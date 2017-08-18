Вести с полей, или О продовольственной безопасности России 2017

Ситуация, связанная с санкционным давлением и фактическим отказом со стороны отдельных государств осуществлять добросовестную конкуренцию, остро ставит вопрос о продовольственной безопасности России.

Речь идёт о достижении продовольственной независимости или, по меньшей мере, снижении зависимости от продовольственных товаров зарубежного производства до минимума. В этом материале речь пойдёт об отчёте министерства сельского хозяйства в плане проведения уборочной кампании 2017 и динамике продовольственной обеспеченности российского рынка отечественными продуктами питания.

Вопрос обращает на себя особое внимание по целому ряду причин, и все они так или иначе связаны с самой возможностью России обеспечивать население без оглядки на то, что по этому поводу думают «партнёры». Старшее и среднее поколение граждан прекрасно помнят, как в одночасье товары исчезали с полок магазинов, после чего через некоторое время эти самые полки стали буквально заполоняться продукцией европейского и североамериканского производства, манившей красочными этикетками и нередко преподносившими сюрпризы внутренним содержанием… Это притом, что, по многочисленными свидетельствам людей, причастным к позднесоветской продовольственной отрасли, склады в целом ряде регионов были затоварены отечественной продукцией, которая удерживалась от выхода на реализацию — дефицит на закате СССР создавался во многом искусственно.

Упомянутый выше отчёт Минсельхоза гласит, что уборочная кампания 2017 года если и не приведёт к очередному рекорду, то может по своим итогам приблизиться к впечатляющим значениям прошлых лет – за 100 млн тонн зерна.

Итак, данные ведомства на 11 августа.

Общая посевная площадь для зерновых и зернобобовых в России в 2017 году составила около 47,8 млн га. Чтобы «нагляднее» — это больше, чем территория, например, Швеции или Узбекистана. В то же время это 41% от площади посевных площадей СССР образца 1986 года. Хотя с СССР в данном случае сравнивать некорректно по той простой причиной, что территория СССР, что очевидно, не ограничивалось территорией РСФСР.

При этом российские аграрии, как следует из отчётов, ежегодно наращивают посевные площади, что лишний раз подтверждает факт того, что с/х отрасль действительно сегодня находится на подъёме. И пусть фраза уже успела набить оскомину, но вполне можно повторить и ещё раз: «спасибо санкциям!»

На 10 августа в целом по России обмолочено зерна и зернобобовых с площади около 14,4 млн га (30,1% от общей площади посева). При этом намолочено 59 млн тонн зерновых. Для сравнения: это на 13% меньше, чем на ту же дату в прошлом году. Однако аграрии констатируют существенное повышение урожайности. Если в 2016 году средняя урожайность к этому времени составляла 34,5 ц/га, то в нынешнем году – уже 40,9 ц/га. Рост – 18,6%. Рекордная урожайность, казалось бы, как и в предыдущие годуы (в силу хотя бы климатических факторов) должна демонстрироваться аграрными хозяйствами в Центральном (45,9 ц/га) и Южном федеральных округах (42,3 ц/га). Однако в текущем году по-настоящему рекордные уровни показывает Северо-Западный округ. Если СЗФО в 2016 году урожайность зерновых и зернобобовых составила менее 30 ц/га, то в 2017-м показатель впечатляющий – почти 48 центнеров с гектара. Справедливости ради, в СЗФО зерновые и убраны только с 4% посевных площадей. И потому статистика только по этим процентам уборочной кампании.

Рост урожайности в среднем по стране демонстрируется не только в плане зерновых. Минсельхоз предлагает отчётные данные и по другим культурам. Так, сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства в сравнении с прошлым годом повысили урожайность по овощам со 140, 5 центнеров с гектара до 144, 9 ц/га. Выросла урожайность картофеля и сахарной свёклы – с 245,5 до 249 и с 463,8 до 464,3 ц/га соответственно. Прирост урожайности даёт рапс с одновременным ростом в 2017 посевных площадей (с 15-ти до почти 22 ц/га).

Отмечается стабилизация сельскохозяйственного рынка. При этом публикуются официальные данные по ценам на базовые продукты сельскохозяйственной отрасли. Так, оптовые цены в Европейской части РФ на пшеничную муку с начала года снизились на 6,3% и составляют 15305 руб. за тонну. Ржаная мука с начала года подешевела на 3,5% — до 11785 руб./т. Резкое падение цены зафиксировано в сегменте реализации гречневой крупы – после настоящей ценовой истерии 2015-2016 года цена на гречку пошла вниз. В сравнении с 2016 – сразу на 20%.

Такой продукт как сахар в полной мере отразил инфляционную тенденцию в стране. Недельный прирост цен на сахар в среднем по России составил 0,1%.

Минсельхоз утверждает, что в течение месяца в РФ зафиксировано снижение цен на молоко со стороны сельхозпроизводителей. Падение цены составило в среднем 3,4%.

Здесь нужно отметить, что снижение цены производителем молока в итоге вовсе не везде вылилось в снижение цены литра молока в магазинах. Ритейл утверждает, что рост цен на молоко и молочные продукты связан с ростом цен на топливо и использование транспортной инфраструктуры. Хотя здесь могла бы явно найти работа для Федеральной антимонопольной службы по той простой причине, что торговцы в любой случае пытаются найти повод для получения дополнительной прибыли, даже если производитель уходит в зону убытков.

Минсельхоз констатирует, что рост обеспеченности отечественной сельскохозяйственной продукцией продолжается вместе с ростом всей сельскохозяйственной отрасли. Безусловно, есть проблемы, но это уже совсем не те проблемы, с которыми сельское хозяйство сталкивалось даже ещё 5-7 лет назад.

Ведомство отчитывается о снижении импорта сельхозпродукции по ряду наименования. Так, по молоку падение импорта на июль 2017 года составило 44,89%. Правда, и экспорт существенно просел — на 35,84%.

На 35,18% снизился импорт сахара. Завоз сахара в небольших объёмах был осуществлён из Азербайджана и КНР. При этом экспорт сахара за рубеж из России в сравнении с прошлым годом составил (внимание!) 4721,31%.

Наибольшие объёмы российского сахара закупил опять-таки Азербайджан. На второй позиции – Казахстан. В шестёрке «лидеров» по закупкам сахара у РФ и Украина. Кстати, Украина находится в числе лидеров и по закупкам у России другой с/х-продукции. Например, по молоку. Закуплено с начала года почти 15 тыс. тонн.

В тройке лидеров по закупкам зерновых у РФ – Египет, Турция и Йемен. На троих почти 6 млн тонн. При этом нужно отметить, что Россия по ряду зерновых нарастила импорт. К примеру, у Вьетнама и Грузии.

Как видно, решается задача не только обеспечения продовольственной безопасности самой России, но и выход на зарубежные рынки для российской сельскохозяйственной продукции. При учёте недобросовестной конкуренции со стороны ряда "партнёров" это проблематично, однако любая проблема, как показывает сама отрасль, может быть разрешена, если для этого прикладывать силы и не пенять то на погоду, то на завистливого соседа.

Автор: Володин Алексей

Источник: nnm.me