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Невероятная схожесть русских и индийских орнаментов и мотивов

13:13. 15 августа 2017 Просмотров - 319 Один комментарий Опубликовал:

«Возможно, проклятие рода человеческого заключается не в том, что все мы разные, а именно в том, что все мы очень похожи.» (С. Рушди — индийский писатель.)

Известный индийский профессор-лингвист Д. Шастри как-то заметил своим российским коллегам: «Вы все здесь разговариваете на какой-то древней форме санскрита, и мне многое понятно без перевода». Два самых близких языка в мире — это древний санскрит и русский. Сравните: брат — братри, живой — джива, мать — матри,  зима — хима, снег — снеха, плавать — плава, свёкор — свакар, дядя — дада, дверь — двара, бог — бхог… Примеры можно приводить бесконечно! Мы говорим «трын-трава», а на санскрите трин и есть трава. Мы говорим «дремучий лес», а дрема и есть лес. Сравните: «Тот ваш дом, этот наш дом». На санскрите: «Tat vas dham, etat nas dham». Шестьдесят процентов слов санскрита совпадают  по значению и по произношению с русскими словами полностью! Но самое удивительное — ученые доказали: есть признаки, что санскрит происходит от пра -русского языка. И слово «Русь» в переводе с санскрита означает свет,  слово «Рус» — светлый,  добрый,  а слово «Роса» — родина.

Исследователь древнеиндийского эпоса Тилак в 1903 году напечатал в Бомбее свою книгу «Арктическая родина в Ведах». По мнению Тилака, священные книги знаний «Веды», созданные более трех тысяч лет назад, рассказывают о жизни его далеких предков  на земле, где много лесов и озёр, горы, реки, текущие к северу и к югу. В них описаны бесконечные летние дни и зимние ночи, Полярная звезда и северное сияние. Действительно, Волга и Двина текут в разные стороны, а Северная Двина — на санскрите «двойная» — образуется от слияния двух рек… В северных областях России  множество речек, озер и ручейков называются Ганга, Падмо, Индига, Ганеш, Омь… Мокша — такое имя носят две реки, в Мордовии и в Рязанской области. Ведический термин «мокша», в переводе с санскрита — «освобождение, уход в Мир Духовный». Сухона — с санскрита означает легко преодолимая. Кама — любовь, влечение. Почему  повсеместно на территории нашей страны, от Карелии до Урала, встречаются географические названия с санскритскими корнями?

Не так давно в Вологодскую область приезжал индийский фольклорный ансамбль. Руководитель, госпожа Михра была потрясена орнаментами на вологодских национальных костюмах. «Вот эти, восторженно восклицала она, — встречаются у нас в Раджастане, а такие — в Арисе, а эти орнаменты — точно как в Бенгалии.» Оказалось, что даже технология вышивки орнаментов называется на Вологодчине и в Индии одинаково. Вышивка белыми нитками по белому же холсту и называется  у нас «чекан», в Индии такая же точно вышивка называется «чикан»! А сходство древних символов, традиций, мифов, сказочных персонажей севера России и Индии просто поразительно!

Учёные и этнографы делают разные выводы, но сходятся в одном — индусы и славяне в глубокой древности были одним народом.

Посмотрите сами!

Стилизованные женские вологодские вышивки XIX века (слева).
Индийские вышивки того же времени.

Композиции северорусской вышивки (внизу) и индийской.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой истории ещё много удивительного!

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Источник: www.kramola.info

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