Эпидемии, изменившие ход истории

Историк, кандидат биологических наук Фёдор Лисицын рассказывает о самых значимых эпидемиях в истории человечества. Какое воздействие оказала на нормы морали, общественные отношения и религиозные течения Западной Европы эпидемия сифилиса. Почему по последствиям для европейской истории и культуры она сравнима только с эпидемией великой чумы и даже превосходит её.Какое событие стало причиной пандемии, во многом повлиявшей на мир, в котором мы живём. Малоизвестные факты, уникальные подробности о важнейшем эпизоде мировой истории.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com