Мавр может уходить: почему США должны срочно покинуть Афганистан

Власти Соединенных Штатов Америки должны вывести свой военный контингент из Афганистана и завершить кампанию Вашингтона, которая показала свою полную несостоятельность. Об этом в интервью газете «Известия» заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

«Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась», — сообщил российский дипломат.

По мнению представителя российского МИД, войдя в Афганистан в 2001 году, Соединенные Штаты показали свою полную неспособность привнести мир в эту страну. Более того, количество террористов — афганцев значительно увеличилось.

«Введя свои вооруженные силы в Афганистан, Соединенные Штаты Америки не решили проблему, а скорее наоборот — усугубили ее. И на сегодняшний день Афганистан представляет собой инкубатор терроризма, потому что действия Вашингтона изменили структуру страны, они не смогли решить проблему талибов военным путем. В настоящее время на территории этой страны находится контингент в 8500 человек, и они не ведут боевые действия, а просто обозначают присутствие США в регионе. Каково же реальное положение дел? В настоящее время талибы («Движение Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН) контролируют 40% территории Афганистана. Более того, террористические акты и боевые действия они перенесли из сельской местности в города. Так что пусть Вашингтон покинет Афганистан. Мавр сделал свое грязное дело, мавр может уходить», — поясняет ситуацию военный эксперт эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Военный аналитик подчеркивает, что теракты постоянно уносят жизни сотен мирных афганцев, что чрезвычайно трагично не только для самих жителей Афганистана, но и для всего мира. Спецпредставитель России также отмечает, что Российская Федерация выступает против того, чтобы после ухода регулярной армии США, в Афганистан зашли наемники американских частных военных компаний.

«Но самое страшнее другое — США якобы анонсировали, что у них есть определенная внешняя политика по этой стране, но ничего не происходит. Совсем недавно Эрик Принц — руководитель Academy (бывшая частная военная компания Black water — прим. ФАН) уже предлагала проект решения афганского вопроса. Они потребовали от правительства США 10 миллиардов долларов, пообещали, что сократят численность вооруженных сил до 5500 человек и решат вопрос. Но какие вопросы они решать будут? Они снова увеличат идущий в Россию и Европу наркотрафик и заработают на этом. Такой подход еще больше усугубит ситуацию. Только по оценке ООН, в 2016 году в результате террористических актов погибло более 5000 мирных жителей разных стран. И самое ужасное в том, что в 2017 году эта цифра уже достигнута, а год еще не закончился. Мы видим тенденцию к увеличению количества терактов. Ситуация усугубляется, и как раз об этом говорит Кабулов», — продолжает Кошкин.

По мнению собеседника ФАН, катастрофическая ситуация с терроризмом в мире ухудшается с каждым годом, но США это мало волнует, Вашингтону необходимо было застолбить за собой место контролера региона.

«Таким образом, они пытаются влиять на политику близлежащих государств, в том числе и России. А Москва уже не раз ставила вопрос о решении проблемы Афганистана. Это беспокоит также Китай и другие государства, которые понимают реальную угрозу со стороны радикальных исламистов. Нужно садиться за стол переговоров, ведь мы же отстаем от террористов, а надо идти на шаг впереди. Мы только лишь разбираем последствия терактов и не предпринимаем никаких серьезных, прорывных шагов», — заключил военный аналитик.

Напомним, ранее в СМИ появились данные о планах американских властей заменить штатных военнослужащих, действующих на афганской территории на наемников частных военных компаний. Так, глава крупнейшей частной военной компании Academi Эрик Принс предложил разместить в стране около 5,5 тысячи наемников и использовать около 90 военных самолетов. Реализация плана, по оценкам СМИ, обойдется Вашингтону примерно в десять миллиардов долларов.

Вашингтон вложил в общей сложности 76 миллиардов долларов в программы по поддержке афганских сил безопасности, говорится в докладе счетной палаты США. Средства, в частности, пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств, 208 вертолетов.