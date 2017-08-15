Освенцим как инструмент антисоветской пропаганды
23:44. 15 августа 2017 Просмотров - 311 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Лучшая пропагандистская площадка в мире…
На днях побывал в музее концлагеря Аушвиц, более известном у нас, как Освенцим. Как говорится, имею мнение, хочу поделиться…
Освенцим, возможно, одно из самых странных мест на земле и особое для человеческой психики. В этом нацистском лагере одни люди, находясь в здравом уме и трезвой памяти конвейерным способом за пару лет уничтожили полтора миллиона других людей. Мужчин, женщин и детей душили в газовых камерах, а потом их тела сжигали в печах. Не потому что они совершили какое-то преступление, не потому что эсэсовцы почему-то лично ненавидели своих жертв или им нравились убийства, как процесс. А просто потому что так приказало начальство.
Понять это нормальному, психически здоровому человеку невозможно. И вот это осознание полной абсурдности ситуации, ужас при виде печей, газовых и пыточных камер начисто отключает у простого посетителя музея критичность восприятия информации, чем цинично пользуются власти современной Польши для пропаганды… против коммунизма. На входе в музей первый же павильон, созданный польским правительством, рассказывает о том, какие жертвы понес польский народ за годы Второй мировой войны. После перечисления преступлений нацистов, выставка обращает внимание туристов на пакт Молотова-Риббентроппа. На то, как советские войска напали на истекающую кровью Польшу с востока, демонстрируя фотографии встречи советских и немецких военных в Бресте.
Конечно, нам не покажут совместные фотографии немецких и польских военных в Тешинской области Чехословакии. Тут же упоминается Катынь, которая ставится в один ряд с Освенцимом, тем самым заботливо внушая идею о том, что нацизм по кровавости в принципе ничем не отличается от коммунизма. Подумаешь, что в Освенциме нацисты уничтожили полтора миллиона человек, а Катынь – придумка отдела пропаганды Третьего рейха. Впрочем, чего на польское правительство пенять, если и российские власти от них недалеко ушли…
Нам показывают фотографии польских генералов и офицеров, "замордованных" в СССР, предлагая посочувствовать благородным бойцам армии Крайовой, которая участвовала в этнических чистках на Западной Украине. При этом авторы экспозиции не забывают пнуть и "неправильных" польских патриотов, которые действительно воевали с нацистами в рядах Армии Людовой, назвав ее марионеточной Москве организацией.
Что интересно, в ряду якобы советских преступлений против поляков совершенно незаметно включена и Волынская резня. Да так, что человек со стороны может и не понять, что резню устроили нацистские коллаборационисты. В качестве преступления Москвы упоминают и медленные темпы наступления во время Варшавского восстания, которое было подавлено немцами. Что странно, учитывая, что наступление советских войск в Польше сегодня называется не иначе как оккупация.
В общем, как видно, под соусом польских жертв нацистов авторы экспозиции по максимуму попытались скормить миллионам туристов со всего мира гарнир в виде советских преступлений, которые едва ли не превышают преступления нацистов. Т.е. резюмируя, сегодня бывший нацистский лагерь смерти используется официальной Варшавой для пропаганды против страны, которая этот самый нацизм и уничтожила. Как бы странно это ни звучало.
К слову, российская экспозиция в музее на удивление хороша. На фоне остальных, где нам рассказывают, как немцы пытали и убивали своих бесчисленных жертв, российская выставка акцентирует внимание на фактах сопротивления узников. Как советские военнопленные с первых же дней создавали нелегальные организации, устраивали массовые побеги, часть из которых были даже успешными. Нам показывают телеграммы немецкой администрации о побеге тех или иных заключенных. К сожалению, есть и телеграммы об успешной поимке некоторых из них. Те же, кому удалось бежать, организовывали партизанское движение и продолжали сражаться.
Главное, что в действиях советских узников Освенцима нет той обреченности и слепого подчинения уничтожающей их машине. Все гораздо веселее, если можно так выразиться, более сердито и… по-советски. Такое, по крайней мере, впечатление остается от экспозиции, и это, по моему скромному мнению, хорошо.
http://viva-vova.livejournal.com/11481.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com