пор волнуют зрителя. Особенно тех, кто уже побывал в Израиле. Неужели всего сто семьдесят лет назад на месте цветущих полей и многолюдных городов были пустыни или болота? Неужели леса, покрывающие горы Иудеи и Галилеи рукотворны и посажены совсем недавно? Неужели жизнь в Иерусалиме была хотя и экзотична на вид, но почти невыносима? Верится с трудом.

Но Дэвиду Робертсу, художнику с «фотографическим» зрением, верить приходится. Было так, как видел он. Стало так, как видим мы. Значит, и в самом деле, «воля и труд человека дивные дива творят»!, а чего стоят его рисунки из Египта… Просто сравните с тем, что можно увидеть там сейчас и в каком состоянии, и как было тогда, когда художник педантично срисовывал то, что видел с натуры.

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