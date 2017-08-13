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Эпидемии, изменившие ход истории

09:02. 13 августа 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:


Историк, кандидат биологических наук Фёдор Лисицын рассказывает о самых значимых эпидемиях в истории человечества. Какое воздействие оказала на нормы морали, общественные отношения и религиозные течения Западной Европы эпидемия сифилиса. Почему по последствиям для европейской истории и культуры она сравнима только с эпидемией великой чумы и даже превосходит её.

Какое событие стало причиной пандемии, во многом повлиявшей на мир, в котором мы живём. Малоизвестные факты, уникальные подробности о важнейшем эпизоде мировой истории.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, история, капитализм, католичество, протестантизм, средние века
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