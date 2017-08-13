В России надо ликвидировать не только доллар

Довольно неожиданное заявление прозвучало со стороны заместителя главы Министерства иностранных дел Сергея Рябкова. Он предложил избавить российскую экономику от чрезмерного засилия доллара — потому что это требование времени…

Рябков, в частности, заявил, что американская сторона проводит ту же русофобскую политику по отношению к России, какая была при президента Барака Обамы. Новый президента Дональд Трамп не спешит реализовывать лозунги и заявления по сближению с Россией, озвученные им в ходе предвыборной кампании. Поэтому наш ответ должен быть не только чисто политическим, вроде высылки определённого числа американских дипломатов.

«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платёжных систем, от доллара как расчётной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью», — заявил дипломат.

Трудно, но можно

Поначалу некоторые аналитики увидели в этом только пропагандистский выпад, нацеленный на то, чтобы американцы пошли на уступки. Однако следом правительство официально подтвердило позицию Рябкова. А это значит, что решение о дедолларизации российской экономики было принято на самом верху…

Впервые о необходимости такого шага специалисты заговорили ещё три года назад, когда Запад ввёл первые антироссийские экономические санкции.

Тогда известный российский экономист, профессора МГУ Валентин Катасонов сказал, что главная наша проблема заключается в том, что экономика сильно долларизирована, то есть слишком ориентирована на доллар и все сопутствующие факторы.

Например, цены на недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и во всех крупных городах были жёстко привязаны к курсу доллара, хотя формально выставлялись в рублях. А столичная недвижимость всегда тянула за собой расценки и в других городах России. И власть на всех уровнях на это безобразие закрывала глаза!

Профессор Катасонов верно заметил:

«Хотя формально многие сделки в долларах между хозяйствующими субъектами РФ сегодня запрещены, однако в „сером“ секторе экономики наличный доллар продолжает широко использоваться в качестве средства обращения и средства платежа. „Издержек“ такого положения более чем достаточно: потери бюджета в результате уклонения от уплаты налогов, возможности финансирования операций, подрывающих безопасность государства, и т. п.».

К этому ещё следует присовокупить слишком свободное хождение доллара по стране в виде великого множества валютных обменников и открытой торговли иностранными деньгами между банками России, в виде валютных вкладов для населения и даже валютной ипотеки. Последние факторы вообще выглядели настоящим вызовом для нашего законодательства, где чётко указано, что любые коммерческие и иные деловые операции внутри страны должны осуществляться только в рублях!

Кроме того, на финансовом рынке вовсю господствовали американские платёжные системы «Виза» и «Мастер-карт», что являлось настоящим вызовом системе национальной безопасности страны…

Нельзя сказать, что за прошедшее время ничего не было сделано. От доллара «отвязали» многие внутренние расчёты, включая сюда и расчёты на рынке недвижимости. Появилась и заработала российская платёжная система «Мир». Кроме того, наша страна сегодня ведёт переговоры с рядом других стран о переводе всех денежных платежей при двусторонней торговле на национальные валюты. Это дело хоть и с большим скрипом, но всё же продвигается вперёд — уже есть соответствующие договора в рамках Таможенного союза, а по отдельным видам товаров — с Ираном и с Китаем…

И всё же, как говорят экономисты, до сих пор остаётся много нерешённых задач. Как заметило по этому поводу издание «Свободная пресса»:

«В условиях возрастающей изоляции России и внутренних структурных перекосов экономики полноценной международной валютой рублю стать никак не удастся», — полагает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. При этом он отмечает, что борьба с зависимостью от иностранных валют (особенно от валют стран, которые ведут агрессивную торговую политику) — правильное дело. В долларизации экономики, по его мнению, есть несколько рисков. Это препятствует проведению независимой денежно-кредитной политики, снижает ее эффективность. Если в денежной массе страны много иностранной валюты, то влияние ЦБ на экономику через процентные ставки снижается.

«Кроме того, наличие значительной внешней задолженности делает финансовую систему страны уязвимой: обесценивание национальной валюты резко повышает долговую нагрузку банков, а закрытие внешних финансовых рынков (например, из-за санкций) ведёт к дефициту источников фондирования», — предупреждает аналитик.

Но даже с учётом этих рисков дедолларизация экономики — очень сложный и трудоёмкий процесс. Её можно проводить как естественным путём (за счёт постепенного повышения доверия к рублю), так и искусственным (запретительные меры вроде ограничения движения капиталов и искусственного курса помогут стране избавиться от доллара, но никак не приведут к повышению международной значимости рубля).

