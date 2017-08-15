Материя, информация, мера



Тайна святой Троицы

Сейчас вся официальная академическая наука руководствуется всё тем же древним представлением о мироздании, которое было в древнем Египте. Первоначально и якобы «объективно существующими» философскими категориями в ней являются: материя, энергия, пространство и время.

Но «энергия» — это переходная форма существования материи. Простейший пример: полено (твёрдая материя) сгорает и превращается в газ (газообразная материя). Процесс перехода из твёрдого в газообразное сопровождается выделением тепла (энергии).

А «пространство» и «время» — всего лишь частные меры Общевселенской Меры. Это субъективные категории, созданные человеком для:

— измерения всех частотных процессов одной частотой, произвольно выбранной человеком (время);

— измерения «пространства» (протяжённости) одной единицей длины, выбранной человеком в качестве эталона.

Так что из 4-х «элементов» верен только один — «материя».





На самом деле все процессы во Вселенной взаимозависимы и взаимообусловлены, и представляют собой непрерывное преобразование трёх изначальных категорий: материи, информации, меры. Это и есть Святая Троица. МАТЕРИЯ преОБРАЗуется по МЕРЕ развития (образ — это информация). Чуть «тронул» что-то одно, и сразу произошли изменения в остальных двух составляющих Святой Троицы.

Материя

Всё во Вселенной состоит из материи. Это признают все. Но абстрактной материи (материи «вообще») не существует. Материя предстает в виде пяти агрегатных состояний:

1. Твердое.

2. Жидкое.

3. Газообразное.

4. Плазма.

Это всё т. н. «видимая материя», «видимый мир», за исключением многих газов.

5. Физический вакуум. Физический вакуум — это не некое абстрактное вместилище — пространство, а одна из разновидностей материи.

Кроме этого есть ещё:

6. Элементарные частицы и кванты разного рода излучений.

7. Статические и динамические поля в физическом природном вакууме, способные к силовому воздействию на всё выше перечисленное.

Эти частицы и поля представляют собой так называемый «тонкий мир», «невидимый мир». Такой терминологией пользуются некоторые оккультные школы.

В разделении единого целостного мира на два мира — «толстый» и «тонкий» — кроется глубочайшая ошибка! Преодолеть это разделение возможно через освоение человеком категории «мера», о чём речь пойдёт чуть далее.

Информация

Вся материя предстаёт упорядоченной, имея какой-то внешний образ и внутреннюю структуру, поскольку вы же не можете себе представить какую-то абстрактную «твердую материю» или «жидкую материю». Вот эта упорядоченностьсодержит информацию о вещи. И они (вещь и образ) не могут существовать отдельно друг от друга. «Нет вещи без образа». Любая материальная вещь (фрагмент Вселенной) имеет свой образ (информацию). А образ не может существовать отдельно без материального носителя.

Мера

Кроме этого, любая вещь разМЕРена весом, цветом, запахом, длиной, толщиной и т. д., и при этом она непрерывно изменяется («стареет», меняет вес, запах, вкус и т. п.), т. е. наделена мерой. «Аллах создал всякую вещь и размерил её мерой» (Коран).

Во Вселенной всегда и везде протекают колебательные процессы. Звук — колебания, свет — колебания, магнитные и электромагнитные волны — колебания, Луна вращается — колеблется вокруг Земли, Земля вокруг Солнца и т. д.. Человек тоже «излучает колебания», которые называют биополем. Человек также воспринимает (принимает) различные колебания. Бытие — это бесконечное множество взаимовложенных колебательных процессов, протекающих с периодами от долей секунды до миллионов и миллиардов лет.

Колебаниями «образ» любой «вещи» переносится (передаётся) с одного материального носителя на другие материальные носители (отражается на них). Это происходит и с человеком.

Простейшие примеры. Вы сфотографировали дерево. За счёт световых колебаний на фото вы увидите сфотографированное вами дерево. На фотобумаге у вас не само дерево, а всего лишь образ дерева.

На вашем столе лежит яблоко. Вы посмотрели на него и закрыли глаза. И вы можете представить образ этого яблока. Что у вас в голове? Яблоко? Нет. Образ яблока за счёт тех же световых колебаний «пересел» на клетки вашего головного мозга.

Но отражается на других материальных носителях этот образ — с разным качеством. Любой фрагмент Вселенной (вещь) упорядочен (имеет образ). И любая вещь несёт в себе всю полноту сведений о самой себе: размер, цвет, вес, атомарная и молекулярная структура и т. д. (наделена мерой). А вот на другие материальные носители она «пересаживается» уже не полностью.

Примеры. Та же фотография дерева. Само дерево зелёное, листики шелестят … На чёрно-белом фото вы всего этого не увидите и не услышите. Да и на цветном тоже. Не говоря уже о размере реального дерева и его образа на фото.

