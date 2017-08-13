Чем слабее армия, тем хуже живет страна

«Он – один из самых провокационных политологов современной России. Специалисты и критики называют некоторые его трактовки исторических событий абсурдными, однако именно его книга «Национализация рубля» была замечена на столе Владимира Путина во время интервью Оливера Стоуна с президентом. В пятницу, 28 июля, Рязань посетил известный общественный и политический деятель Николай Стариков. Сперва он встретился с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым, а потом и с журналистом портала YA62.ru. Как российский политолог оценивает состояние экономики нашего региона и что думает о новом главе? Ответы на эти вопросы в материале.



– Надо полагать, цель вашего визита в Рязань – это не только встреча с Николаем Любимовым, но и знакомство со своими читателями. Вы впервые в нашем городе?

– Нет, это не первая моя поездка в Рязань. Впервые я был у вас в 1990 году на фестивале КВН в составе команды Инженерно-экономического института имени Пальмиро Тольятти, в котором я тогда ещё учился. И тогда мы выиграли этот фестиваль, поэтому с Рязанью у меня связаны исключительно приятные воспоминания. А в этот раз я приехал в составе делегации «Изборского клуба» (сообщество известных экспертов, преимущественно консервативного толка, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России, – прим. ред.). Мы открываем отделение в Рязани, и я постарался найти время, чтобы ещё и с жителями города встретиться и пообщаться. Ну, а завтра обязательно поедем в Константиново, по есенинским местам.

– Судя по тому, сколько человек собралось, рязанцы очень ждут общения с вами. А вы чего ждете от общения с рязанцами?

– Я всегда жду диалога. Мне интересно, какие вопросы задают читатели-единомышленники, потому что это показывает, какие проблемы волнуют людей сейчас. Это придает встречам интерес, мои собеседники сами определяют тематику разговора. Что спрашивают – о том и говорим. Никаких запретных тем нет.

– То, что ваши книги лежат на столах рязанцев или жителей других городов России – это явление, наверное, довольно распространенное. Но не все писатели могут похвастаться тем, что их книги лежат на столе президента. Для вас это было неожиданным?

– Мне очень приятно, что книга «Национализация рубля» лежит на столе у Владимира Путина. Какие из этого делать выводы? Сложно сказать. Это был мой подарок президенту, которого уважаю. А дальше судьба книги автору не подвластна.

– В разных интернет-ресурсах о вас пишут примерно следующее: вы поддерживаете политику Путина, но не поддерживаете экономический курс страны. Звучит почти как «пчелы против меда».

– Давайте я скажу, как есть на самом деле. В декабре 2015 года съезд «Партии великое отечество» приняло решение об уходе в оппозицию к экономическому курсу правительства Медведева. При этом внешнеполитический курс президента Путина мы поддерживаем.

– То есть вы считаете, что Путин никакого отношения к экономике страны не имеет?

– Те сферы, в которых он лично руководит, – это оборона, состояние внутренних войск, борьба с преступностью, внешняя политика – довольно успешны. Не случайно президент говорил о том, что присоединением Крыма занимался он лично, в ручном режиме. А там, где экономикой занимается правительство Медведева, мы видим диаметрально противоположные результаты. Политика – это всегда коллектив. Никогда не будет государственного деятеля, который бы единолично заключал в себе всю власть. Власть – это сложно организуемая вещь. Отставка правительства или изменение экономического курса – это очень серьезные вещи. Президент не так легко может осуществлять свои решения, находясь в зависимости от множества факторов. Не бывает государства, в котором все зависит от одного человека. Тем более, когда дело касается такой огромной страны, как Россия. Это даже плохо, что где-то сидят чиновники и ждут указаний сверху, вместо того, чтобы выполнять свою работу.