Часть населения России перестало доверять рублю из-за череды кризисов, указывает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Эти граждане продолжают делать вклады в долларах, закрывая глаза на то, что ставки по валютным депозитам находятся на крайне низком уровне. Их, в общем-то, не интересует доходность — куда важнее защититься от колебаний курса рубля. В этом и кроется одна из причин бегства от российской валюты. «Она пока крайне нестабильна. И в этом смысле рубль имеет много факторов неопределенности для людей, которые как раз и делают валютные сбережения», — комментирует эксперт. Он не видит каких-то специальных мер, которые позволили бы рублю стать более значимым. Можно, конечно, искусственно устанавливать курс российской валюты к американской, но «это в корне неправильно» и никак не повлияет на глобальное положение рубля…

«Российский рубль — волатильная и сырьевая валюта, — говорит Самиев. — Она сильно зависит от внешней конъюнктуры, внешних рынков, цены ресурсов, топлива. Рубль нестабилен, поэтому мировой валютой он не сможет стать в ближайшей перспективе. Доллар же стабилен, и это валюта номер один в мировых расчётах».

Впрочем, на мой взгляд и это далеко не самая главная проблема. Было бы, как говорится воля, можно и здесь быстро и решительно навести порядок.

Путину пора вспомнить Сталина — если он хочет уцелеть

Для этого, например, можно было бы обратиться к опыту Советского Союза 20-х годов, когда внедрялась НЭП. Тогда валютные операции свободно осуществляли не только советские граждане, но также фирмы и банки. Однако уже в 1926 году торговля валютой на фондовых товарных биржах была запрещена, в 1928 году советский червонец стал полностью неконвертируемым. Рубль стал полным монополистом на внутреннем рынке. К этому опыту можно относиться по-разному, но именно благодаря этой монополизации национальной валюты нашу страну практически не затронули экономические бури Великой депрессии, которая едва не уничтожила всю остальную мировую экономику…

Наша самая главная сегодняшняя проблема состоит в том, что значительная часть международных (золотовалютных) резервов Российской Федерации приходится на доллары (казначейские бумаги США, банковские депозиты в иностранных банках)!

Так, согласно данным Министерства финансов США, Россия за январь—июнь 2017 года «увеличила инвестиции в бумаги Казначейства США на 26,2% или на 22,6 миллиарда долларов в денежном выражении, общий объём инвестиций достиг 108,7 миллиардов». А это не менее четверти всех наших золото-валютных запасов!

Вот что заметил по этому поводу профессор Катасонов:

«В любой момент они могут быть „заморожены“ по указанию из Вашингтона. Прецедентов достаточно – „замораживание“ международных резервов Ирана, Ливии, Ирака. Впрочем, даже без экономических санкций факт накопления больших объёмов долларов в международных резервах РФ ослабляет российскую экономику и усиливает позиции США (фактически беспроцентное кредитование американского государства)».

Кстати, огромные закупки американской валюты и ценных бумаг США все последние годы всегда вызывали много вопросов. В интервью нашему изданию депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров как-то сказал, что это объясняется прежде всего нашей колониальной зависимостью от Америки:

«На основе законов о Центральном банке, созданных ещё при Гайдаре, объёмы выпуска нашего рубля привязаны вовсе не к нашим национальным богатствам. Они – внимание! – привязаны к объёму закупленной государством виртуальной иностранной валюты!

То есть для того, чтобы россиянин мог пользоваться своими рублями, российская экономика, по сути, платит за это США! Это же самая настоящая дань, оброк победителю. Ежегодно эта дань насчитывает порядка 200 – 300 миллиардов долларов, что соответствует полному объёму налогообложения в России, без таможенных платежей»…

Ситуацию усугубляет и то обстоятельство, что в России до сих пор сильны позиции тех, кто заинтересован в нашей долларовой зависимости. Речь идёт о либералах во власти. Эти люди не только будут саботировать дедолларизацию, но могут пойти на очень решительные и пагубные для России политические шаги. Вплоть до государственного переворота.

В этой связи на днях на сайте «Столетие.ру» появилась интересная публикация «Запад настраивает наших олигархов и коррумпированную элиту против президента». Речь идёт о возможном путче либералов и компрадорской буржуазии с целью физической ликвидации главы нашего государства и полной капитуляции перед США. Вот отрывок из этой статьи:

«На Западе занялись прямым подстрекательством и уже обсуждаются конкретные методы, кому и как именно «решить проблему Путина».

«20 лет назад, – пишет самая влиятельная английская газета «Файнэншл таймс», – небольшая группа российских бизнесменов во время президентских выборов спасла страну» и сегодня «олигархам снова необходимо вмешаться». Англичане считают, что «олигархи должны идти на риск и организовывать смену власти в Кремле… в первую очередь из эгоистических интересов, как и в 1996 году».

