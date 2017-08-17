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Немного о мигрантах: Испания уже хватается за голову!

20:48. 17 августа 2017 Просмотров - 250 Один комментарий Опубликовал:

rtx1zmi9

Мигранты начинают менять маршруты, отправляясь в путешествие до «земли обетованной». Если раньше греки страдали от засилья в местных водах беженцев, то теперь за голову хватаются испанские чиновники. В деле становления крупнейшего пути проникновения мигрантов в Европу через море скоро первенство одержит Мадрид, сам того не желая.

Ситуация обострилась после начала борьбы с мигрантами на пути Ливия-Италия. Теперь все больше беженцев достигают испанских берегов: с начала 2017 года уже около 10 000 незаконных мигрантов. Сухопутный путь, через анклавы Сеута и Мелилья на северном побережье Марокко, добавляет к ним еще тысячи желающих пробраться в страны Евросоюза

Для сравнения: Греция, 2017 год – прибыло 14156 мигрантов. Испания, 2017 год – около 12000 человек.

Власти размещают их для начала во временных убежищах, а позже они разъезжаются по странам Европы, причем большинство выбирает Италию. Только не стоит думать, что такое количество народа спасается от военных конфликтов. Здесь преобладают экономические мигранты из стран Западной Африки, мечтающие о лучшей жизни в Европе.

Испанские власти, конечно, сопротивляются изо всех сил вторжению: строят шестиметровые заборы с колючей проволокой, как на границе в Сеуте, или пытаются перехватить лодки с мигрантами на воде. Бывали случаи, когда мигранты достигли побережья Малаги на водных мотоциклах. Но толку нет.

Требуется продуманная единая миграционная политика и наличие экономических ресурсов в формате Евросоюза. Если Брюссель и дальше будет закрывать глаза на проблему, ситуация усугубится.

Поток мигрантов в ближайшие годы на убыль точно не пойдет. Не стоит забывать, что рождаемость в африканских странах высокая, а уровень жизни чрезвычайно низкий. Кто же захочет остаться на родине, сидеть постоянно без работы и денег, лишиться крохотного шанса на обеспеченную жизнь?

Неважно, что в Европе своих проблем хватает. Мигранты прочно усвоили одну истину: на Западе им обязательно помогут, даже работать не обязательно. Скоро количество мигрантов в Европе достигнет т.н. «критической массы», и «гости» могут решить, что им пора уже добиться большей социальной справедливости, и заодно решить судьбу европейцев.

Да и местные жители не радуются этому нашествию. В той же Италии, например, люди возмущаются:

 

italiya

Самое интересное, что итальянские политики принимают такое положение вещей, пытаясь даже добиться на теме мигрантов политических бонусов. При этом они очень удивляются тому, что в России работают сотни тысяч трудовых мигрантов (реальных, а не экономических иждивенцев!), попавших в нашу страну с паспортами в руках.

Закон и порядок в России для них удивителен? Странно, конечно, но итальянцам и, правда, так не повезло: почти 99% беженцев при пересечении границы не имеют при себе документов. Конечно же, для контрабандистов, торговцев живым товаром и криминала здесь просто рай.

Зато рядовые итальянцы теперь жалеют о том, что ливийского лидера Муаммара Каддафи нет больше в живых. Благодаря диктатору они могли спокойно жить, не опасаясь, что их страну захлестнет толпа африканских беженцев. Но ничего не поделаешь: все познается в сравнении и за неправильные поступки всегда приходится платить.

Западные страны не остановили ливийский беспредел, вот пускай теперь терпеливо сносят трудности миграционного хаоса. Да, читая такие новости, я радуюсь тому, что живу в России, а не в толерантно-психованной Европе.

Метки: беженцы, Видео, ИСПАНИЯ, италия, кризис, мигранты в Евросоюзе
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Один комментарий»

  • 1418 884
    Сергей 17 августа 2017 в 21:47 Ссылка Пометить
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    Так европейцев же никто не спрашивал, хотят ли они убить Кадаффи или хотят ли они иметь у себя мигрантов из Африки. Как и людей из СССР никто особо не спрашивал, что они хотят и чего они не хотят. Поставили перед фактом и всех делов. В этом и состоит понятие “политика”. Это когда всё можно, но всё будет не так как ты думаешь :)

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