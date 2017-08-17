Природа Урала и Сибири. Легенды

Природа уральского и сибирского края чрезвычайно богата и разнообразна. Здесь есть и просторные степи, и высокие горы, и бескрайние леса с болотами. Откуда они взялись? – об этом могут рассказать легенды местных народов.

Большинство исторических и природных мест бывает окутано легендам и мифами. Особенно если эти места отличаются необычным видом или тесно связаны с жизнью людей. В наследие от коренного населения Уральских гор и Сибирских лесов нам достались красивые легенды, повествующие о появлении природных красот этих земель.

Уральские горы

Русское название «Урал» произошло от устаревшего башкирского слова «урау», что означало либо «пояс», либо «возвышенность». Местные народы называли эти горы по-разному: Нёр, Из, Нгарка Пэ. В славянских летописях Уральские горы упоминаются как Поясовые или Большой Камень.

Это совсем молодые горы – они начали формироваться в палеозойскую эру, и украшают собой лик Земли на протяжении всего лишь 200 миллионов лет. Уральские горы появились в процессе складкообразования земной коры. Но у местного населения – манси и хантов – существуют свои легенды, рассказывающие о том, как появился знаменитый Урал.

По одной версии легенды жил в тайге могучий и жадный великан, который из века в век складывал в свой огромный пояс разные драгоценности. И вот набралось у него столько добра, что пояс упал с него на землю. Так появились Уральские горы, богатые металлами и самоцветами.

Другая версия говорит о мудром верховном боге – он специально бросил в самый центр земель свой тяжёлый пояс, чтобы тот придавил крутящуюся землю и оставил её беспокойный бег.

Мань-Пупу-Нёр

Эти каменные останцы называют ещё Столбами выветривания или просто Болванами. Они находятся в Северном Урале. С этим интересным геологическим объектом природы связана древняя мансийская легенда.

В стародавние времена на этих землях жило одно процветающее племя, и управлял ими мудрый вождь, у которого была дочь-красавица, и сын – удалой воин. Однажды, когда сын вождя был на охоте, посватался к его дочери жестокий великан из соседнего племени. Красавица отказала ему, и тогда великан позвал своих шестерых братьев, и пошли они всемером войной на племя вождя. Много дней они бились, пока не вернулся с охоты сын вождя. Он направил на них луч солнечного света, который отражался от его волшебного щита, и семь братьев превратились в камни. Они до сих пор стоят на горе там, где хотели погубить процветающий народ вождя.

Скалы Три брата

В горах Среднего Урала есть три скалы, прозванные Старший, Средний и Младший брат. С ними связана башкирская легенда. Однажды пришли с востока на Урал войска захватчиков, которые грабили, убивали и пленили людей. Они были настолько сильны, что никто не смел им сопротивляться. И только три отважных брата, удалые воины и охотники, не побоялись встретить неприятеля в горах. Много дней и ночей они храбро бились с врагами, но не пустили их в родные края. Захватчики были вынуждены уйти восвояси, а три брата превратились в каменные глыбы, которые и сегодня стоят в горах, и словно охраняют родной край.

Озеро Тургояк

На территории Южного Урала находится озеро удивительной красоты – Тургояк. Оно прославлено не только прекрасными видами. Это озеро считается вторым по прозрачности и чистоте воды после Байкала. О появлении Тургояка повествует старинная башкирская легенда.

Однажды отправился на охоту юноша Тур. Преследуя зверя, он ушёл далёко в горы, и встретил там прекрасную девушку по имени Кояк. Захотел юноша взять её в жёны, но девушка была больна – чёрная шаманка лишила её зрения, а исцеление могла принести только вода из самого чистого озера на свете. Тогда отправился Тур в дальние края. Много земель он прошёл, прежде чем нашёл это чистое озеро. Набрал в ладони воды и принёс её Кояк. Девушка умылась водой и прозрела. После этого влюблённые поженились, а на том месте, где Кояк уронила несколько капель чистой воды, появилось прозрачное озеро. А люди в память об их любви так и назвали озеро – Тургояк, что значит Тур и Кояк.

Гора Белуха

Эта белоснежная гора в Алтайских горах высоко возвышается над окрестными землями и издали напоминает огромный треугольник. Одна легенда местных народов повествует о том, что она появилась из уха снежного великана по имени Белое Ухо, которого сразили охотники. Но существует более древняя легенда. Она гласит, что эта гора встала на пути ледника, наступающего с севера на тёплые и плодородные долины, где находились людские поселения. Перекрыв собой дорогу холоду и снегу, она спасла жизни многих людей. В благодарность за это местные народы подносили ей дары, считали своей защитницей и уважительно называли Белоснежной.

Река Ангара и Шаман-камень

Ангара является крупным притоком сибирской реки Енисей, также она – единственная река, вытекающая из озера Байкал. В её истоке посреди воды стоит каменная глыба, которую в древности буряты считали убежищем духа реки. Сейчас эту скалу называют Шаман-камень. О том, как он появился посреди русла Ангары, может поведать древняя легенда.

У старика-охотника по имени Байкал была единственная дочь Ангара. Он любил её всем сердцем так горячо, что даже не хотел выдавать замуж. И чтобы дочь не видела молодых охотников, он держал её в чуме подальше от чужих глаз. Но Ангара узнала от лесных птиц, что на западе живёт прекрасный юноша Енисей, и ночью сбежала к нему. Когда проснулся старик-отец, он разозлился на дочь и швырнул в неё огромной скалой, но не попал. А Ангара добежала до Енисея, и они стали жить вместе. С тех пор из озера Байкала течёт река Ангара, а в её русле лежит огромная скала.

Озеро Байкал

О возникновении этого уникального озера повествует множество бурятских легенд. Одна из них говорит о том, что в стародавние времена на месте озера треснула земля, и оттуда вырвался столб пламени до небес. Огонь уничтожал всё: леса, степи, болота и, в конце концов, добрался до поселений людей. Люди в страхе начали молиться богам и просить огонь остановиться, они кричали: «Бай хал!» Боги услышали мольбы и потушили страшный пожар. Постепенно в той трещине, откуда вырвался огонь, собралась чистая дождевая вода, и так появилось озеро Байкал.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru