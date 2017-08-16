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Питание дошкольников станет безопасным и единым

16:59. 16 августа 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

В Ярославле обсудили первые результаты эксперимента по централизации системы питания в детских садах.

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Заведующие 157 детских садов и представители родительской общественности подвели промежуточные итоги введения новой системы организации питания. Участники встречи смогли не только обсудить, но и продегустировать, как кормят дошкольников. Специализированная рабочая группа разработала двухнедельное меню, соответствующее всем нормам и объёмам питания среднестатистического воспитанника детского сада. Присутствующий на встрече мэр Ярославля Владимир Слепцов отметил: «Питание для детей должно быть сбалансированным, полезным, вкусным и красивым. При этом мы должны быть уверены в его качестве. Единое меню отвечает всем этим условиям». Из нового единого меню были полностью исключены продукты с консервантами (колбасы, сгущёнка, тушенка). Во всех блюдах упор сделан на большее содержание мяса и рыбы, а также натуральных овощей, свежих фруктов, молочных и кисломолочных продуктов. Такое меню было положительно оценено рабочей группой, принято решение о поэтапном переходе всех детских садов к работе по новой схеме.

Похожая система заработает в Республике Башкортостан. Детсады Уфы будет кормить городской комбинат питания. Здесь централизация начнёт развиваться в двух направлениях: поставки для садиков с собственным обустроенным пищеблоком и учреждений с малой площадью и недостаточным оснащением оборудованием. В первые будут осуществляться поставки сырьевой продукции: мясо, овощи, молочка и хлеб, рассчитанные по граммам. Во вторые – полуфабрикатов: очищенные и завакуумированные овощи, сформованные и упакованные фарш и котлеты, порционно филетированая рыба. В обоих случаях готовые блюда будут отвечать стандарту единого меню и технологическим картам. 

Эксперимент по централизации детсадовского питания проходит и в Республике Татарстан. В Казани организацию поставок на себя взял департамент продовольствия и социального питания города. Было разработано десятидневное меню для двух возрастных групп детей и составлен единый перечень продуктов для поставок в столовые детских садов. На данный момент это 67 позиций  продуктов питания, которые будут предоставляться непосредственно от производителей и официальных дилеров со всей необходимой документацией. Такая система позволит обеспечить контроль и безопасность. Блюда единого меню также приготовлены с учётом всех норм по калорийности, белкам, жирам и углеводам и отвечают санитарно-эпидемиологическими требованиями. Дабы гарантировать полную безопасность, лабораторией департамента будут проводиться ежемесячные проверки готовой пищи.

На данный момент, успешнее всего аутсорсинг в сфере детского питания организован в Москве. За 5 лет кропотливой работы была выстроена последовательная система со строгим контролем качества питания. Благодаря совместным усилиям столичных комбинатов, родительских комитетов и городских ведомств удалось достичь существенных изменений и повысить качество питания в образовательных учреждениях.

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