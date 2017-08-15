Европейцы начали умирать от ГМО–продуктов

Это не газетная утка. Авторитетные врачи города Мадрида официально подтвердили первый случай смерти человека, вызванный употреблением генетически модифицированных продуктов питания.

Трагедия произошла в конце октября 2015 года. 30-летний испанец Хуан Педро Рамос заказал в ресторане салат из помидоров. После съеденных овощей его тело покрылось сыпью, появился отек горла, резко упало артериальное давление. Мужчину отвезли в больницу, но уже через час он скончался. Вскрытие показало, что летальный исход наступил в результате аллергического шока.

Он был спровоцирован съеденными помидорами, которые содержали в себе ген рыбы. А у испанца была аллергия на рыбный белок. Да и вообще он считал себя вегетарианцем. И даже не подозревал, что, поедая овощи, станет жертвой непереносимых им морепродуктов. Медики признали, что при подобной аллергической реакции традиционные лекарства спасти не могут.

Чужеродные гены помидоров настолько устойчивы к любому воздействию, что даже лейкоциты не могут помочь организму. За месяц до испанской трагедии, а именно в сентябре 2015 года, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия больше не будет производить продукты с использованием ГМО. Такое решение принято правительством. Однако, по словам Дворковича, “вопрос этот непростой”. Российские ученые также считают, что оградить общество от “пищи Франкенштейна” за короткое время – задача чрезвычайно сложная.

Не только соя, кукуруза, семена пшеницы и риса, но и корма для скота, ввозимые из-за рубежа могут быть трансгенными. По всему миру целые институты создают ГМО-продукты. А их разработчики уже несколько десятилетий пытаются нас убедить, что генные скрещивания злаковых культур, овощей и фруктов абсолютно безопасны для здоровья. Но выясняется, что это обман! А ведь на сегодняшний день уже одна треть всех сельскохозяйственных угодий планеты отдана под выращивание именно ГМО – семян!!!

В 2003 году, когда США без всякой на то санкции ООН разгромили Ирак, президент Джордж Буш-младший провозгласил:

“Мы здесь, в Ираке, чтобы сеять семена демократии, чтобы они процветали и распространялись на весь регион авторитаризма”.

Лишь немногие догадывались, о каких семенах, в действительности, идет речь. Оккупация Ирака стала ещё и средством передачи сельского хозяйства этой страны под управление американского генетически модифицированного агробизнеса. Исторически Ирак являлся частью Месопотамии: колыбели цивилизации, где в плодородной долине между реками Тигр и Евфрат тысячелетиями создавались идеальные условия для культивации зерновых культур.

Первые иракские фермеры существовали 10 тыс. лет назад. До свержения режима Саддама Хусейна в Ираке не только выводили новые устойчивые гибридные сорта зерновых, но и бережно сохраняли их образцы в национальном фонде, в городе Абу-Грэйбе. Однако постоянные бомбардировки и дальнейшее разрушение экономики привело к тому, что старейший в мире семенной фонд был уничтожен.

Оккупировав Ирак, американское правительство сделало местным фермерам предложение, от которого невозможно было отказаться. Агрессивное продвижение ГМО-продуктов – не просто выгодный бизнес транснациональных корпораций. Это – засекреченный раздел правительственной программы США. По сути, это сознательная продовольственная диверсия, глобальная спецоперация, цель которой с помощью трансгенных продуктов питания контролировать численность населения Земли, а значит, управлять миром.

И этому есть доказательства. В апреле 2015 года неизвестные хакеры взломали сервер президента США, а также получили доступ к материалам Госдепа. Любопытно, что в некоторых документах под грифом “секретно” продукты питания рассматриваются как элемент биологической войны. Неспроста ведь Вашингтон не жалеет денег на спонсирование инженерно – генетических лабораторий на территории евроазиатских стран, в частности, в республиках СНГ.

Простые американцы уже испытали на себе, что ГМО–пшеница полностью изменяет функции печени, а ГМО-кукуруза провоцирует развитие раковых опухолей. Мясо, выращенное на трансгенных кормах, ухудшает зрение и память, а генетически модифицированные овощи часто вызывают аллергию. Американские покупатели в последнее время стали намного внимательнее подходить к выбору продуктов.

Организация “Consumer Reports” исследовала более 80 названий американских полуфабрикатов, содержащих кукурузу или сою. Это две наиболее распространенные генетически-модифицированные культуры. Эксперты выяснили, что все продукты, на упаковке которых написано слово “Натуральный”, содержат самое большое количество генетически модифицированных ингредиентов. Среди таких товаров кукурузные хлопья, чипсы и даже детское питание.

В США нет законов, определяющих какие продукты считать натуральными. Поэтому данный вопрос остаётся на совести производителя. За обязательную маркировку ГМО-продуктов выступают более 20 штатов. Однако транснациональная корпорация “Монсанто” – ведущий производитель трансгенного зерна – ежегодно тратит миллиарды долларов на лоббирование своих интересов, с целью не допустить маркировку генно-модифицированных продуктов в США.

Эта же компания поставляет семена в Россию. А ведь в нашей стране нет уголовного наказания за продажу продуктов, на которых отсутствует маркировка ГМО. А это значит, что такие продукты продолжают поступать. И скоро у нас станет как в Америке, где треть населения уже безнадежно больна ожирением.

