Если Иуды нет, его надо родить

На минувшей неделе американский журнал для деловых кругов «Форбс» (Forbes) опубликовал статью российского экономиста В. Иноземцева «Чёрная метка» российской элите: чем опасен H.R. 3364?». H.R. 3364 – это идентификатор того самого последнего закона о санкциях против российской экономики и финансовой системы, который стремительно приняли Конгресс и Палата представителей США. И так же быстро – 2 августа – президент Трамп.

МЫ УЖЕ говорили о влиянии этого американского закона на мировую систему энергетики. В первую очередь – перспектив добычи и использования в ближайшие десятилетия нефти и газа. Публикация в Forbes заставила взглянуть на этот закон ещё с одной стороны, о которой российские СМИ не сказали ни слова.

Начнём с того, что экономист Владислав Иноземцев с некоторых пор живёт в США и пишет о политике и экономике бывшей родины довольно критически. Но в упомянутой статье он выступил с серьёзным предупреждением российским олигархам, губернаторам, госслужащим высшего федерального уровня, включая членов правительства. А также руководителям госкомпаний и членам депутатского корпуса всех уровней. К счастью, не всех, а только тех, кто незаконно, по-воровски, вывез из России за границу десятки и сотни миллиардов американских долларов. Кто положил их на секретные счета в западных банках и офшорах, скупал на них самую дорогую недвижимость в европейских столицах и США, организовывал на эти деньги бизнес на Западе для своих жён, детей и родственников.

Все перечисленные категории российских граждан должны отныне знать: изучение масштабов коррупции высшего управленческого звена финансово-политической элиты России ставится отныне в США на законодательный уровень.

Для начала немного истории. Первую попытку разоблачить ещё советскую коррупцию на высоком международном уровне предпринял, будучи и.о. премьер-министра РСФСР, Егор Гайдар. Проявилось это в том, что в 1992 году американской фирме KrollAssociates был дан заказ на поиски «золота партии», которое коммунисты якобы вывезли за рубеж перед крахом СССР. Американцы работали год, предоставили четыре тома документов. Как говорил Гайдар, в каждой строчке документа описывались банковские проводки, в которых он ничего не понял. Доклад в России засекретили. Так что – вне всякого сомнения – в США вот уже 25 лет после той истории ведётся досье на российских государственных воров. Расследований было много, в том числе Министерством финансов США. Но все они были засекречены и недоступны публике. H.R. 3364 эту практику меняет.

Министерство финансов США вместе с Госдепом и Управлением директора национальной разведки отныне должны ежегодно публиковать доклад о связанных с РФ незаконных финансовых операциях или «отмывании» денег. А также о российских «олигархах и квазигосударственных cтруктурах» – владельцах крупнейших компаний и руководстве госкорпораций. При этом президент может как накладывать на кого-то санкции, так и не делать этого, если такой шаг «отвечает интересам национальной безопасности Соединённых Штатов». То есть от санкций освободят стукачей на российское руководство. Не будешь стучать – отберут у тебя, твоих деток и жён наворованное непосильным трудом и хранимое на Западе.

Далее публикация в Forbes напоминает, что ранее санкционные действия касались только тех, кто «нарушал территориальную целостность Украины». Сегодня задачей ставится«выявление наиболее значимых высокопоставленных политиков и олигархов, определяемых по их близости к российскому режиму и размеру их состояния». А также выявление «источников дохода данных лиц и членов их семей (включая супругов, детей, родителей и братьев/сестёр), их активов, инвестиций и бизнес-интересов». И ещё одна цитата: «Министерству юстиции, Управлению директора национальной разведки, Министерству внутренней безо- пасности вменяется в обязанность значительно увеличить количество расследований, касающихся приобретаемой российскими гражданами или в их интересах американской недвижимости. Более того, все эти меры, по сути, рассматриваются как экстерриториальные, т.к. ст. 252 говорит о том, что Соединённые Штаты будут работать «с отдельными странами в Европе и Евразии», с тем чтобы «гарантировать неиспользование их финансовых систем для сокрытия незаконной финансовой деятельности членов правительства Российской Федерации, наживающихся на коррупции».

И вот что любопытно. Первый доклад о «российских олигархах и квазигосударственных cтруктурах» будет опубликован в открытой печати в США 29 января 2018 года – за полтора месяца до выборов президента России. Российским стукачам американскими законодателями выделено 250 млн долларов в год. Таким образом, законH.R. 3364 даёт«старт практически тотальной «охоте» за компроматом на всю отечественную элиту».

Вот ведь как получается – воровали наши граждане у государства десятки лет чёртову тучу денег и в ус не дули. Футбольные и баскетбольные клубы скупали, в Куршевель бл...й самолётами завозили и спаивали их шампанским. Самые богатые лондонские кварталы скупали домами и этажами. На Лазурном Берегу Франции места живого не осталось без российских воров. Даже губернаторы и областные министры отметились там. А пентхаусы Нью-Йорка? А земельные латифундии и виллы во Флориде? Всё это завтра изучат не в российском МВД – а в Госдепе США, ФБР и ЦРУ. При этом европейские «органы» будут вынуждены им молча помогать. Спасение для российских воров одно – стать стукачами, желающими попасть в разряд свидетелей, имена которых в «интересах национальной безопасности США открыты не будут».