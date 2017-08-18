Египет в размышлениях: Третья мировая начнется на воде?

Где и когда начнется Третья мировая война? Предчувствие витает в воздухе? Или просто глобальная паранойя мешает людям спокойно жить, заставляя гадать о том, кто в очередной раз разрушит их мирную жизнь?

После Второй мировой войны установилось хрупкое равновесие, баланс сил, основательно пошатнувшийся после распада Союза. На международной политической арене стали верховодить США, уверовавшие в собственную безнаказанность и превратившие планету в американскую геополитическую «песочницу». В этом кроются причины и войны в Югославии, разрушения Ирака и Ливии, расцвета ИГИЛ и политического хаоса на Ближнем Востоке.

Правда, то ли еще будет? По мнению египетского журналиста Салеха Абу Насера, мир ожидают новые потрясения и, возможно, Третья мировая война, которая начнется на воде. С этой целью он проанализировал возможности военно-морских сил США и Великобритании, сравнив с ВМФ России.

В центре его внимания оказались такие факторы, как способность государства преодолеть блокаду, увеличить экспорт, перераспределить торговлю в морские проливы и контролировать ее в мирное и военное время.

Российское руководство уже приняло решение об усилении Балтийского флота и закреплении своих позиций в черноморском регионе. Теперь НАТО пытается сдержать Россию на Балтике, манипулируя глупыми и очень амбициозными прибалтийскими политиками. Но Москва не намерена ставить крест на своих геополитических интересах в этом регионе.

Возвращение Крыма на родину разозлило, как Вы знаете, не только украинские власти, но и американцев, планирующих построить на полуострове военные базы. Стратегически важный плацдарм для НАТО ускользнул из их рук, но расслабляться нам опять же не стоит.

Этого еще не достаточно для обеспечения защиты в случае организации Западом морской блокады. Поэтому Россия выходит в Средиземноморье и строит базу на побережье Сирии. Мало того, Москва заявила, что желание Вашингтона взять под контроль международные воды – это угроза для нашей национальной безопасности. Главное, четко расставить приоритеты.

Помните теорию о срединной земле, столь популярной на Западе? Британский географ Маккиндер в начале 20-го века разработал теорию Хартленда, являющегося «осевым государством» на Земле и имеющем важнейшее геополитическое значение.

Его территории совпадали с границами Российской империи, затем СССР, а сейчас и России. Самое главное, они оказались недоступны для британского военно-морского и торгового флотов, являющихся основой могущества Великобритании.

Англосаксы не забыли об этой теории. Теперь американцы желают взять Россию под контроль, чтобы управлять всем миром. Этим и объясняется, по мнению египетского журналиста, продвижение НАТО на восток к границам России, размещение системы ПРО США и ядерного оружия в странах ЕС.

Москва пытается пока решить дело миром и призывает Вашингтон не нарушать баланс военно-морских сил попытками ограничить доступ России к водам Мирового океана. Не хотелось бы задействовать свои военные корабли, подлодки и морские системы. Американцы пока еще имеют преимущество на море, но все меняется, и мы не стоим на месте.

Россия не позволит США доминировать в Мировом океане, мешая российским специалистам проводить в этом районе научные изыскания и заниматься экономической деятельностью. Хотя причины нам понятны… Американцы свято верят, что тот, «кто владеет Мировым океаном, тот владеет миром». Это формула даже стала частью программы по подрыву экономической мощи СССР в прошлом веке. И сейчас ничего не изменилось.

Опасения журналиста вполне понятны, но вот согласиться с ними я не могу. Сомнительно, что США развяжут Третью мировую войну на море или на суше. Ну, разве что, одновременно на разных направлениях, чтобы не позволить России сосредоточить свои силы. И даже это под вопросом. Кто в это время будет прикрывать тылы американцев? Да и пробраться к границам России морским путем не так просто. А Вы как считаете?