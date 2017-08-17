Главная » Мировоззрение, Наука, Творчество

Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»

10:49. 17 августа 2017 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал:

Мечтали и верили  в высокотехнологичное недалекое будущее. 

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1937 год: Арктический снегоход, напоминающий корабль на гусеницах

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1938 год: Дирижабли, которые использовали многовинтовые системы

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1945 год: Послевоенное время

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1946 год: Сверхбыстрый автомобиль на морском пляже

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1948 год: Огромный подводный танк-субмарина на гусеницах

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1949 год: Сверхзвуковой самолет

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1949 год: Огромный гидроплан, на котором можно было перевозить автомобили

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1952 год: Космический порт в центре города

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1952 год: Футуристичная система разгрузки грузовых судов

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1953 год: Многофункциональное подводное устройство

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1954 год: Самолеты-ракеты в небе над Москвой

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1955 год: Город и инфраструктура будущего

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1956 год: Сверхбыстрое судно, имеющее подводные крылья

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1960 год: Автомобиль, который может летать

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1963 год: Автомобиль на двух колесах

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1963 год: Судно, имеющее подводные крылья

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1964 год: Летающая тарелка

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1969 год: Космические парусники

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1972 год: Гибридное воздушное судно на четырех двигателях

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1974 год: Частные экраноплан и подводная лодка

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1974 год: Гоночный спорткар «автомобиль-крыло»

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1978 год: Поезд-маглев будущего

< ![CDATA[]]>Транспорт будущего на страницах журнала «Техника молодежи»< ![CDATA[]]>

1983: Шагоход: сможет пройти там, где не проедут колеса и гусениц.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русские мобильники пятидесятых - рядовая сенсация космической эры
... в февральском номере журнала "Техника-молодежи" за 1959...читателям корреспондент АПН. - "Транспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия,... из известных автору страницы публикаций о радиофоне ..., завтра и в будущем" ("Communications Today, ...
Новости Украины и Новороссии сегодня 7 апреля 2015
... использование военными мобильной техники позволяет противнику определить ...Иловайска Пресс-служба Министерства транспорта ДНР сообщила, что... долговую яму на радость будущим поколениям. К оглавлению |... . Об этом на страницах журнала Forbes сообщает Стив Ханке,...
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2015
... — сообщается на странице украинского генштаба в ...мобилизации, планируются на будущий год", — сообщил ...2 тысяч единиц техники Предприятия государственного концерна...youtube.com Детский журнал и война ....livejournal.com Министр транспорта РФ: Россия хочет...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
... существования является оппонентом журнала «Шпигель») разместил ... который согласовывал детали будущего ситуативного союза в ...на транспорты и БДК ЧФ РФ, грузили различную технику,... ребенком было опубликовано на странице другой «правозащитной» организации ...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...убедительно доказано на страницах книги. Чего...по последнему слову техники отделениях для ... научную ценность! ("Журнал Американской медицинской ассоциации",..., торговле, науке, транспорту, энергетике и природным ... защиты здоровья будущих детей при помощи...
Трамп по Фрейду...
...после 20 января будущего года, военным ... создания нового журнала разведки и покрытия...вооружения и военной техники. Президент Сирии...отметила Захарова на своей странице в социальной сети ...все предприятия, организации, общественный транспорт", - сказал Каримов. ...

Один комментарий»

  • 1415 883
    Сергей 17 августа 2017 в 11:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Особенно умиляет шагоход, он чем от колеса принципиально отличается?

    Но не будем придираться, ведь кое-что из предложенного реализовано, а кое-что просто отражает некоторые разумные мысли для конструктора. Если в идее есть что-то разумное, то оно имеет право быть высказано и показано для всеобщего обсуждения.
    В отличие от попыток побороть закон сохранения энергии, к чести советских изданий они на подобное никогда не покушались.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>