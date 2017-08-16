Забытая война, забытая Победа?!?

А ведь была война, которая поставила точку в истории Второй мировой войны (отметим, что памятная дата День окончания Второй мировой войны российским законодательством предусмотрена) и безвозвратные потери в которой составили 12 тыс. человек. Была война, в которой Рабоче-крестьянская Красная армия одержала Победу и медалью «За победу над Японией» было награждено более 1 831 000 человек.

Только один пример. Сентябрь богат на дни воинской славы России: здесь и День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией, и День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра, и День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Безусловно, достойные вехи российской истории, славные даты. Но вот Дня воинской славы России 2 сентября — «Дня Победы над милитаристской Японией» — в календаре праздников, днях воинской славы и памятных дат России нет.

О том, что заголовок соответствует сложившемуся на протяжении довольно длительного времени, но особенно в последние десятилетия, совершенно нетерпимому положению, связанному с местом в истории России, а значит и в памяти народной, советско-японской войны 1945 года (9 августа — 2 сентября), свидетельствуют объективные факты.



Был и государственный праздник, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией» в ознаменование Победы в советско-японской войне 1945-го года. (В скобках заметим, что этот указ до сих пор не отменён, но кто об этом знает, а уж тем более о том, что в нём говорится:

«3 сентября является днём всенародного торжества (выделено нами при цитировании)».

Справедливости ради необходимо отметить, что в современной России, начиная с 2000 года, неоднократно предпринимались попытки внести это событие в перечень дней воинской славы, но потребовалось всего-то семнадцать лет, чтобы только 13 июня 2017 года принять решение о внесении на рассмотрение Государственной Думы законопроекта «Об установлении дня воинской славы России: 2 сентября — День Победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны (1945 год)». Конечно, это же не закон о реновации с её экономическими преференциями, а всего лишь проявление уважения к подвигу наших отцов и забота о воспитании молодого поколения.

Тем более что существует и вот такой взгляд на советско-японскую войну, с которым можно ознакомиться на информационных ресурсах либеральной (читай: антироссийской) направленности, основанный на лжи, а потому представляющий особую опасность для дела патриотического воспитания:

«Даже в советскую эпоху победе над «милитаристской Японией» отводилось полстранички в школьных учебниках истории, а официально она вообще не отмечалась (вот ведь «врут, даже не краснеют»: см. выше — наше замечание при цитировании).



Короткая, всего 24 дня, война 1945 года противоречила идеологическим канонам социалистического государства.



Во-первых, Советский Союз напал первым без всякого повода. Во-вторых, в результате войны захватил Южный Сахалин и Курилы, и не все эти территории относились к потерянным в результате Русско-японской войны 1904—1905 годов. Потери той войны — 8,2 тыс. человек (опять прямая ложь — наше замечание при цитировании) — оказались исчезающе малы на фоне многомиллионных гекатомб Великой Отечественной.



И хотя это означает, что боевые операции на Дальнем Востоке были подготовлены и проведены просто блестяще, победа над Японией не получила трагического величия, обжигающего душу народа. Не возникло повода о ней помнить».

С учётом изложенного, полагаем совсем не лишним, вспомнить действительную историю этого исторически и идеологически важнейшего в новейшей истории СССР и России события.

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ

Можно считать, что предпосылки Советско-японской войны возникли ровно в тот день, когда окончилась Русско-японская война — в день подписания Портсмутского мира 5 сентября 1905 года. Россия потеряла арендованный у Китая Ляодунский полуостров (порт Далянь и Порт-Артур) и южную часть острова Сахалин. Весомой была потеря влияния в мире в целом и на Дальнем Востоке, в частности, вызванная неудачной войной на суше и гибелью большей части флота на море.

Это положение усилилось в ходе революции 1917 года и последовавшей Гражданской войны. Во Владивостоке во время иностранной интервенции находилось около 15 тысяч японских солдат. Япония несколько лет фактически оккупировала российский Дальний Восток (помните: «В паровозных топках сжигали нас японцы, рот заливали свинцом и оловом»), и покинула регион с большой неохотой.

