Главная » История, Мировоззрение, Политика

Освенцим как инструмент антисоветской пропаганды

23:44. 15 августа 2017 Просмотров - 311 Нет комментариев Опубликовал:


Лучшая пропагандистская площадка в мире…

На днях побывал в музее концлагеря Аушвиц, более известном у нас, как Освенцим. Как говорится, имею мнение, хочу поделиться…

Освенцим, возможно, одно из самых странных мест на земле и особое для человеческой психики. В этом нацистском лагере одни люди, находясь в здравом уме и трезвой памяти конвейерным способом за пару лет уничтожили полтора миллиона других людей. Мужчин, женщин и детей душили в газовых камерах, а потом их тела сжигали в печах. Не потому что они совершили какое-то преступление, не потому что эсэсовцы почему-то лично ненавидели своих жертв или им нравились убийства, как процесс. А просто потому что так приказало начальство.











Понять это нормальному, психически здоровому человеку невозможно. И вот это осознание полной абсурдности ситуации, ужас при виде печей, газовых и пыточных камер начисто отключает у простого посетителя музея критичность восприятия информации, чем цинично пользуются власти современной Польши для пропаганды… против коммунизма. На входе в музей первый же павильон, созданный польским правительством, рассказывает о том, какие жертвы понес польский народ за годы Второй мировой войны. После перечисления преступлений нацистов, выставка обращает внимание туристов на пакт Молотова-Риббентроппа. На то, как советские войска напали на истекающую кровью Польшу с востока, демонстрируя фотографии встречи советских и немецких военных в Бресте.



Конечно, нам не покажут совместные фотографии немецких и польских военных в Тешинской области Чехословакии. Тут же упоминается Катынь, которая ставится в один ряд с Освенцимом, тем самым заботливо внушая идею о том, что нацизм по кровавости в принципе ничем не отличается от коммунизма. Подумаешь, что в Освенциме нацисты уничтожили полтора миллиона человек, а Катынь – придумка отдела пропаганды Третьего рейха. Впрочем, чего на польское правительство пенять, если и российские власти от них недалеко ушли…









Нам показывают фотографии польских генералов и офицеров, "замордованных" в СССР, предлагая посочувствовать благородным бойцам армии Крайовой, которая участвовала в этнических чистках на Западной Украине. При этом авторы экспозиции не забывают пнуть и "неправильных" польских патриотов, которые действительно воевали с нацистами в рядах Армии Людовой, назвав ее марионеточной Москве организацией.





Что интересно, в ряду якобы советских преступлений против поляков совершенно незаметно включена и Волынская резня. Да так, что человек со стороны может и не понять, что резню устроили нацистские коллаборационисты. В качестве преступления Москвы упоминают и медленные темпы наступления во время Варшавского восстания, которое было подавлено немцами. Что странно, учитывая, что наступление советских войск в Польше сегодня называется не иначе как оккупация.



В общем, как видно, под соусом польских жертв нацистов авторы экспозиции по максимуму попытались скормить миллионам туристов со всего мира гарнир в виде советских преступлений, которые едва ли не превышают преступления нацистов. Т.е. резюмируя, сегодня бывший нацистский лагерь смерти используется официальной Варшавой для пропаганды против страны, которая этот самый нацизм и уничтожила. Как бы странно это ни звучало.

К слову, российская экспозиция в музее на удивление хороша. На фоне остальных, где нам рассказывают, как немцы пытали и убивали своих бесчисленных жертв, российская выставка акцентирует внимание на фактах сопротивления узников. Как советские военнопленные с первых же дней создавали нелегальные организации, устраивали массовые побеги, часть из которых были даже успешными. Нам показывают телеграммы немецкой администрации о побеге тех или иных заключенных. К сожалению, есть и телеграммы об успешной поимке некоторых из них. Те же, кому удалось бежать, организовывали партизанское движение и продолжали сражаться.

Главное, что в действиях советских узников Освенцима нет той обреченности и слепого подчинения уничтожающей их машине. Все гораздо веселее, если можно так выразиться, более сердито и… по-советски. Такое, по крайней мере, впечатление остается от экспозиции, и это, по моему скромному мнению, хорошо.











http://viva-vova.livejournal.com/11481.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: антикоммунизм, концлагеря, Нацизм, немцы, освенцим, польша, поляки, третий рейх, фальсификация, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ВЫЙТИ ИЗ "МАТРИЦЫ"
...космические циклы, наступление которых неотвратимо, как и утилизация «М». 3. Особенности...настраивается на Реальность, ибо уста как Алтарь Божий (дисковод) принимают ...быстрой выгонки зелени зимой, так как хлорофилл является наиважнейшим активизатором сознания...
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ АКАДЕМИКА ЛЕВАШОВА - Часть 1
...материалы обучения Староверов-Инглингов, как наиболее системные и полные... , руководимой из кремля , как например, ЛДПР. Они тоже ...которое сейчас противостоит иудеям, как главным их соперникам и по...ребятами из этой организации. как один из возможных вариантов ...
Сатана здесь правит бал
... себя – христианином. Но, как сказал герой известной советской кинокомедии...поражала такая странная христианская традиция, как «почитание» святых, когда останки...самый универсальный энергоинформационный материал. Вода, как губка, впитывает информацию, которую ...
Русское движение на стратегический союз с США
...2/3 семей имеют как минимум одного спасенного ...Однако сегодня, после всеобщего, как нам кажется, прояснения мозгов ...неудержимую русофобию. Предлагаем всем, как можно быстрее, начинать использовать... отношении. И естественно, как можно быстрее объяснять эту ...
Двойники, тандем и выборы 2012
...поднять стрельцов против самозванца. Как известно, стрелецкий бунт был ... сына Алексея казнил, как только тот попытался освободить...аукается. Он стал действовать как хорошо подготовленный диверсант. Вот... – Лэйба Бронштейн (известный как Лев Троцкий) таковым не ...
Зачем Америку толкают к революции?
...и массовые – такие как тридцатитысячный марш протестующей толпы...американские бизнес-семьи, такие как, например Рокфеллеры, уже ... больших городах (таких как Окленд в Калифорнии) полиция...Наоми Кляйн подробно описывает, как богатые элиты зачастую используют...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>