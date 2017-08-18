Есть и хорошие новости. «Реформа здравоохранения, как она есть»
09:06. 18 августа 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Нет, реформа здравоохранения пока не прекращена и даже не приостановлена и министра здравоохранения с работы не сняли, ни в РФ, ни даже в МО.
Новости не настолько хорошие.
Тем не менее, пациент С. транспортирован в другое лечебное учреждение Московской области. В больнице им Семашко г. Серпухова идет прокурорская проверка, надеюсь, что прокуроры поищут как следует, найдут-таки стафиллокок, и, заодно ст. 293 УК РФ.
Может быть, если поищут более тщательно, найдут еще и статью 117 УК РФ в действиях заведующего реанимационным отделением.
Источник: pravosudija.net