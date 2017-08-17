Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»

Мечтали и верили в высокотехнологичное недалекое будущее.

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1937 год: Арктический снегоход, напоминающий корабль на гусеницах

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1938 год: Дирижабли, которые использовали многовинтовые системы

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1945 год: Послевоенное время

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1946 год: Сверхбыстрый автомобиль на морском пляже

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1948 год: Огромный подводный танк-субмарина на гусеницах

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1949 год: Сверхзвуковой самолет

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1949 год: Огромный гидроплан, на котором можно было перевозить автомобили

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1952 год: Космический порт в центре города

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1952 год: Футуристичная система разгрузки грузовых судов

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1953 год: Многофункциональное подводное устройство

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1954 год: Самолеты-ракеты в небе над Москвой

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1955 год: Город и инфраструктура будущего

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1956 год: Сверхбыстрое судно, имеющее подводные крылья

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1960 год: Автомобиль, который может летать

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1963 год: Автомобиль на двух колесах

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1963 год: Судно, имеющее подводные крылья

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1964 год: Летающая тарелка

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1969 год: Космические парусники

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1972 год: Гибридное воздушное судно на четырех двигателях

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1974 год: Частные экраноплан и подводная лодка

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1974 год: Гоночный спорткар «автомобиль-крыло»

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1978 год: Поезд-маглев будущего

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1983: Шагоход: сможет пройти там, где не проедут колеса и гусениц.