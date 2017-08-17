Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»
Мечтали и верили в высокотехнологичное недалекое будущее.
1937 год: Арктический снегоход, напоминающий корабль на гусеницах
1938 год: Дирижабли, которые использовали многовинтовые системы
1945 год: Послевоенное время
1946 год: Сверхбыстрый автомобиль на морском пляже
1948 год: Огромный подводный танк-субмарина на гусеницах
1949 год: Сверхзвуковой самолет
1949 год: Огромный гидроплан, на котором можно было перевозить автомобили
1952 год: Космический порт в центре города
1952 год: Футуристичная система разгрузки грузовых судов
1953 год: Многофункциональное подводное устройство
1954 год: Самолеты-ракеты в небе над Москвой
1955 год: Город и инфраструктура будущего
1956 год: Сверхбыстрое судно, имеющее подводные крылья
1960 год: Автомобиль, который может летать
1963 год: Автомобиль на двух колесах
1963 год: Судно, имеющее подводные крылья
1964 год: Летающая тарелка
1969 год: Космические парусники
1972 год: Гибридное воздушное судно на четырех двигателях
1974 год: Частные экраноплан и подводная лодка
1974 год: Гоночный спорткар «автомобиль-крыло»
1978 год: Поезд-маглев будущего
1983: Шагоход: сможет пройти там, где не проедут колеса и гусениц.
Источник: www.kramola.info
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Особенно умиляет шагоход, он чем от колеса принципиально отличается?
Но не будем придираться, ведь кое-что из предложенного реализовано, а кое-что просто отражает некоторые разумные мысли для конструктора. Если в идее есть что-то разумное, то оно имеет право быть высказано и показано для всеобщего обсуждения.
В отличие от попыток побороть закон сохранения энергии, к чести советских изданий они на подобное никогда не покушались.