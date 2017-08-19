Главная » История, Невероятное в мире, Творчество

Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса

10:58. 19 августа 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

Одним из художников, прославившихся благодаря своим рисункам, привезенным из поездок в дальние и экзотические страны, был шотландский художник Дэвид Робертс (David Roberts) (1796-1864).

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

Он родился в семье ремесленника в пригороде Эдинбурга. Закончил учебу в начальной школе и стал подмастерьем маляра. В 19 лет Дэвид сам стал мастером, и дело у него пошло. Он стал театральным художником – декоратором и сценографом. К Робертсу пришла известность, он работал в крупных театрах в Глазго, Эдинбурге и, наконец, в Лондоне.

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

Глаз и манера рисования у Робертса были «фотографические». Он прославился своими картинами, изображающими архитектурные памятники. Известность художник приобрел в 1824 году после своего путешествия по Франции, Бельгии, Голландии и Германии. В этих странах он сделал множество рисунков. Журналы с охотой покупали эти рисунки, делали на их основе гравюры и украшали свои страницы видами далёких стран. Благодаря своему таланту Дэвид Робертс стал обеспеченным человеком. И задумал продолжить свои художественные экспедиции.

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

В 1832-1833 гг. он провёл одиннадцать месяцев в Испании и в Марокко. Но наибольший успех принесла художнику поездка в Египет и в Палестину в 1838-1839 гг. Путешествие это началось 11 сентября 1838 в Марселе. 24 сентября Д. Робертс прибыл в Александрию. На корабле он поднялся по реке Нил далеко на юг, к храму Абу-Симбел. В Александрии, Каире и в Луксоре Робертс сделал множество рисунков.

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

Но еще более, чем чудеса Египта, интересовали европейского читателя и зрителя виды Святой Земли. C 7 февраля по 13 мая 1839 года художник совершил путешествие через Синай и Петру в Иерусалим и другие святые места. Робертс был первым европейским художником, увидевшим древнюю столицу кочевников-набатеев, Петру. Увидевшим и показавшим ее удивительную красоту многочисленным читателям и зрителям.

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

21 июля 1839 года художник вернулся в Англию. С собой он привез 272 рисунка, картину, изображающую панораму Каира, три тетради эскизов и дневник путешествия, переписанный его дочерью Кристиной.

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

Публикация в 1842-1849 годах альбома гравюр с египетских и палестинских картин принесла Робертсу европейскую известность. Он стал самым знаменитым художником викторианской эпохи. В 1841 году Дэвид Робертс был избран членом Королевской Академии.

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

В 1843 году Д. Робертс ещё раз побывал во Франции, Бельгии и Голландии, в 1851 – в северной Италии, через два года – в Риме и Неаполе, а позже – снова в Бельгии и в Париже.

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

Палестинские картины Д. Робертса до сих пор волнуют зрителя. Особенно тех, кто уже побывал в Израиле. Неужели всего сто семьдесят лет назад на месте цветущих полей и многолюдных городов были пустыни или болота? Неужели леса, покрывающие горы Иудеи и Галилеи рукотворны и посажены совсем недавно? Неужели жизнь в Иерусалиме была хотя и экзотична на вид, но почти невыносима? Верится с трудом. 

Но Дэвиду Робертсу, художнику с «фотографическим» зрением, верить приходится. Было так, как видел он. Стало так, как видим мы. Значит, и в самом деле, «воля и труд человека дивные дива творят»!, а чего стоят его рисунки из Египта… Просто сравните с тем, что можно увидеть там сейчас и в каком состоянии, и как было тогда, когда художник педантично срисовывал то, что видел с натуры.

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Египет в рисунках шотландского художника Дэвида Робертса< ![CDATA[]]> 

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крушение самолёта в Египте. Новые данные. Приостановка полётов в Египет
... Европе для привлечения туристов в Египет, развивать бизнес-туризм, предлагать ... усилила свои бомбардировки». На втором рисунке — череп среди обломков лайнера и... российскими властями приостанавливать полеты в Египет. «Меры предосторожности, которые, как мы...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... серия съемочно-исследовательских экспедиций в Египет, Мексику, Перу, Боливию, Чили,...монотеистический эксперимент С изгнанием гиксосов Египет вступает в период своего ... пользовался разными скипетрами. Тут есть рисунки, где он держит стандартную модель...
Андрей Степаненко: ИСТОРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
... двух непримиримейших врагов – греческий (коптский) Египет и семитскую Эфиопию. Это – роковая... закрашенных. Как видите, это - Египет. Налицо Александрийский маяк, океанические суда...верхушки в Китае - восемь). На рисунке изображены те самые Моисеевы «Аисты...
"НЕИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА" Иосифа Флавия
... путать с современным Египтом, современный Египет назывался Миср, пока пришедшие туда... СТАН) и земля предков «иилиев» «ЕГИПЕТ» находились рядом, их связывала хорошая... при реставрации восстановлено по СОХРАНИВШЕМУСЯ РИСУНКУ. На РИСУНКЕ с аркой Тита римляне...
Кто и зачем придумал бога
... русские на Восток; Древний Египет и Шумер были частью общей...В древности оно складывалось из рисунка соответствующего созвездия, а потом ... Афганистан; 6 – Шумер; 7 – Египет; 8 – Германия; 9 – Рим ... русские на Восток; Древний Египет и Шумер были частью общей...
Военно-исторические хохмы. Часть 4
...Португалии? А «иконография» франко-кантабрийских рисунков конца каменного века абсолютно аналогична... заоблачных людей – ведь ни Египет, ни Израиль не славились рослым...загадочным народом – шардана, вторгшимся в Египет с моря. Захватчики носили рогатые...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>