Китай советует Трампу выбирать слова по отношению к КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Дональда Трампа и власти Северной Кореи проявить сдержанность и воздержаться от "слов и действий", которые могут усилить напряженность.

Ранее президент США предупредил Северную Корею, что ей грозят "большие-пребольшие неприятности", если что-нибудь произойдет с островом Гуам, на котором расположена американская военная база.

Выступая в Бедминстере, гольф-курорте в штате Нью-Джерси, Трамп пообещал, что эта территория будет "в полной безопасности", и пригрозил дальнейшим усилением санкций в отношении КНДР.

После этого у Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с Си Цзиньпинем. Как сообщают китайские СМИ, председатель Си отметил, что в интересах как КНР, так и США добиться того, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной.

Согласно сообщению Белого дома, обе стороны пришли к общему пониманию того, что Северная Корея должна прекратить свое "провокационное и агрессивное поведение".

"Будем надеяться, что так и будет, — сказал Трамп ранее. — Никто не любит мирных решений больше, чем президент Трамп, уверяю вас".

В пятницу президент США предупредил, что американская армия "готова к бою". "Военные пути решения наготове, к бою готовы, если Северная Корея будет действовать неразумно. Будем надеяться, что Ким Че Ын найдет другой путь", — написал Трамп в "Твиттере".

Трамп усилил свою воинственную риторику по отношению к Северной Корее во вторник, пообещав, что США ответят "огнем и яростью", после того как Пхеньян сообщил, что отныне может оснащать ядерными боеголовками свои межконтинентальные баллистические ракеты.

Власти КНДР в ответ заявили, что к середине августа подготовят план по запуску ракет в акваторию Гуама.

Как сообщает Cи-эн-эн, командующий северокорейской армией сказал по этому поводу: "Американский президент на гольф-площадке снова разразился ерундой по поводу "огня и ярости", не будучи способным осознать всю тяжесть сложившейся ситуации".

Обмен угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном вызвал озабоченность Москвы. Министр иностранных Сергей Лавров охарактеризовал риск военного конфликта как очень высокий. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что военного решения северокорейской проблемы не существует, а "эскалация агрессивной риторики — это неверный ответ".

В пятницу Дональд Трамп на просьбу журналистов пояснить слова про "огонь и ярость" ответил: "Я надеюсь, что они [Северная Корея] осознают в полной мере серьезность того, что я сказал, а я сказал это серьезно… Эти слова понять очень и очень просто".

"Если он [Ким Чен Ын] еще раз выступит с прямой угрозой [...] в отношении Гуама или другой какой-нибудь американской территории или американского союзника, то он по-настоящему пожалеет об этом и пожалеет тут же", — добавил Трамп.

Также в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обвинило Вашингтон в "преступной попытке устроить против корейского народа ядерную катастрофу", заявив, что США делают отчаянные попытки протестировать свое оружие на Корейском полуострове.

"США — зачинщик ядерных угроз, отвратительный фанатик ядерной войны", — говорилось в этом заявлении.

Нынешний виток напряженности начался после того, как в июле КНДР произвела запуск двух межконтинентальных баллистических ракет, после чего ООН приняла решение усилить экономические санкции против Пхеньяна.

По словам главы Пентагона Джона Маттиса, Соединенные Штаты не потеряли надежду разрешить северокорейский кризис дипломатическим путем. Война обернется катастрофой, предупредил американский министр обороны.

По теме



ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Центральная северокорейская газета "Нодон синмун" сообщила, что почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР на фоне противостояния Пхеньяна и Вашингтона после одобрения новой резолюции СБ ООН.

По данным издания, за три дня заявления подали 3,475 млн человек, в частности студентов, рабочих и отставных военных.

"Народ поднимается во всей стране для того, чтобы дать десятикратный отпор США. Лишь 9 августа в одной провинции Хванхэ-Пукто около 89 тысяч молодых людей подали заявление на вступление в армию", — отмечается в сообщении.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель, призвавшая к деэскалации риторики между США и КНДР, должна говорить только за свою страну, заявил американский президент.



Президент США Дональд Трамп не согласился с призывом канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) к "вербальному разоружению" в конфликте с Северной Кореей. "Пусть она говорит за Германию", — заявил он в пятницу, 11 августа, в ответ на заявление главы немецкого правительства.

Ранее в тот же день Меркель высказалась за деэскалацию риторики между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам германского канцлера, она не видит военного решения конфликта с КНДР и не считает его необходимым. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) также заявил о "невообразимых рисках", которые таит в себе обострение северокорейского кризиса. "Эскалация в высказываниях не принесет решения проблемы", — подчеркнул он.

За последние дни американский президент и северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялись множеством заявлений с взаимными угрозами. Во всем мире эта риторика вызвала тревогу и опасения военной эскалации конфликта. В частности, 8 августа Трамп предупредил Пхеньян, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда прежде не видел", в случае новых угроз из Северной Кореи. Через считанные часы после этого командование вооруженных сил КНДР обнародовало заявление о подготовке плана ракетного удара по военной авиабазе Соединенных Штатов на острове Гуам. Пхеньян пригрозил также ядерным ударом по материковой части США, если Вашингтон попытается начать "превентивную войну".

Тем не менее, Трамп позднее отметил, что считает свое заявление недостаточно жестким и посоветовал КНДР "очень и очень поостеречься" даже думать о нападении на США. 11 августа в своем профиле в Twitter он написал о готовности Вашингтона действовать военными методами. "Военные варианты решения теперь полностью готовы к применению в случае, если КНДР будет действовать необдуманно", — заявил он.

По данным источника Politico, Трамп хочет открыть расследование в отношении Пекина по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность.



Вашингтон готов начать расследование в отношении Пекина по обвинениям в незаконном использовании технологий и нарушении прав США на интеллектуальную собственность. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило интернет-издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

Как ожидается, глава Белого дома Дональд Трамп сделает соответствущее заявление в понедельник, 14 августа. Курировать расследование, которое будет проводиться с опорой на 301 статью Закона о торговле от 1974 года, предстоит представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру, отмечает издание.

По его данным, решение Вашингтона не повлечет за собой автоматического введения санкций против КНР, однако может привести к резкому повышению тарифов на китайские товары.

Трамп разочарован в Китае

Ранее Дональд Трамп заявлял, что "очень разочарован в Китае". "Наши неумные бывшие лидеры позволили китайцам зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Пекин в ситуации с Северной Кореей не сделал для нас ничего", — написал американский президент 29 июля в Twitter. Он добавил, что "не позволит этому продолжаться" и выразил уверенность, что "Китай легко бы решил эту проблему". По мнению Вашингтона, несмотря на поддержку в вопросе санкций против Пхеньяна, Пекин не предпринимает достаточных действий для оказания давления на КНДР. При этом ряд сторонников более жесткой политической линии в окружении Трампа подталкивает его к более решительным мерам в отношении Пекина, отмечает интернет-издание Politico.

Источник: nnm.me