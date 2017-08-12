В случае ядерного удара сохраняйте спокойствие

Ниже, искомые рекомендации на тему, как действовать, если на Гуаме начнут возникать характерные грибы.Тихоокеанское командование США подтвердило, что авиация и флот находятся в полной готовности для удара по КНДР.Япония заявила, что развернутые на ее территории системы ПРО будут сбивать ракеты КНДР, если они полетят на Гуам.Трамп также заявил, что КНДР сильно пожалеет, если озвучит еще хоть одну угрозу в адрес США. Речь уже даже не заходит о том, что должна или не должна КНДР иметь ядерное оружие. Вся последняя ругань со стороны США в адрес Пхеньяна сводится к тому, что США угрожая Киму, пытаются заставить его перестать угрожать Трампу. Что будет, если Ким в очередной раз расскажет что он думает про Трампа и США, но не запустит ракеты, вопрос конечно интересный.

Источник: colonelcassad.livejournal.com