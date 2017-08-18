Главная » Аналитика, Политика, События

Египет в размышлениях: Третья мировая начнется на воде?

14:24. 18 августа 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:

nons3

Где и когда начнется Третья мировая война? Предчувствие витает в воздухе? Или просто глобальная паранойя мешает людям спокойно жить, заставляя гадать о том, кто в очередной раз разрушит их мирную жизнь?

После Второй мировой войны установилось хрупкое равновесие, баланс сил, основательно пошатнувшийся после распада Союза. На международной политической арене стали верховодить США, уверовавшие в собственную безнаказанность и превратившие планету в американскую геополитическую «песочницу». В этом кроются причины и войны в Югославии, разрушения Ирака и Ливии, расцвета ИГИЛ и политического хаоса на Ближнем Востоке.

Правда, то ли еще будет? По мнению египетского журналиста Салеха Абу Насера, мир ожидают новые потрясения и, возможно, Третья мировая война, которая начнется на воде. С этой целью он проанализировал возможности военно-морских сил США и Великобритании, сравнив с ВМФ России.

В центре его внимания оказались такие факторы, как способность государства преодолеть блокаду, увеличить экспорт, перераспределить торговлю в морские проливы и контролировать ее в мирное и военное время.

Российское руководство уже приняло решение об усилении Балтийского флота и закреплении своих позиций в черноморском регионе. Теперь НАТО пытается сдержать Россию на Балтике, манипулируя глупыми и очень амбициозными прибалтийскими политиками. Но Москва не намерена ставить крест на своих геополитических интересах в этом регионе.

Возвращение Крыма на родину разозлило, как Вы знаете, не только украинские власти, но и американцев, планирующих построить на полуострове военные базы. Стратегически важный плацдарм для НАТО ускользнул из их рук, но расслабляться нам опять же не стоит.

Этого еще не достаточно для обеспечения защиты в случае организации Западом морской блокады. Поэтому Россия выходит в Средиземноморье и строит базу на побережье Сирии. Мало того, Москва заявила, что желание Вашингтона взять под контроль международные воды – это угроза для нашей национальной безопасности. Главное, четко расставить приоритеты.

Помните теорию о срединной земле, столь популярной на Западе? Британский географ Маккиндер в начале 20-го века разработал теорию Хартленда, являющегося «осевым государством» на Земле и имеющем важнейшее геополитическое значение.

Его территории совпадали с границами Российской империи, затем СССР, а сейчас и России. Самое главное, они оказались недоступны для британского военно-морского и торгового флотов, являющихся основой могущества Великобритании.

Англосаксы не забыли об этой теории. Теперь американцы желают взять Россию под контроль, чтобы управлять всем миром. Этим и объясняется, по мнению египетского журналиста, продвижение НАТО на восток к границам России, размещение системы ПРО США и ядерного оружия в странах ЕС.

Москва пытается пока решить дело миром и призывает Вашингтон не нарушать баланс военно-морских сил попытками ограничить доступ России к водам Мирового океана. Не хотелось бы задействовать свои военные корабли, подлодки и морские системы. Американцы пока еще имеют преимущество на море, но все меняется, и мы не стоим на месте.

Россия не позволит США доминировать в Мировом океане, мешая российским специалистам проводить в этом районе научные изыскания и заниматься экономической деятельностью. Хотя причины нам понятны… Американцы свято верят, что тот, «кто владеет Мировым океаном, тот владеет миром». Это формула даже стала частью программы по подрыву экономической мощи СССР в прошлом веке. И сейчас ничего не изменилось.

Опасения журналиста вполне понятны, но вот согласиться с ними я не могу. Сомнительно, что США развяжут Третью мировую войну на море или на суше. Ну, разве что, одновременно на разных направлениях, чтобы не позволить России сосредоточить свои силы. И даже это под вопросом. Кто в это время будет прикрывать тылы американцев? Да и пробраться к границам России морским путем не так просто. А Вы как считаете?

Метки: агрессия США, В.В. Путин, геополитика/россия/, Египет, Запад, Мировой океан
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 30 июня 2015
... Республик. Журналист отметил, что лишь треть украинских военных действуют в бою... об обращении в европейские и мировые институции и национальные парламенты о...
Тело Ленина подаёт признаки жизни ....
... на предводителя октябрьской революции, вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который в...
Началась «информационная артподготовка» по вводу войск НАТО на территорию России.
... то получается- что так называемое «мировое правительство» – нелюдь, решило переместится...Дальнего Востока. Основной ставкой своего «мирового правительства» они планируют сделать Алтай...системой- нелюди и это предусмотрено. Третий этап это ввод китайских войск...
Что реально происходит в Сирии?
... при помощи все тех же «мировых» СМИ, после ряда провалов пропагандистской.../20120527/658928925.html Так называемая «мировая общественность» при помощи сподручных СМИ...
Путин! Прекрати взрывать русских! Это тебе не поможет! Заявление Комитета национального спасения РРО по поводу взрывов в московском метро.
... безопасности в форме советского полковника. Третье. ФСБ не впервой взрывать соотечественников...
Русская бело-эмиграция поддержала Новороссию
Продолжаем развеивать мифы, и хотя тема исключительно правая и может быть неоднозначна воспринята отдельными левыми субъектами. Тем не менее показательно, что русская белло-эмиграция поддержала борьбу ополченцев Новороссии во главе со Стрелковым. Вот что ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>