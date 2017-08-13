Несколько слов о дутом американском ВВП
Если сложить промышленные потенциалы РФ, КНР и Индии с одной стороны, и США, Германии и Японии с другой, то получится 35 против 17 процентов...
Уж сколько лет твердят нам прозападные пропагандисты, либералы и прочие евромайдановцы, что у России «жалкие 3% от мирового ВВП», что у нас «неэффективное производство», и что нам «никогда не догнать цивилизованные страны». И, что разумеется, новые санкции обрушат нас в бездну.
Они при этом забывают три вещи:
1. В ВВП США чуть ли не 80% составляют «услуги», то есть различные нематериальные действия (я тебе помахал рукой за 100 долларов, ты мне помахал за 100 долларов, мы «произвели» на 200 долларов услуг, но при у нас как не было ничего, так пусто и осталось).
2. В России население более чем в два раза меньше, чем в США, и на порядок меньше, чем в Китае или Индии.
3. На 2% мирового населения, проживающие в России, у нас приходится примерно 16% мировых природных ресурсов (это не значит, что нужно потратить их все сразу, как это делают некоторые другие страны).
Поэтому для сравнения экономических потенциалов нужно смотреть не формальный ВВП, а именно материальное производство (промпроизводство плюс сельское хозяйство).
И вот я честно украл из открытых источников вот эту чудесную табличку.
Из которой видно, что
а) США отстают от Китая по промышленному производству почти в 2,5 раза (если смотреть дутые за счёт «услуг» ВВП, то экономическое превосходство Китая не так очевидно);
б) производство в России на душу населения эффективнее китайского и ненамного уступает американскому (и при этом гораздо выше среднемирового, которое составляет 4.942 доллара на душу населения);
в) у Германии, конечно, самое эффективное в мире производство, но население существенно меньше российского, а также большие проблемы с энергобезопасностью и доступом к ряду других ресурсов – в случае любых конфликтов это может оказаться одним из решающих факторов.
Согласитесь, получается картина, разительно отличающаяся от той, о которой вещают прозападные пропагандисты. Если сложить промышленные потенциалы РФ, КНР и Индии с одной стороны, и США, Германии и Японии с другой, то получится 35 против 17 процентов.
И кто кого превосходит в два раза при таких раскладах (это при том, что и Германия, и Япония могут попытаться не явиться на «стрелку», для этого есть достаточно много оснований)?
При этом производство продолжает закрываться в США и открываться в Китае и других странах Юго-восточной Азии. В подтверждение этого на днях компания «Дженерал Электрик» сообщила о закрытии завода в Нью-Йорке и переносе производства в Китай.
После этого кто-то ещё думает, что санкции стремительно теряющих остатки лидерства американских аутсайдеров действительно могут кого-то там ослабить? России достаточно продолжать сотрудничать с Китаем и Индией, и этого уже достаточно, чтобы любые попытки «изоляции» были заведомо провальными. К счастью, Россия продолжает сотрудничать и торговать с гораздо большим количеством стран.
Российская экономика достаточно эффективна и самодостаточна, золотовалютные резервы РФ растут, все макроэкономические показатели даже несколько выше плановых, так что никаких оснований для паники нет.
Так что профессиональные паникёры на зарплатке снова пролетают, как Фаньере над Парижем.