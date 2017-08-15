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Советские покорители космоса

09:24. 15 августа 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

В прошлом веке во время холодной войны и технологической гонки СССР открыла космическую эру. Страна сумела добиться колоссальных успехов в освоении космоса, несмотря на то, что продолжала восстановление разрушенного войной народного хозяйства.

В период с 1957 по 1966 годы было запущено больше 180 космических объекта, в космос был отправлен первый космонавт, был осуществлен первый выход человека в открытый космос, было начато изучение Луны, Марса и Венеры, был совершен ряд фундаментальных открытий. Чтобы вспомнить о том, как покорялся космос, мы идем в музей космонавтики на ВДНХ в Москве.

Космическая эра была открыта СССР 4 октября 1957 года, когда был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Макет 1:1.

Он пробыл в космосе три месяца, совершив около 1400 оборотов вокруг Земли.

Советские покорители космоса

Жидкостный ракетный двигатель РД-114 (1952-1957) для первой ступени ракеты-носителя «Космос». Топливо: окислитель-смесь окислов азота с азотной кислотой; горючее — продукт переработки керосина

Советские покорители космоса

Катапультируемый контейнер для подопытных животных. Функционирует по принципу катапультируемого кресла. В августе 1960 года в этой капсуле на землю живыми вернулись Белка и Стрелка.

Советские покорители космоса

Стрелка.

Советские покорители космоса

Белка.

Советские покорители космоса

В космическое пространство посылались простые дворняги с улицы, так как они были наиболее выносливы по сравнению с домашними. Такие полеты имели цель проверить, могут ли будущие космонавты выжить после полета. До Белки и Стрелки в космос отправлялись еще три собаки: Лайка в 1957, Лисичка и Чайка в июле 1960. Все три погибли.

Советские покорители космоса

12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин (позывной: Кедр) на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире полёт в космос. После 108 минут в космосе и одного полного оборота вокруг планеты майор Юрий Гагарин благополучно приземлился на Землю.

Советские покорители космоса

27-летний парень стал героем. А кто сейчас герои и кумиры молодежи? 1961г.

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Космический корабль «Восток» (в масштабе 1:3), на котором Гагарин осуществил первый в мире полет в космос. Он состоял из спускаемого аппарата и приборного отсека с двигательной установкой.

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Такая таблица применялась для подготовки космонавтов.

Советские покорители космоса

Награды Гагарина.

Советские покорители космоса

Другое достижение в космонавтике — 16 июня 1963 года в космос полетела первая в мире женщина — Валентина Терешкова. И здесь мы опередили весь мир. Сейчас ей 76 лет.

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Стоит упомянуть имя и Сергея Королёва, который являлся создателем советской ракетно-космической техники.

Следующее достижение — в марте 1965 года совместно с Павлом Беляевым Алексей Леонов совершил полёт в космос на корабле «Восход-2». В ходе полёта Леонов совершил первый выход в открытый космос (12 минут 9 секунд). Сейчас ему 79 лет.

Советские покорители космоса

Леонов мечтал стать художником, а стал космонавтом. Леонов А. А. «Над Черным морем», 1974 г.

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Скафандр «Беркут» предназначался для выхода в космос. Использовался Беляевым и Леоновым в 1965 году. Масса скафандра без ранца 20 кг.

Советские покорители космоса

«Луноход-1» — первый в мире автоматический самоходный аппарат. Доставлен на Луну в ноябре 1970 года. За 318 суток он прошел более 10 километров, изучая лунную поверхность. Макет 1:1.

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Глобус Луны.

Советские покорители космоса

Автоматическая станция «Луна-1» — первый в мире космический аппарат, развивший вторую космическую скорость. Аппарат был запущен в 1959 году и должен был достигнуть поверхности Луны. Не достиг.

Советские покорители космоса

Орбитальная станция «Мир», прослужившая 5500 суток на орбите (15 лет: с 1986 по 2001 гг).

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Примерно так выглядит спальня на высоте несколько сотен километров от Земли.

Советские покорители космоса

Продукты на борту «Мира».

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Посмотрев в сторону солнца в космосе, вы получите сильный ожег лица. Для того, чтобы это избежать, линзы скафандров производят с применением золота.

Советские покорители космоса

Самолет-лаборатория ИЛ-76. В нем космонавты отрабатывают различные операции в условиях кратковременной невесомости во время 25-30 минутных режимов.

Советские покорители космоса

А вы знаете, кто сейчас наши космонавты?

Советские покорители космоса

Еще фотографии из музея:

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Советские покорители космоса

Музей космонавтики на ВДНХ. Расположен под Монументом «Покорителей космоса» (фото сделано с Останкинской телебашни).

Советские покорители космоса

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Источник: www.kramola.info

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