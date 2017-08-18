В правительстве задумались о возрождении госплана
Ответом на стагнацию российской экономики и поручение Владимира Путина провести всеобщую «цифровизацию» станет создание в РФ аналога советского Госплана.
Единая государственная информационная система контроля за производстенными цепочками уже создается на базе Минпромторга, сообщил замглавы министерства Глеб Никитин.
Без нее перейти к новому укладу экономики, который позволил бы развивать импортозамещение, «объединить технологии и сервисы», «научиться управлять внутренними и внешними кооперационными связями» и выполнить задачу по цифровизации, невозможно, пишет Никитин в статье, опубликованной в «Ведомостях».
«Раньше эту функцию выполнял госплан», — напоминает замминистра: консолидировал все потребности рынка, распределял заказы, следил за ходом выполнения поручений.
Сейчас же такой структуры нет. Ей станет, по задумке Минпромторга, государственная информационная система промышленности (ГИСП), основанная на технологиях анализа больших данных (big data).
«Заказчики размещают заказы на высокотехнологичную продукцию, предприятия финальной сборки, основываясь на их потребностях, формируют оптимальную схему кооперации и контролируют процесс исполнения», — описывает схему чиновник.
Итогом усилий, по его словам, должно стать вхождение РФ в десятку лучших стран мира по внедрению передовых производственных технологий. Это может произойти к 2035 году.
Источник: rusvesna.su
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Бред. Сплошной бред. Вернее очередной план попила бюджета. Как можно планировать в условиях капитализма? Особенно такого как у нас? Очередные приближенные к бюджету, будут типа делать план, за 10 – ти кратную стоимость продукта?
Госплан может существовать только если средства производства принадлежат государству, и существует опять таки государственный контроль за стоимостью продукции.
Ну и т.д.
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Самоцитирую = Juryi 10 августа 2017 На Анатолий А. Вассерман “Мирный путь перехода к социализму”.
А.А.В. начал с главного :”На мой взгляд, самый неизбежный путь – это построение социализма…” Только почему “…на новой технической основе.” ?
Думаю, достаточно проработанной основой может служить проект создания принципиально новой (автоматизированной) системы управления советской экономикой института Академика В.М.Глушкова , начатый в 1963-1965 гг. (Источник: http://statehistory.ru/5697/Akademik-V-M-Glushkov-i-proekt-sozdaniya-printsipialno-novoy–avtomatizirovannoy–sistemy-upravleniya-sovetskoy-ekonomikoy-v-1963-1965-gg/) и завершенный в 1980 г., проект ОГАС. Проект информационно-управляющей вычислительной системы для впятеро более мощной, чем российская, экономики Советского Союза.
Речь идет именно о системе управления. Ведь говорить о технологической новизне экономики бессмысленно. Она и на сегодня достаточна для обеспечения материального развития России (и мира). И при том, ее совершенствование и обновление безгранично – не ждать же конца света, чтобы начать “построение социализма на ОКОНЧАТЕЛЬНО новой технической основе”.
Проект не был реализован. Он был организационно -технически сложен на вычислительных средствах 80 – х годов. Людские ресурсы, в т. ч. и руководящие кадры, человеческий фактор, в смысле овладения управляющей системой, был слаб.
И годы пошли окрашенные мыслями не о том, чтобы построить, а о том, чтобы развалить…
Но в эпоху поголовной компьютеризации, когда в информационное обеспечение можно привлечь даже школьников с их ноутбуками – планшетами и всемирной паутиной, в эпоху ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА – кто или что мешает ?
Вот тут и зарыта собака. Мы позаимствовали и построили экономику – монстра, в которой число хозяйствующих субъектов выросло в десятки – сотни раз, и теперь даже петафлопсов не хватает, чтобы работать с этой экономикой, не то что гигафлопсов, которые были у Глушкова (т.е. в миллионы раз меньше). Поэтому А.А.В. и говорит о второй половине 20 – х годов (в лучшем случае).
А если мы вспомним , что “обязательных” директивных средств управления частными субъектами (собственность – это святое, “передела собственности не будет”) у т.н. “управляющих” органов государства и в помине нет, есть только стохастически-виртуальные модели с “индикативным” планированием и вероятностью целеуказания как у гидромета – все разговоры об успешном управлении экономикой – монстром бессмысленны. (Или у США мало средств, опыта ? Им – то чего не хватает ? )
А ведь А.А.В. прав : для эффективного хозяйствования “нужно управлять хозяйством как единым целым”.
Единое целое – это как ? Отнять и – объединить ?! И кто ж его отдаст, свою часть единого целого ?
Поэтому “Мирный путь перехода к социализму” – только тема одного из популярных сегодня схоластических и софистических ток-шоу.
Не более, при всем моем уважении к его участникам.
J UDOV
Если бы замглавы министерства Глеб Никитин учился
в советской средней школе – он бы все это знал.
Но, он, оказывается, всего – то :
“”” – В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит»[1].
- В 2004 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Юриспруденция»[1].
- В 2008 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). Параллельно в 2007 году защитил диссертацию в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации[1].
- В феврале 2012 года с отличием окончил программу MBA[2].
- В 2016 году прошел сертификацию в Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ, сертифицированный директор проектов IPMA уровень А.
- Кандидат экономических наук (2007)[3].
- Владеет иностранными языками.””” -
- ну откуда ему все знать, и так знает слишком много…
J UDOV
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Можно знать все, а делать как скажет МВФ. Сомневаюсь, что в нашем правительстве может кто то думать. Их набирали не по этому качеству. Если бы могли думать мы бы жили лучше. Они умеют только воровать.
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“Цифровая экономика” имеет смысл , если серверы подключены к безтопливным источникам питания. Иначе любая катастрофа , которая выводит из строя ЛЭПы , ТЭЦы, ГЭСы и АЭСы накрывает медным тазом всю экономику.
А безтопливные источники питания давно придуманы и работают в единичных экземплярах , но нефтегазовому лобби они не надо !
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Новая госплановая система управления уже обкатывается без всякой шумихи. И кто может реальное видеть, то увидить прообраз нового российского Госплана на примере развития Крыма. Идет параллельное развитие и логистических схем:аэропорт-федеральная трасса-керченский мост. параллельно идет быстрое строительство мощных тепло-эелектростанций и планируемой выработкой элэнергии на перспективу. Восстанавливаются заводы кораблестроения. Параллельно обустраиваются новые и модеонизируются старые военные объекты, преаращая Крым в неприступную крепость, контролирующей округу на тысячи км.
Можно еще указать всякого рода неверящим в Россию либерастам, что несомненно именно система нового госплана организовала быстрое восстановление ВПК РФ и создание нового вооружения, которое еще и обкатывается в боевой сирийской войне, что сделало росармию сильнейшей уже сейчас.
так что новый Госплан- это вполне реальное будущее и все олигархи будут плясать под одну дудку точно также, как плясали с откатами во времена Сердюкова по восстановлению ВПК РФ.
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На мой взгляд, в экономический блок правительства подбирались люди, исключительно, с паразитическим сладом ума. У таких особей, личные выгоды всегда будут на первом месте, а проблемы всей страны всегда будут на последнем месте. Такие особи, будь у них по сто высших образований, никогда не создадут что-то нужное и полезное для всей страны. Госплан, при рыночной системе, никогда не будет выполнять государственных функций, даже если будет называться – государственным.