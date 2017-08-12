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В случае ядерного удара сохраняйте спокойствие

01:25. 12 августа 2017 Просмотров - 170 Один комментарий Опубликовал:


Управление Национальной Безопасности острова Гуам опубликовало рекомендации жителям острова на случай ядерного удара со стороны КНДР. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает газета The Washington Post.
Рекомендации выполнены в форме двухстраничной памятки, в ней указано, какие действия следует предпринять жителям Гуама при нанесении Пхеньяном удара по острову баллистическими ракетами.
В частности, им рекомендовано сохранять спокойствие и позаботиться о членах своей семьи. Кроме того, власти острова напомнили жителям, что смотреть на вспышку или ядерный гриб нельзя, поскольку это может лишить их зрения.
Кроме того, жителям острова посоветовали в случае ядерной бомбардировки спрятаться позади предмета или объекта, который смог бы защитить их от радиоактивных волн, а также снять себя одежду, чтобы не дать радиации распространиться. «Снятие с себя верхней одежды избавит Вас от 90 процентов радиоактивных материалов», — уточняется в памятке.
Также оказавшимся в зоне поражения жителям Гуама в случае ядерного удара предписано вымыть голову шампунем и избегать использования кондиционера для волос.

https://lenta.ru/news/2017/08/12/guam/ – цинк

Ниже, искомые рекомендации на тему, как действовать, если на Гуаме начнут возникать характерные грибы.





Тихоокеанское командование США подтвердило, что авиация и флот находятся в полной готовности для удара по КНДР.



Япония заявила, что развернутые на ее территории системы ПРО будут сбивать ракеты КНДР, если они полетят на Гуам.



Трамп также заявил, что КНДР сильно пожалеет, если озвучит еще хоть одну угрозу в адрес США. Речь уже даже не заходит о том, что должна или не должна КНДР иметь ядерное оружие. Вся последняя ругань со стороны США в адрес Пхеньяна сводится к тому, что США угрожая Киму, пытаются заставить его перестать угрожать Трампу. Что будет, если Ким в очередной раз расскажет что он думает про Трампа и США, но не запустит ракеты, вопрос конечно интересный.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, Китай, кндр, США, Трамп, ядерное оружие, Япония
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Один комментарий»

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    krikunoleg 12 августа 2017 в 10:34 Ссылка Пометить
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    “…США угрожая Киму, пытаются заставить его перестать угрожать Трампу” – а, так у них там личное…

    Короче, надо устроить поединок “Трамп VS Ким”.
    Пусть побьют друг друга на ринге и на этом конфликт закончить…;))
    А то действительно, начнут шмалять друг в друга ракетами – люди то тут причем…;))

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