На наших глазах возникла принципиально новая субкультура людей, страдающих зависимостью от пышных гамбургеров и сладких лимонадов, воздушного попкорна, сосисок с кетчупом и майонезом, соленых орешков, жареных чипсов, сухариков со вкусами копченостей, сыра или лука, и прочей “мусорной еды”.

Термин “мусорная еда” появился в 70-е годы прошлого столетия. Тогда он относился к упаковкам, в которые расфасовывали еду, предназначенную для быстрого применения. Эти упаковки быстро переполняли мусорные баки, а порывы ветра, подхватывая их, захламляли улицы. Так и появилось название “мусорная еда”.

Однако со временем питание на бегу стало приводить к развитию хронических заболеваний желудка, к ожирению и одышке. И в 2005 году международное Бюро по пищевым стандартам впервые опубликовало официальное определение “мусорной еды” как вульгарной, вредной и опасной для здоровья. Как получилось, что буквально за последние полвека некогда подтянутая американская нация скатилась до такого непотребного физического состояния? И почему законы США официально запрещают называть своих граждан – толстыми, даже с глазу на глаз?

Это не шутка. За правдивую характеристику: “толстый”, и тем более “жирный” – можно потерять работу, стать изгоем общества! Ожиревших американцев принято называть деликатно, например, “горизонтально несбалансированные личности”, или “вертикально обделенные индивидуальности”. Но за какие заслуги такая толерантность? Стыд за нездоровое питание отечественного фастфуда? Ничего подобного! Все гораздо проще.

По статистике сто двадцать миллионов ожиревших американцев приносят в казну государства, а также транснациональным корпорациям и частным медицинским учреждениям больше доходов, чем все остальное население США! Те, кого подсадили на мусорную еду, как на наркотики, очень выгодны государству.

Многолетние эксперименты над собственным народом дали положительные результаты, и Америка с уверенностью начала пищевую войну против всего мира. Корпорациями пищевой химии, фармацевтическими компаниями созданы десятки тысяч изобретений, идущих вразрез с законами природы. И именно ГМО–продукты являются вершиной изобретательности в деле массового порабощения населения, и даже его уничтожения.

Сегодня Америка сознательно травит гамбургерами и десертами население 160 стран, открыв там более 30 тыс. фирменных ресторанов быстрого питания. Полмира ест выращенную на гормонах говядину, созревшие на стероидах “ножки Буша”, и “наслаждается” сладкими американскими напитками, не задумываясь о последствиях…

Привлекая детей клоунами и игрушками, и подсаживая их чуть ли не с рождения на нездоровую, но такую любимую ребенком сладкую пищу, можно в дальнейшем манипулировать вкусами целых поколений. К тому же детей всегда сопровождают родители, которые тоже что-то непременно съедят. Фастфуд – это идеальная площадка для любых экспериментов, связанных с химическими и генетическими разработками в области питания.

За последние десятилетия рацион питания заметно изменился. В современных магазинах нет такого понятия, как времена года. Всегда в наличии свежие овощи и фрукты. Но вот вопрос: имеют ли они отношение к настоящим плодам, или это некий образ, обманка, подделка?

Взять, к примеру, помидоры. Их выращивают по всему свету, собирают пока они еще зеленые, а затем заставляют созревать при помощи этилена – химического соединения, являющегося гормональным и даже наркотическим веществом. С помощью этилена доводят до кондиции недозревшие огурцы, ягоды, яблоки, груши, апельсины, бананы, дыни, и прочие плоды, используемые в пищу.

Какова может быть польза от этих зарубежных овощей и фруктов, учитывая, что и росли-то они в землях отравленных ядохимикатами?! Но кроме этого в последние годы появилась новая проблема. Недобросовестные зарубежные фермеры, с помощью химических красителей придают недозревшим овощам и фруктам красивый, аппетитный вид.

После введения эмбарго и девальвации рубля российский рынок наводнили фальшивые продукты питания. Импорт пальмового масла, которое используется для изготовления детского питания, поддельного молока, творога и сыра, вырос по официальным данным на треть, по неофициальным – в два раза больше. А вот роста производства сырого молока практически не произошло, а для производства сыра нужно именно молоко.

Получается, что огромную часть кисломолочной продукции делают из пальмового масла. Такая ситуация, прежде всего, бьет по российским фермерам. Стратегии обмана Бжезинского элита США придерживается до сих пор. Как только в мире стали понимать, к чему, на самом деле, приведут трансгенные продукты, многие страны стали создавать зоны свободные от ГМО. Тогда в Америке объявили новую угрозу для человечества.

Когда на мировой рынок поступила первая ГМО-продукция, биотехнологи заявили, что гормоны роста, можно использовать не только в конструировании пищи, но и в производстве лекарств. И что ГМО-лекарства способны творить чудеса! К примеру, можно исцелять незрячих людей, вживляя им гены здоровых глаз.

Основным направлением стратегии национальной безопасности России всегда было сохранение территориальной целостности. А для этого здоровье нации имеет первостепенное значение. Мы должны перестать слепо доверять продуктовым разработкам “цивилизованного Запада”. У нас столько земли и возможностей, что пора уже приступать к собственному широкомасштабному производству экологически чистых продуктов питания. Иначе, будет поздно. История наглядно показала, что мировая элита не заинтересована в существовании благополучной и процветающей России.