Одновременно шёл процесс усиления позиций Японии в Китае, который также был ослаблен и раздроблен. Начавшийся в 1920-е годы обратный процесс — усиления СССР — довольно быстро привёл к тому, что между Токио и Москвой сложились отношения, которые в современной интерпретации характеризуются как «холодная война», к тому же сопровождаемая провокационными действиями Японии, развязавшей два крупных столкновения — вооружённые конфликты на озере Хасан (Приморский край) в 1938 году и на реке Халхин-Гол (монгольская граница) — в 1939.

Понеся в ходе этих конфликтов довольно серьёзные потери и убедившись в мощи Красной Армии, Япония предпочла 13 апреля 1941 года заключить с СССР пакт о нейтралитете. Нашей стране также был выгоден пакт, так как Москва понимала, что главный очаг военной напряжённости кроется не на Дальнем Востоке, а в Европе.

Заметки на полях Пакт просуществовал до 5 апреля 1945 год, когда был денонсирован Советским Союзом. В заявлении советского правительство это решение обосновывалось тем, что после подписания пакта Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает ей в войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. В такой ситуации договор о нейтралитете «потерял смысл».

Впрочем, несмотря на подписание пакта, Япония не отказалось от своих агрессивных намерений, о чём свидетельствует создание в 1942 году военным министерством Японии совместно с министерством колоний «Плана управления территориями в сфере сопроцветания Великой Восточной Азии», в котором указывалось, что «Япония по-прежнему считает своими жизненными интересами территории при разделе побеждённого Советского Союза», в связи с чем:

«Приморье должно быть присоединено к Японии, районы, прилегающие к Маньчжурской империи, должны быть включены в сферу влияния этой страны, а Транссибирская дорога отдана под полный контроль Японии и Германии, причём Омск будет пунктом разграничения между ними».

Не менее красноречивым доказательством враждебных намерений Японии является директива императорской ставки № 1048 от 3 декабря 1941 г, в которой ставилась задача Квантунской армии:

«В соответствии со складывающейся обстановкой осуществить усиление подготовки к операциям против России. Быть в готовности начать боевые действия весной 1942 года».

И только после победы Советского Союза в битве на Курской дуге японский генеральный штаб впервые за всю историю своего существования был вынужден при разработке плана действий императорской армии на 1944 год предусмотреть не наступательные, а оборонительные действия на «северном» (советском) направлении.

Заметим, что агрессивность Японии, присутствие на дальневосточных границах мощной группировки её вооружённых сил вынуждало Советский Союз на протяжении всей Великой Отечественной войны с Германией и её союзниками держать на Востоке от 15 до 20% боевых сил и средств советских Вооружённых Сил — всего более 1 млн. солдат и офицеров, что, несомненно, оказывало негативное влияние на ведение СССР боевых действий на европейском театре войны.

Это были так сказать «внутренние» причины, оказавшие решающее влияние на принятие решения о вступлении Советского Союза в войну с Японией. Но не будем забывать, что, объявляя 8 августа 1945 года войну, народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов сделал японскому послу в Москве следующее заявление для передачи правительству Японии:

«Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем самым сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа. Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».

Поясним, что заявление В.М. Молотова основывается на материалах решений Крымской конференции (Ялтинской) в феврале 1945 года:

Соглашение

Руководители Трёх Великих Держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников при условии:



Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики);

Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:

возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и вcех прилегающих к нему островов;

интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР;

совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет;



Передачи Советскому Союзу Курильских островов.



ХОД ВОЙНЫ

Группировка советских войск на Дальнем Востоке, развёрнутая к августу 1945 года на границах с Маньчжоу-Го и в приморских районах СССР, включала в свой состав Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты, Тихоокеанский флот и Краснознаменную Амурскую флотилию, и насчитывала 1 669 500 человек, и 16 000 человек в составе соединений Монгольской народно-революционной армии.

К началу военных действий советские войска имели полное превосходство над противником в живой силе, вооружении и военной технике. Количественное превосходство советских войск подкреплялось качественными характеристиками: советские части и соединения имели большой опыт ведения боевых действий против сильного и хорошо вооружённого противника, а тактико-технические данные состоявшей на вооружении военной техники значительно превосходили японские.



Советские войска превосходили группировку войск противника на разных направлениях: по танкам в 5—8 раз, артиллерии в 4—5 раз, миномётам в 10 и более раз, боевым самолётам в 3 и более раза.