Яблоко на столе. Крупное, румяное. Такой образ вы восприняли при его осмотре. А когда откусили — яблоко оказалось червивым.

А что это такое: «разные качества»? Это — и есть проявления меры.

Полная мера и частные меры

Вселенная, не имея ни «начала», ни «конца» (вечная и безконечная), обладает всей полнотой сведений о самой себе —полной мерой. А мы черпаем («достаём») знания из Вселенной путём освоения частных мер из этой полной меры.

Понятие «мера» включает в себя не только привычные «вес», «длина» «ширина» и т. п. В понятие «мера» входят и цвет, и вкус, и запах, и звук, и слова, и правила, и законы, по которым протекают процессы в мирозданьи, и многое другое.

Все знания, которыми обладает человечество, это всего лишь множество частных мер, почерпнутых из всей полноты Общевселенской Меры.

Сколько законов действует во Вселенной? Мы знаем все эти законы? Конечно, нет. А каждый такой закон — это тоже некая «частная мера», принадлежащая всей полноте Меры Общевселенской.

Тайна русской матрёшки

«Мера — это «матрица»

Таким образом, мера любой вещи объединяет в себе множество «единичных» (назовём этот так) мер. Поясним это на простом примере. У нас есть «вещь» — кирпич. У него есть толщина, длина, ширина, вес, цвет. Ограничимся только этим, хотя сюда же можно внести химический состав, количество зазубрин на рёбрах кирпича, число трещин снаружи и внутри, запах и т. д. Всё это вместе взятое и есть «мера», которой обладает данный кирпич. И все «единичные меры» кирпича зависят друг от друга. Например, если изменились толщина и ширина кирпича, то для того, чтобы сохранился вес этого кирпича, его длина должна тоже измениться. Такую взаимную зависимость можно выразить математически. Эта взаимная зависимость «единичных мер» любой вещи или явления друг от друга называется «матрица». Поэтому «общую меру» (или просто меру) можно назвать «матрица». В математике для описания этого есть раздел, который называется «матричное исчисление» или «Теория матриц».

Самую простую «матрицу» мы все изучали в школе. Это «двумерная» матрица: ось абсцисс и ось ординат. Как только меняется «Х», так сразу меняется «У», и наоборот.

Мы изучали и трёхмерную матрицу, где к «Х» и «У» добавляется «Z». Такие матрицы можно изобразить графически.

А вот «четырёхмерную» матрицу графически уже невозможно изобразить, как невозможно изобразить «пятимерную» и «N-мерную» матрицы. Однако, соответствующий математический аппарат «матричного исчисления» может это сделать. Но это всего лишь «аппарат» и не более того. А нам главное сейчас — понять суть.

Итак, мы установили, что любой предмет (вещь, явление, в том числе и социальное явление) представляет собой многомерную матрицу.

Русская матрёшка

Так вот, мало того, что «единичные меры» какой-то одной общей для них «меры» (многомерной матрицы) зависят друг от друга. Они ещё зависят и от всего того, что их окружает. Взять тот же кирпич. Если пошёл дождь, то вода проникла в поры кирпича и вес его изменился. Если после дождя ударил мороз, то вода превратилась в лёд, а поскольку лёд занимает больший объём, то кирпич начал разрушаться.

А что послужило причиной дождя и мороза, которые стали «воздействовать и изменять» «общую меру» кирпича? Причиной стали изменения в погоде в той местности, где лежал кирпич. А в чём причина изменения погоды? Причина —изменения в биосфере всей планеты Земля. А они почему происходят? На изменения в биосфере влияет Солнце да и весь Космос.



А кроме этого влияние оказывает деятельность человека. Но ведь биосфера тоже представляет собой определённую многомерную матрицу. Получается, что матрица биосферы объемлет («обнимает» матрицу кирпича). Однако, в свою очередь, и многомерную матрицу биосферы объемлет более многомерная матрица — в пределе это многомерная матрица всей Вселенной.

Смотрите! У нас получилась матрёшка! Помните русскую народную сказку про Кощея Безсмертного, смерть которого «на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук на цепях висит на вершине дуба». Конечно, это всего лишь образ, но он даёт первичное понимание.

Однако «воздействие» идёт не только лишь со стороны «большой матрёшки» на «меньшую матрёшку». Есть и обратное «воздействие» «меньшей матрёшки» на «большую». Но такое воздействие осуществляется лишь в пределах того, что «большая матрёшка» «разрешает» делать в отношении себя «меньшей матрёшке». Если «меньшая» выходит за «пределы допуска», то «большая матрёшка» принимает соответствующие меры и ставит «меньшую» на место.



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Источник: ss69100.livejournal.com