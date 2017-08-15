Советские покорители космоса

В прошлом веке во время холодной войны и технологической гонки СССР открыла космическую эру. Страна сумела добиться колоссальных успехов в освоении космоса, несмотря на то, что продолжала восстановление разрушенного войной народного хозяйства.

В период с 1957 по 1966 годы было запущено больше 180 космических объекта, в космос был отправлен первый космонавт, был осуществлен первый выход человека в открытый космос, было начато изучение Луны, Марса и Венеры, был совершен ряд фундаментальных открытий. Чтобы вспомнить о том, как покорялся космос, мы идем в музей космонавтики на ВДНХ в Москве.

Космическая эра была открыта СССР 4 октября 1957 года, когда был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Макет 1:1.

Он пробыл в космосе три месяца, совершив около 1400 оборотов вокруг Земли.

Жидкостный ракетный двигатель РД-114 (1952-1957) для первой ступени ракеты-носителя «Космос». Топливо: окислитель-смесь окислов азота с азотной кислотой; горючее — продукт переработки керосина

Катапультируемый контейнер для подопытных животных. Функционирует по принципу катапультируемого кресла. В августе 1960 года в этой капсуле на землю живыми вернулись Белка и Стрелка.

Стрелка.

Белка.

В космическое пространство посылались простые дворняги с улицы, так как они были наиболее выносливы по сравнению с домашними. Такие полеты имели цель проверить, могут ли будущие космонавты выжить после полета. До Белки и Стрелки в космос отправлялись еще три собаки: Лайка в 1957, Лисичка и Чайка в июле 1960. Все три погибли.

12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин (позывной: Кедр) на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире полёт в космос. После 108 минут в космосе и одного полного оборота вокруг планеты майор Юрий Гагарин благополучно приземлился на Землю.

27-летний парень стал героем. А кто сейчас герои и кумиры молодежи? 1961г.

Космический корабль «Восток» (в масштабе 1:3), на котором Гагарин осуществил первый в мире полет в космос. Он состоял из спускаемого аппарата и приборного отсека с двигательной установкой.

Такая таблица применялась для подготовки космонавтов.

Награды Гагарина.

Другое достижение в космонавтике — 16 июня 1963 года в космос полетела первая в мире женщина — Валентина Терешкова. И здесь мы опередили весь мир. Сейчас ей 76 лет.

Стоит упомянуть имя и Сергея Королёва, который являлся создателем советской ракетно-космической техники.

Следующее достижение — в марте 1965 года совместно с Павлом Беляевым Алексей Леонов совершил полёт в космос на корабле «Восход-2». В ходе полёта Леонов совершил первый выход в открытый космос (12 минут 9 секунд). Сейчас ему 79 лет.

Леонов мечтал стать художником, а стал космонавтом. Леонов А. А. «Над Черным морем», 1974 г.

Скафандр «Беркут» предназначался для выхода в космос. Использовался Беляевым и Леоновым в 1965 году. Масса скафандра без ранца 20 кг.

«Луноход-1» — первый в мире автоматический самоходный аппарат. Доставлен на Луну в ноябре 1970 года. За 318 суток он прошел более 10 километров, изучая лунную поверхность. Макет 1:1.

Глобус Луны.

Автоматическая станция «Луна-1» — первый в мире космический аппарат, развивший вторую космическую скорость. Аппарат был запущен в 1959 году и должен был достигнуть поверхности Луны. Не достиг.

Орбитальная станция «Мир», прослужившая 5500 суток на орбите (15 лет: с 1986 по 2001 гг).

Примерно так выглядит спальня на высоте несколько сотен километров от Земли.

Продукты на борту «Мира».

Посмотрев в сторону солнца в космосе, вы получите сильный ожег лица. Для того, чтобы это избежать, линзы скафандров производят с применением золота.

Самолет-лаборатория ИЛ-76. В нем космонавты отрабатывают различные операции в условиях кратковременной невесомости во время 25-30 минутных режимов.

А вы знаете, кто сейчас наши космонавты?

Еще фотографии из музея:

Музей космонавтики на ВДНХ. Расположен под Монументом «Покорителей космоса» (фото сделано с Останкинской телебашни).