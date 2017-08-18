В правительстве задумались о возрождении госплана

Ответом на стагнацию российской экономики и поручение Владимира Путина провести всеобщую «цифровизацию» станет создание в РФ аналога советского Госплана.

Единая государственная информационная система контроля за производстенными цепочками уже создается на базе Минпромторга, сообщил замглавы министерства Глеб Никитин.

Без нее перейти к новому укладу экономики, который позволил бы развивать импортозамещение, «объединить технологии и сервисы», «научиться управлять внутренними и внешними кооперационными связями» и выполнить задачу по цифровизации, невозможно, пишет Никитин в статье, опубликованной в «Ведомостях».

«Раньше эту функцию выполнял госплан», — напоминает замминистра: консолидировал все потребности рынка, распределял заказы, следил за ходом выполнения поручений.

Сейчас же такой структуры нет. Ей станет, по задумке Минпромторга, государственная информационная система промышленности (ГИСП), основанная на технологиях анализа больших данных (big data).

«Заказчики размещают заказы на высокотехнологичную продукцию, предприятия финальной сборки, основываясь на их потребностях, формируют оптимальную схему кооперации и контролируют процесс исполнения», — описывает схему чиновник.

Итогом усилий, по его словам, должно стать вхождение РФ в десятку лучших стран мира по внедрению передовых производственных технологий. Это может произойти к 2035 году.