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Беловежская пуща хранит тайну неизвестной древней цивилизации

14:31. 15 августа 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:

Биосферный заповедник «Беловежская пуща» – это одна из важнейших природных достопримечательностей Беларуси и Польши. Здесь растут остатки реликтового леса, который покрывал территорию первобытной равнинной Европы.

Уникальные тысячелетние дубравы с богатой флорой и фауной (животный мир включает в себя 59 видов млекопитающих, более 250 видов птиц и около 1200 разновидностей беспозвоночных) привлекают учёных со всего мира.

Недавнее исследование, которое проводилось в рамках проекта «Life + ForBioSensing: комплексный мониторинг динамики древостоев Беловежской пущи с использованием данных дистанционного зондирования», предусматривало лазерное сканирование земной поверхности с воздуха. Учёные применили оптический локатор лидар (англ. LIDAR – Light Identification Detection and Ranging (световое обнаружение и определение дальности)) – базовый прибор, появившийся ещё в начале 60-х годов прошлого века и усовершенствованный до стадии современной зрелой технологии.

Принцип его работы состоит в следующем: от источника излучения направляется лазерный луч, который, отражаясь от цели, улавливается светочувствительным полупроводниковым устройством. Другими словами, объект освещается световым импульсом, а затем измеряется время, через которое сигнал возвращается к источнику.

Анализируя полученные данные, учёные, сами того не ожидая, обнаружили на территории польской части Беловежской пущи следы древней цивилизации – неизвестные науке линейные объекты несколько десятков метров длиной. Высота объектов  – всего 20-30 см, но это лишь потому, что большая часть строений находится под землёй, их предстоит раскопать – вместе с удивительными артефактами, которые ждут своих первооткрывателей.

В настоящее время польские учёные пытаются выяснить не только функцию, но и датировку сооружений. Ранее на этой территории уже проводились раскопки – тогда на исследуемой местности были найдены каменные конструкции (могильники и курганы) эпохи раннего Средневековья (5–12 века н.э.). А это значит, что теперешняя находка гораздо древнее.

Полученные результаты представляют реликтовый лес в совершенно ином свете – как объект антропологических исследований, связанных с деятельностью древних поселений. И это интригующее открытие – не единственное в своём роде. Использование лидаров в археологии стало перспективной тенденцией, благодаря которой в лесах Оклахомы не так давно был обнаружен доисторический город возрастом 10,5 тысяч лет, а в Эль-Мирадо – древнейшая в мире супермагистраль. Каждое такое открытие – важный шаг в изучении той части земной истории, о которой мы ничего не знаем.

Источник: www.kramola.info

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