Есть и хорошие новости. «Реформа здравоохранения, как она есть»

Нет, реформа здравоохранения пока не прекращена и даже не приостановлена и министра здравоохранения с работы не сняли, ни в РФ, ни даже в МО.

Новости не настолько хорошие.

Тем не менее, пациент С. транспортирован в другое лечебное учреждение Московской области. В больнице им Семашко г. Серпухова идет прокурорская проверка, надеюсь, что прокуроры поищут как следует, найдут-таки стафиллокок, и, заодно ст. 293 УК РФ.

Может быть, если поищут более тщательно, найдут еще и статью 117 УК РФ в действиях заведующего реанимационным отделением.