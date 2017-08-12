Фантазии певца цифровой экономики: Глава Сбербанка мечтает заменить людей и коров на аватаров

Источник: http://katyusha.org/

Один из самых влиятельных глобалистов России и верный адепт секты технократов глава Сбербанка Герман Греф снова заговорил о необходимости замены людей на цифровые копии. На днях Герман Оскарович, считающийся главным идеологом «цифровой экономики», потряс своими откровениями студентов и преподавателей Балтийского университета имени Канта в Калининграде.



— В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены, цитирует Грефа «Клопс.Ru» — У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше. Мы сегодня перестаем брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. И если вы заботитесь о своем будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения.

Досталось от главы Сбербанка и традиционным книгам. По словам Грефа, он уже давно не читает книг в традиционном понимании этого слова. — У меня много книг, но они все служат деталью интерьера. Я уже не читаю бумажные книги — всю библиотеку держу в айпаде, – заявил Греф. Но это сейчас, в будущем, по мнению главы Сбербанка, будет ещё круче. Греф предположил, что завтра читать вообще не придется, а содержимое книг в человеческий мозг будут доставлять нанороботы. Что же касается денег, то будущее, по мнению главы Сбербанка, за биткойном, эфириумом и прочими криптовалютами.

«Постепенно вы, как реальный человек, будете интересовать мир всё меньше и меньше, а значение вашего цифрового аватара, наоборот, станет неуклонно повышаться, поскольку он очень многое о вас сможет сказать. Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы», — приводит слова Грефа на лекции сайт вуза. «Все мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира. Практически ничего не удастся скрыть. Далеко не все готовы смириться с таким положением дел, но это ключевой тренд на ближайшие годы», — считает глава Сбербанка. Даже если человек захочет оставить что-то в тайне, с помощью специальных аналитических систем это можно будет сделать явным, заверил Греф. «Михаил Косинский — американец польского происхождения — соединил психологию с большими данными, научился получать информацию о нас, изучая наши лайки в Facebook. Как выяснилось, 11-12 лайков достаточно для того, чтобы узнать человека так, как знают его коллеги; 230 лайков — как супруг или супруга. Ну а 300 лайков позволят исследователю изучить его на уровне родителей», — рассказал президент Сбербанка.

О том, что теория Косинского пока сработала только в головах политтехнологов Клинтон, Греф, конечно, умолчал. Между тем, на Западе построенная на основе этой теории т.н. «модель OCEAN» используется кадровиками с начала 1990-х годов, но не считается догмой — исследования показывают что эта модель позволяет обработать и объяснить меньше трети полученных результатов, да и то с оговорками.

Впрочем, более чем спорные американские алгоритмы являются догмой для главы нашего Сбербанка, и понятно почему — Герман Оскарович является адептом секты технократов, которые совершенно искренне верят не только в будущий мировой глобальный порядок по американским лекалам, но и в будущую замену людей, промышленности, сельского хозяйства, роботами. Так, он приказал внедрить в Сбербанке технологии идентификации клиентов по голосу и по внешности через 2-3 года. «В нашей новой платформе «18+» заложен функционал идентификации клиентов по ладони. Мы сейчас всё больше и больше банкоматов закупаем с биометрией. Соответственно, как таковая карта, основная задача которой состоит в идентификации, уходит в прошлое. После внедрения платформы «18+», а оно планируется к 2018 году, частота использования карты как инструмента платежа начнет резко снижаться. Банкинг изменится драматически», — заявил глава Сбербанка Даже оставляя моральный вопрос, его не остановили ни вирусные атаки, которые могут своровать личные данные, ни те же хакеры, которые периодически атакуют Сбер.

Впрочем, заменой юристов на роботов, а также беседами об аватарах и криптовалютах глава Сбербанка не ограничивается: по сведениям РИА «Катюша», Греф и его единомышленники пытаются уже сейчас менять реальность в том числе через переформатирование образования. Так, в прошлом году Сбербанк запустил масштабную программу «Учитель для России», в ходе которой адепты Грефа промывают мозги молодым педагогам, в т.ч. работающим в глубинке, и платят им повышенные стипендии за то, чтобы они продвигали в народ ценности от Грефа и ему подобных. Подробнее об этих ценностях от секты технократов из Сколково и адептов нового мирового порядка РИА Катюша уже рассказывала.

Примечательно, что переделкой одних людей в аватаров и роботов Герман Оскарович ограничиваться не собирается: в прошлом году, на лекции в своем любимом Сколково он рассказывал студентам про то, что необходимо роботизировать … коров:

«Он показал корову и говорит: что такое корова? Это самый несовершенный прибор, какой только можно придумать, по производству молока и мяса. Первое — у него свыше 90% отходов, которые загрязняют атмосферу. Второе — по дороге, производя молоко и мясо, он заражает их всеми видами болезней, которые только можно получить, большинство из которых ещё и передаются человеку. И поэтому это колоссальная проблема. И надо убрать этого посредника, нужно убрать эту корову как самый несовершенный прибор…», — заявил Г.Греф.

Всю эту риторику можно было бы оценить как блажь стареющего и не очень здорового человека, о чьих нетрадиционных наклонностях рассказывали многие СМИ . Беда в том, что этот человек, открыто работающий в интересах Запада , сегодня руководит самым крупным банком нашей страны — и внаглую пытается использовать свою должность в чужих интересах, бесконечно далеких отнаших национальных.

Подводя итог, напомним, давеча премьер Дмитрий Медведев заявил о торговой войне с США, а у нас в экономическом штабе сидит человек, готовый продать Родину за корову- робота и лайки в соцсетях. На наш взгляд, это сегодня просто непозволительная для страны роскошь.

Источник: nstarikov.ru