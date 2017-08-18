Джульетто Кьеза: «Рашенгейт» — явная ложь

Тщательный анализ объективных (проверяемых) данных показывает, что вся история (историйка, выдумка, фейк) с так называемым «Рашенгейтом» была (и есть) колоссальная ложь. В течение месяцев целый мир водили за нос (спецслужбы США, американские и европейские «пресститутки», сторонники Обамы и Хилари). Посредством заказной кампании, ложной информации и обвинений против России и против Путина.

Теперь у нас есть факты, и остаётся спросить, как ни один орган мейнстрима, в том числе итальянского, их не опубликовал, даже чтобы оспорить. Мы делаем это сегодня. Каждый может читать и анализировать. Это будет интересно и полезно для всех.

Анализ был проведён Скипом Фолденом (бывшим менеджером IВМ по технологической информации) и подтверждён Уильямом Бинни, бывшим техническим директором Агентства национальной безопасности (АНБ). Подпись коллективная – группа из 17-ти экспертов высочайшего уровня, практически весь исполнительный комитет VIPS (Veteran Intelligence Professionals for Sanity).

Это можно перевести как «ветераны-профессионалы [американской] разведки – за умственное здоровье». Одним словом: или здравый смысл, или мы попадём в руки сборища сумасшедших. Если кому-то захочется знать, кто эти бывшие агенты спецслужб США высочайшего уровня, он сможет посмотреть в поимённом списке внизу документа, цитируемого «Consortium News».

Этот анализ принял форму Меморандума, адресованного президенту Трампу с очевидной целью предостеречь его против того, что готовится на кухне путчистов из американских спецслужб. Вот общие выводы.

«Оценка Сообщества спецслужб [знаменитые 17 агентств], сформулированная аналитиками <возможно, избранными> из ФБР, ЦРУ, АНБ 6-го января [2017 г.], похожа на часть кем-то подсказанной версии. Она основана <на суждении>, не подтверждённом никакими существенными доказательствами, по которому таинственное сообщество, назвавшее себя <Guccifer 2.0>, проникло на сервер Национального Демократического Совета (НДС) от имени российских спецслужб и оттуда отправило электронное письмо на «Викиликс»».

Что же обнаружила команда VIPS?

Таинственный <Guccifer 2.0> не был иностранным хакером извне, русским или не русским – не так уж важно. Не было никакой кибератаки. Это был не взлом, а просто связь между двумя компьютерами. Были скопированы файлы с сервера Национального Демократического Совета на другой компьютер. Эта операция была осуществлена на месте кем-то, кто был своим.

Затем эти данные были подвергнуты операциям копирования-склеивания так, чтобы казалось, что к этому приложила руку Россия. Авторы расследования с иронией замечают: «Мы не знаем, кто такой или что такое <Guccifer 2.0>. Об этом следовало бы спросить ФБР».

Временная последовательность событий и собранные доказательства говорят сами за себя:

12-го июня 2016 года Джулиан Ассанж заявил, что «Викиликс» готовится опубликовать электронные письма, касающиеся Хилари Клинтон. 15-го июня 2016 года функционер Национального Демократического Совета, некий Краудстрайк, заявил, что на сервере НДС найдены вирусы и что имеются доказательства российского вторжения. 15 июня 2016 года, в тот же самый день, на сцену выходит загадочный <Guccifer0>, подтверждая заявление Краудстрайка, называя себя источником информации для сайта «Викиликс» и публикуя документ, который, как доказывает исследование, был испещрён «импровизированными «следами» русских». Наконец, вот ключ к доказательству, которое приводит VIPS. 5 июля 2016 в первые утренние часы (часовой пояс восточного побережья США) кто-то, кто находился в том же самом часовом поясе, с компьютера, прямо связанного с сервером НДС, скопировал 1976 мегабайт данных за 87 секунд. «Такая скорость, — утверждает Меморандум, — во много раз выше, той, которая возможна при хакерской атаке» издалека.

Никто из экспертов семнадцати агентств США не позаботился проверить эти данные, но МеморандумVIPS добавляет, что, согласно сообщению, опубликованному на сайте «Викиликс» в марте этого года за подписью Vault-7, ЦРУ располагает инструментами, которые не только могут уничтожить следы секретных кибернетических операций, но и помогают вести двойную игру или производить false-flagoperations — «операции под фальшивым флагом», чтобы приписать врагу операции, произведённые им самим. У ЦРУ есть для этих целей программное обеспечение на китайском, русском, корейском, арабском и фарси.

Кроме того, всё это уже опубликовано в «Вашингтон пост» в статье, подписанной Эллен Накашимой, от 31 марта 2017 года. Информация, которую, как утверждает «Викиликс», он получил от агента или бывшего агента ЦРУ, сравнима по значению с разоблачениями Эдварда Сноудена, которые о которых рассказывается в фильме Оливера Стоуна. Итак, ЦРУ и АНБ располагают этими инструментами, и уже не первый год. И данные, сообщённые VIPS, были и есть в распоряжении того, кто захочет их анализировать.

Теперь Меморандум опубликован, и, конечно, Трамп его прочитал. Отсюда не следует, что он написал об этом в «Твиттере». Но что всё это доказывает? Что вся информационная система Запада может быть втянута с чрезвычайной лёгкостью по незнанию и/или с различной степенью соучастия в обман общественного мнения, который может изменить политику, изменить судьбы мира, может привести к чрезвычайно важным последствиям.

Обман с «Рашенгейтом» – очевидный пример. Какое там «умственное здоровье»!