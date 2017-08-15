Российских богачей «раскулачат» на 500 миллиардов. Но не получится ли так, что платить опять заставят бедных?

В России не так много очень обеспеченных людей, но их реальные доходы действительно очень велики. И далеко не всегда, а точнее — в большинстве случаев, основная часть их доходов «спрятана». Главное тому доказательство — явное несоответствие стоимости имущества, которым владеют или пользуются богачи, и их декларируемых доходов. Но теневые доходы налогами не облагаются, поэтому бюджет теряет огромные суммы. Причем состоятельные люди формально не являются неплательщиками налогов — они исправно платят налоги и совершают все отчисления, но с совсем иных сумм, чем те, которыми они располагают в реальности.

Богачей много, но платить они не спешат

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеевнедавно заявил, что богачи не доплачивают в казну около 500 миллиардов рублей. Речь идет примерно о 200−300 тысячах домохозяйств. Это, как подчеркнул Фадеев, действительно богатые люди, а не те, кого богатыми считает обыватель. Домохозяйства с доходом в 500 тыс. — 1 млн рублей секретарь Общественной палаты к числу «богачей» относить не стал, это — твердый средний класс. Другое дело — настоящие миллионеры, которые обладают колоссальными ресурсами. И именно эти люди не стремятся сообщить о всех своих доходах государству, а предпочитают платить налоги лишь с весьма ограниченных сумм, заявленных в качестве официального дохода.

Известно, что в современной России 10% населения контролируют более 90% национальных богатств. Для сравнения — в США 10% населения контролирует 78% благосостояния страны, в Китае — 73%. Но по числу миллиардеров Россия давно перегнала США и уступает только Китаю. При этом, основная часть населения страны живет не очень хорошо. Примерно 25% россиян относится к 20% самых малообеспеченных жителей мира. Беднее, чем эта категория россиян, только нищие жители стран Тропической Африки.

На фоне колоссального социального расслоения российского общества нежелание богатой части населения платить даже положенные 13% от реальных доходов представляет большую проблему для страны. Не говоря уже о том, что упорное стремление платить поменьше налогов свидетельствует о низкой социальной ответственности таких людей. И очень печально, когда среди них оказываются депутаты, чиновники, известные политики и прочие публичные персоны, которым, как казалось, сам статус велел быть патриотами и заботиться о благосостоянии не только собственном, но и своей страны.

Как найти деньги без прогрессивного налога?

Пополнение казны за счет увеличения собираемости налогов обсуждается уже давно. Алексей Кудрин, например, говорил о возможности повышения подоходного налога. Левые силы давно проталкивают идею прогрессивного налогообложения, при которой «богатые» платят больше, а «бедные» — меньше, или вообще освобождаются от налогов (при условии, что их доход меньше установленного минимума). Вместе с тем, против прогрессивного налогообложения выступил сам глава государства. Владимир Путин еще в конце прошлого года заявил, что в России прогрессивный налог не нужен. Социальные проблемы российского общества, по мнению президента, можно решить и другими способами, без введения прогрессивного налогообложения.

Однако и без повышения ставки налога, взыскать с «богатых» россиян дополнительные средства вполне реально. Достаточно лишь заставить их платить 13% от полных сумм своих реальных доходов. Правда, как это сделать, не знает никто. Валерий Фадеев, например, подчеркнул, что административно решить эту задачу очень сложно, тем более, что многие богатые люди очень грамотны в вопросах и права, и управления финансами, и знают множество «лазеек», позволяющих экономить на уплате налогов.

Можно ли заставить богатых платить и как это сделать законно?

О том, реально ли заставить «богатых» платить больше, «Свободная пресса» спросила у адвоката Владимира Постанюка.

«СП»: — Юридически такой категории «богатые» не существует. Кто может стать объектом повышенного внимания налоговых органов?

— Изначально в подобных заявлениях содержится посыл, что под «богатыми» стоит понимать людей с высоким уровнем жизни, выше среднего. Например, это люди, владеющие несколькими объектами хорошей недвижимости, престижными автомобилями, имеющие внушительные вклады в банках — российских и зарубежных. Почему то априори считается, что если у человека автомобиль или квартира «не по доходам», то он обязательно скрыл свои истинные заработки и уклонился от уплаты полной суммы налогов. На самом деле, это далеко не так. Как известно, в современном обществе существуют самые разные пути и способы получения и недвижимости, и автомобилей, и денег. Но, даже если дорогой автомобиль получен в подарок, имущество в наследство или в подарок — все это доход, с которого необходимо заплатить налоги. Порядок уплаты налогов на доходы физических лиц регламентируется главой 23 Налогового кодекса РФ.

«СП»: — Неужели за каждый предмет, находящийся в собственности, человек должен отчитываться? Как возможно, что с этих людей хотят получить дополнительные средства без повышения налоговой ставки?

— Сейчас все граждане России, вне зависимости от уровня дохода, платят 13% налог. Авторы данной идеи считают, что если предприниматель или чиновник имеет официальную заработную плату, например, 300 тысяч рублей и платит с нее 39 тысяч рублей налога, а сам ездит на престижном автомобиле за 5 млн и имеет пять квартир, то он скрывает истинные доходы. Но ведь сумма истинных доходов неизвестна, соответственно непонятно, каким образом будет начисляться налог. Кстати, есть и транспортный налог, и налог на землю, на недвижимость — т.е., владеющий большой собственностью человек и так платит достаточно внушительные налоги.

«СП»: — Какими способами можно изъять эти средства? Возможно, ли вообще установить их наличие, если машины/квартиры/счета оформлены на племянников, друзей детства, родственников супругов и так далее? Насколько эта процедура конституционна. соответствует российским законам?

— В свое время Федеральная служба судебных приставов сообщила, что теперь, если неплательщик пользуется автомобилем, квартирой или иным имуществом, записанным на третьих лиц, то будет осуществляться тщательная проверка с целью выяснения всех обстоятельств использования чужого имущества. Эта мера направлена именно против тех неплательщиков, кто переписывает свою собственность на друзей или родственников.

Судя по всему, аналогичная мера может быть разработана и в отношении тех людей, кто добросовестно платит налоги, но государство считает, что в действительности они зарабатывают больше и часть налогов скрывают. Однако я хочу отметить, что это — очень опасная ситуация. Ведь она создает потенциальную угрозу священному для нашего общества праву частной собственности, и что компетентным органам придется очень тщательно проверять все обстоятельства, что лишь усложнит их работу.