Противостоящая группировка японских и марионеточных войск Маньчжоу-Го насчитывала до 1 млн. человек. Её основу составляла японская Квантунская, армия, включавшая 1-й, 3-й, 5-й и 17-й фронты, 4-ю и 34-ю отдельные армии, 2-ю воздушную армию и Сунгарийскую военную флотилию. Вдоль границ СССР и МНР японцами были сооружены 17 укреплённых районов, насчитывавших более 4,5 тысяч долговременных сооружений. Мощные оборонительные сооружения были на Сахалине и Курильских островах.

Военные действия начались, как и планировалось, ровно в полночь по забайкальскому времени с 8 на 9 августа 1945 года на земле, в воздухе и на море одновременно, на фронте общей протяжённостью 5130 км. Удар по противнику был столь мощным и неожиданным, что организованного сопротивления советские войска почти нигде не встретили. Уже через несколько часов боёв советские войска продвинулись на разных направлениях от 2 до 35 км.

Наиболее успешно развивались действия Забайкальского фронта и соединений Монгольской народно-революционной армии. За первые пять суток войны 6-я гвардейская танковая армия продвинулась на 450 км, с ходу преодолела хребет Большого Хингана и вышла на Центральную Маньчжурскую равнину. Все попытки противника остановить советские войска контратаками были сорваны.

Войска 1-го Дальневосточного фронта на первом этапе Маньчжурской операции встретили упорное сопротивление японских войск на рубежах укреплённых районов. Наиболее ожесточённые бои велись в районе города Муданьцзян — важного транспортного центра Маньчжурии. Только к исходу 16 августа войска 1-й Краснознаменной и 5-й армий окончательно овладели этим хорошо укреплённым узлом коммуникаций.

В тесном взаимодействии с войсками 1-го Дальневосточного фронта действовал Тихоокеанский флот, которому был поручен захват важнейших портов на побережье Кореи.

На первом этапе Маньчжурской стратегической наступательной операции 2-й Дальневосточный фронт имел задачу содействовать войскам Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов в разгроме Квантунской армии и овладении Харбином. Во взаимодействии с кораблями и судами Краснознаменной Амурской флотилии и войсками Хабаровского Краснознаменного пограничного округа части и соединения фронта овладели основными крупными островами и несколькими важнейшими плацдармами на правом берегу реки Амур. Сунгарийская военная флотилия противника оказалась запертой, а войска 2-го Дальневосточного фронта получили возможность успешно развивать наступление вдоль реки Сунгари на Харбин.

Одновременно с участием в Маньчжурской стратегической наступательной операции войска 2-го Дальневосточного фронта с 11 августа развернули наступательную операцию на южном Сахалине, активно взаимодействуя при этом с северной Тихоокеанской военной флотилией. Наступление на Сахалине осуществлялось в чрезвычайно сложных условиях горно-лесистой и болотистой местности против сильного противника, опиравшегося на мощную и разветвлённую систему оборонительных сооружений. Бои на Сахалине с самого начала приняли ожесточённый характер и продолжались вплоть до 25 августа.

19 августа в городах Гирин, Мукден и Чанчунь были высажены воздушные десанты. Советские воздушные десанты были также высажены 23 августа в городах Порт-Артур и Дайрен (Дальний).

Стремительное продвижение подвижных соединений сухопутных войск в сочетании с высадкой воздушных десантов в Хамхыне и Пхеньяне 24 августа и действиями Тихоокеанского флота привели к тому, что к концу августа вся территория Северной Кореи до 38-й параллели была освобождена.

18 августа войсками 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с флотом была начата Курильская десантная операция. Острова Курильской гряды были превращены в цепь неприступных естественных крепостей, центральным звеном которой был остров Шумшу. Кровопролитные бои продолжались на этом острове несколько дней, и только 23 августа японский гарнизон капитулировал. К 30 августа все острова северной и центральной части Курильской гряды были заняты советскими войсками.

С 28 августа части 2-го Дальневосточного фронта и Северная Тихоокеанская флотилия приступили к овладению островами южной части Курил — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, и к 5 сентября все Курилы были заняты советскими войсками.

К 1 сентября фактически все задачи, поставленные Ставкой ВГК фронтам и ТОФ, были выполнены, а 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, что ознаменовало собой окончание советско-японской войны и конец второй мировой войны.

