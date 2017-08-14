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Концептуальная власть Сталина. Александр Пыжиков

20:33. 14 августа 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Чего не учли троцкисты?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков рассказывает о том, за счёт чего Сталин сумел осуществить перехват управления у так называемой «ленинской гвардии» и вывести страну на передовые позиции в мире.

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Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков А.В.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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