Ещё более откровенно пишет американское издание «Америкэн синкер»: «Так как деликатность с русскими не работает, президент и его европейские коллеги должны дать этим людям абсолютно ясный сигнал о том, что нас не интересует, как именно они будут решать проблему Путина. Если они смогут убедить старого доброго Владимира покинуть Кремль с воинскими почестями и торжественным салютом, – отлично. Если Путин слишком упрям, чтобы понять, что его карьера закончена, и из Кремля его можно вынести только вперед ногами с дыркой в затылке, – нас это тоже устроит».

Автор статьи добавляет, что Запад вполне устроил бы и другой вариант: самолёт Путина после очередного зарубежного визита оказывается сбит ракетой «земля – воздух». «Мы не будем возражать», – открыто подстрекает статья.

Нет, они не собираются сбрасывать для этого в Москву спецназ, или засылать диверсантов с бомбами. Ставка делается не только на внутреннюю «пятую колонну» – либеральную оппозицию, но и на недовольных противостоянием с Западом олигархов и коррумпированную элиту – «шестую колонну». В этом признаётся уже и сама российская оппозиция. Так, укрывающийся за границей бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковскийв интервью агентству «Блумберг» заявил, что смена власти в России может произойти путем «дворцового переворота», а не посредством выборов или уличных протестов. «Я думаю, что проблема для (президента России Владимира) Путина появится изнутри его собственного окружения. Для моей страны было бы лучше, если бы случилось так, чем через уличные столкновения, потому что при дворцовом перевороте прольётся меньше крови», – цинично заявил Ходорковский.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков утверждает, будто ближайшее окружение президента страны Владимира Путина всё больше недовольно политикой российского лидера. Говоря о сценарии возможных изменений, оппозиционер считает, что обеспечить их может только верхушка власти. По его мнению, это может быть или «соответствующая политика президента, или же это может закончиться каким-то дворцовым переворотом».

«Сценарий смены власти в России в результате местного «Майдана» является маловероятным. Скорее всего, в результате раскола элит в России могут измениться повестка дня и политика», – цитирует Гудкова «Пресса Украины».

Надо помнить еще и о том, что для кукловодов из США устранение неугодных им политиков чужими руками – обычное дело, которым они занимаются на продолжении всей своей истории.

Так был физически уничтожен неугодный им Сальвадор Альенде в Чили, схвачен и умерщвлён затем в тюрьме президент Югославии Слободан Милошевич, повешен в Ираке Саддам Хусейн, а в Ливии отдан на растерзание террористам Муамар Каддафи. Чудом умер своей смертью Фидель Кастро, на которого ЦРУ пыталось устроить десятки покушений.

Американская либеральная элита сейчас восстала даже против собственного президента Трампа, который замахнулся на ее интересы. Способна ли российская прозападная элита сделать то же самое, может ли на самом деле организовать заговор по свержению Путина? Да она это уже начинает делать!

Взять хотя бы того же Навального, которого провозгласили кандидатом в президенты, изображая его «альтернативой Путину». По всей стране создаются его избирательные штабы, хотя ясно, что из-за судимости он никаким кандидатом быть не может. Тем не менее, Навального и его сторонников финансируют, в том числе и некоторые российские олигархи, имена этих людей называют в сети, но они продолжают преспокойно поддерживать человека, который объявил, что его цель – свержение нынешней власти в России.

А как объяснить, что официальный рупор либеральной оппозиции «Эхо Москвы» продолжает финансировать «Газпром»? Как объяснить, что госкорпорация «Сколково» заплатила громадные деньги ярому оппозиционеру Илье Пономареву за «лекции», которые тот не читал?

А тот же сидящий за границей Ходорковский? Он тоже ведет и финансирует пропаганду на свержение в России избранной народом власти. Об этом уже совершенно открыто твердят другие лидеры оппозиции на своих сходках в Вильнюсе и в других местах. Усиленно работают в этом же направлении радио «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Новая газета» и другие информационные ресурсы оппозиции, но особенно активно действуют они в сети, делая сейчас ставку на незрелую молодёжь.

Итак, проблема возможного заговора коррумпированной элиты и прозападных олигархов налицо. И американские санкции — часть этой глобальной технологии, направленной на устранение Путина».

… Поэтому именно возвращение наших денег из США, избавление от колониальной финансовой зависимости, плюс полная нейтрализация внутренней вражеской силы и должны стать главными задачами в политике обретения подлинной независимости России. Всё остальное, как говорится, приложится.

В противном же случае американцы могут нанести такой удар по нашей нашей стране, который вполне может поставить её на грань полного краха…