Заметки на полях Несмотря на блестяще проведённую советскими Вооружёнными Силами, с минимальными потерями и в кратчайшие сроки, стратегическую операцию по разгрому японских войск на Дальнем Востоке, для советских солдат и офицеров боевые действия были далеко не «прогулкой по Маньчжурии». На тактическом уровне в боях с советскими войсками, имевшими абсолютное превосходство над противником, японские части отличали фанатичное следование приказам, дух самоотречения и самопожертвования, дисциплинированность и организованность.



Документы свидетельствуют о многочисленных фактах ожесточённого сопротивления японских солдат и небольших подразделений даже в безвыходных ситуациях. Примером этого является трагическая судьба японского гарнизона опорного пункта на горе Острая Хутоуского укрепрайона.



Ультиматум советского командования о сдаче был категорически отвергнут, японцы сражались до конца, с мужеством обречённых. После боев в подземных казематах были обнаружены трупы 500 японских солдат и офицеров, а рядом с ними — трупы 160 женщин и детей, членов семей японских военнослужащих. Часть женщин была вооружена кинжалами, гранатами и винтовками. Фанатично, в их понимании, преданные императору и своему воинскому долгу, они сознательно избрали смерть, отказавшись от капитуляции и плена. Презрение к смерти продемонстрировали и 40 японских солдат-камикадзе, которые обвязавшись гранатами на одном из участков Забайкальского фронта перешли в отчаянную контратаку против советских танков. Одновременно в тылу советских войск активно действовали японские диверсионные группы, отряды смертников, фанатиков-одиночек, жертвами которых становились советские военнослужащие, и прежде всего командиры и политработники. Проводимые ими террористические акты отличались крайней жестокостью и садизмом, сопровождались бесчеловечными пытками и издевательствами, надругательством над телами погибших.

ЧТО ОЗНАЧАЛО ВСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВОЙНУ

Лучше всех оценил значение вступления СССР в войну ни кто иной, как японский премьер-министр Судзуки, который 9 августа 1945 года на экстренном заседании Высшего совета по руководству войной заявил:

«Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны».

Подтверждают этот вывод и высказывания руководителей США, которые не раз констатировали, что без вступления в войну СССР она продолжалась бы ещё не менее года и стоила бы дополнительно нескольких миллионов человеческих жизней. Так, государственный секретарь США Э. Стеттиниус утверждал:

«накануне Крымской конференции начальники американских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 году или позже, а разгром её может стоить Америке миллиона солдат».

А главнокомандующий американскими вооружёнными силами в бассейне Тихого океана генерал Макартур говорил:

«Победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы».

И это слова современников тех событий.

ИТОГИ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1945 ГОДА

Говоря о результатах, сразу же подчеркнём, что советско-японская война 1945 года явилась логическим продолжением Отечественной войны советского народа за независимость, безопасность и суверенитет своей страны.

К основным итогам советско-японской войны целесообразно отнести:

— в политической сфере:

В результате войны СССР вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904—1905 годов (южный Сахалин и Квантун с Порт-Артуром и Дальним (временно), а также ранее уступленную Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и закреплённую за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил. (Заметим, что последняя территориальная потеря Японией не признана до сих пор, но это уже тема для другой статьи).

Кроме того, получила международное признание Монгольская Народная республика (помните: пункт 1 Соглашения Крымской (Ялтинской) конференции союзных держав), да ещё и Китайская коммунистическая партия и находящиеся под её контролем вооружённые силы использовали сложившуюся в результате действий советских войск обстановку для расширения своего влияния, увеличив контролируемую КПК территорию почти до четверти всей территории Китая с населением около 150 млн. человек;

— в военно-политической области:

Полный разгром японских войск в Маньчжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курильских островах, при этом потери противника составили свыше 677 тыс. человек, из них около 84 тыс. убитыми. К концу августа 1945 года вся территория Северо-Восточного Китая, часть Внутренней Монголии и Северная Корея были освобождены от японских захватчиков. Был ликвидирован основной очаг агрессии на Дальнем Востоке и созданы благоприятные условии для развёртывания национально-освободительной борьбы в Азии:

— в сфере советского военного искусства:

Советско-японская война стала блестящим примером осуществления группой фронтов ряда успешных стратегических операций, проведённых в стремительных темпах и в короткие сроки. Советские Вооружённые Силы в этой войне обогатились практикой ведения военных действий, рассчитанных на захват стратегической инициативы, опытом манёвра частью Вооружённых Сил страны на новый театр войны, способами организации взаимодействия сухопутных войск с Военно-морским флотом.