– К слову, о внешней политике и войнах. Недавно в Рязань приезжал Григорий Явлинский, который презентовал свою программу против войны с Сирией. Он предлагает все деньги, которые идут на войну, пустить на внутреннее развитие регионов. По его подсчетам, на те средства, которые были потрачены на войну в Сирии такой город, как Рязань, мог бы жить 12 лет…

– А потом он, как бродячий цирк, поедет в Калугу и будет там рассказывать, что эти же деньги могли быть истрачены на Калужскую область, и она бы зацвела и заколосилась. Потом он поедет в Брянск и расскажет там то же самое. Но денег на все области не хватило бы. В 90-91 годах мы сделали ровно то, о чем он сейчас говорит, и Явлинский присутствовал, чуть ли не руководил процессом. Мы отказались от своей армии, сдали всех своих союзников, отказались от внешнеполитических интересов, распродали за бесценок природные запасы и заводы. Вопрос: что мы получили за это? Вот оттого, что наша армия не могла справиться с группами боевиков на Кавказе долгое время, мы стали как-то лучше жить? Где прямая связь? Вот вы распилили свои подводные лодки и в 90-е годы просто зажили. Ах, как хорошо было! Наоборот. Чем слабее государство, тем хуже живут граждане. Давайте я объясню сейчас, что мы делаем в Сирии. Когда-то в Севастополе выпустили последнюю листовку, перед тем как город был взят немцами. Руководство обороны обратилось к краснофлотцам с простым призывом: каждый немец, убитый под Севастополем, не появится под Москвой. Так вот. Каждый террорист, убитый в Сирии, не появился на Кавказе, в Средней Азии, в Москве, в Санкт-Петербурге или в Поволжье.

– Вернемся к внутренней политике. Госдолг Рязанской области исчисляется миллиардами рублей. Есть мнение, что многие регионы залезли в такие долги из-за исполнения «майских указов» президента. Вы, как экономист, рассудите, что пошло не так? Указы плохие? Или регионы их как-то неверно трактовали?

– «Майские указы» Путина должны выполняться. Потому что это президент, и это закон. А вот правительство, которое выполняет его указы на 16%, – это правительство, которое плохо работает. И я тоже считаю, что у России должно быть другое правительство. Вопрос – когда? Все указы президента социально направленные. Они говорят о том, чтобы люди жили лучше и больше социальных благ получали. Только так и можно стимулировать жизнь страны. Нужно давать возможность людям зарабатывать деньги. Иначе у нас не будет внутреннего спроса. Возможно, губернаторский корпус, правительства регионов, мягко говоря, недостаточно хорошо заботятся о том, чтобы искать источники пополнения бюджета. Они думают, как деньги потратить. А надо думать, как их заработать.

– Нашего нового врио, как и всех вновь поставленных глав регионов, называют «губернатором-технократом». Как вы считаете, это новое веяние может положительно сказаться на жизни и развитии регионов?

– Я вижу, что в такой большой и талантливой стране, как Россия, невозможно найти 85 достойных губернаторов. Поэтому президент пробует, иногда получаются прекрасные хозяйственники, и, возможно, дальше именно они будут вести нашу страну вперед. А иногда попадаются какие-то вороватые жулики. Очень странно, очень обидно. Видимо, не выработана система отбора. И я не вижу никакой разницы между технократами и не технократами. Пришел человек руководить, область расцветает, бюджет пополняется, экономика развивается – молодец.

– Сегодня вы имели возможность пообщаться с нашим врио губернатора. Что можете сказать о нем?

– Хочу сказать, что у меня изначально к нему доброе отношение, потому что он – Николай Викторович, и я тоже – Николай Викторович. Этого, конечно, недостаточно, но помимо совпадения имени и отчества, которое не так часто мне встречалось в жизни, первое общение и знакомство оставило о Любимове приятное впечатление. Последнее время в России – и это плохо – возросла роль одной партии. Поэтому в серии назначений новых губернаторов я вижу появление фигур, которые баллотируются от «Единой России», но какой-то исторической карьерной пуповиной с ней вообще не связаны. Приходят люди, связанные с государством, а не с партией. И это правильно.

Дарья Копосова»