Боевые действия с участием трёх фронтов, авиации, флота и Войск ПВО страны представляют собой пример осуществления стратегической наступательной операции, общей характерной чертой которой являлся широкий манёвр с применением охватов, обходов и окружением группировок врага.

Указанные итоги были достигнуты, прежде всего, потому, что для советского народа сама война против Японии носила справедливый, а для жертв японской агрессии и самих японцев — гуманный характер.



Это обеспечило высочайший уровень патриотического подъёма советских людей, стремившихся к восстановлению исторической справедливости, порождало массовый героизм воинов в борьбе с японскими агрессорами и обеспечивало моральную поддержку вступления СССР в войну со стороны мировой общественности. Советские бойцы и командиры проявили чудеса массового героизма, исключительного мужества, стойкости и воинского мастерства.



В не очень многодневных, но жарких боях на Дальнем Востоке были повторены бессмертные подвиги героев войны с немецко-фашистскими захватчиками, проявлены упорство и отвага, умение и доблесть, готовность пожертвовать жизнью во имя победы. Ярким примером героизма являются подвиги советских воинов, закрывших собой амбразуры и бойницы японских дотов и дзотов.



За боевые подвиги и отличия орденами и медалями были награждены более 308 тыс. человек, звания Героя Советского Союза были удостоены 86 воинов, многие из них — посмертно.

Говоря о результатах советско-японской войны, полагаем целесообразным остановиться ещё на одном аспекте, который также «частенько забывают» при рассмотрении её истории. Речь идёт о ликвидации угрозы бактериологической войны, ибо как признал бывший главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада на Хабаровском судебном процессе:

«Вступление в войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение Советской Армии в глубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран».

А ведь угроза была вполне реальная. В составе Квантунской армии, помимо всего прочего, функционировал зловещий «отряд 731» под Харбином, мощный центр по созданию, производству и применению бактериологического оружия, в котором «трудились» около трёх тысяч научных и технических работников.



Его первый отдел «разрабатывал эффективные средства бактериологического поражения войск и населения». Этому «убойному» отделу подчинялась внутренняя тюрьма, откуда для изуверских опытов поставлялись жертвы («брёвна», как их называли японцы).



Второй отдел проверял на полигоне результативность усилий первого. И тоже — на людях. Там же изобретались способы и средства распространения бактерий.



Ещё один отдел представлял собой настоящую «чумную фабрику», оборудованную котлами, автоклавами, культиваторами, термостатами и холодильниками для «готовой продукции» — болезнетворных бактерий. «Производственные» возможности только этой «фабрики смерти» выражались в более чем пяти миллионах «чумных» единиц на каждого жителя планеты.

И лишь стремительное наступление Красной Армии в Маньчжурии вынудило японское командование

«в целях недопущения захвата секретных материалов и продукции» принять решение срочно уничтожить оборудование и «накопленные запасы бактериологического оружия»

— а документальные материалы вместе с персоналом перебросить через Корею в Японию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полагаем, что после ознакомления с предлагаемым материалом, читатели согласятся с нашим выводом о достойном месте советско-японской войны в истории России.

Быстротечная, но беспрецедентная по пространственному размаху и достигнутым стратегическим результатам, советско-японская война поставила последнюю точку во Второй мировой войне, стала средством прекращения проведения Японией в течение многих десятилетий агрессивной политики по отношению к народам СССР и народам других стран.

И ещё один вывод следует из ситуации, имеющей прямое отношение к рассматриваемой теме. Попытки вычеркнуть из истории события советско-японской войны 1945 года, замолчать её — это ещё один ярчайший пример использования второго по мощности обобщённого оружия, обобщённого средства управления (подробно см. на нашем сайте статью «Народ и память», часть 2. «История как приоритет управления» http://inance.ru/2015/04/narod-i-pa myat-02/) для решения стоящих перед недругами нашей страны задач по оболваниванию людей в целях ослабления нашей страны.