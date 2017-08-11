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Растения крупным планом: лучшие фото года

20:11. 11 августа 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:



Конкурс садовой макрофотографии «Интернешнл Гарден» выбрал лучшие работы. Список лауреатов, награжденных за фотографии крупным планом мира растений и садов, опубликовало издание «Гардиан».
Победителям удалось поделиться «миром растений и садов в миниатюре, одновременно показав красоту и сложный характер природы».
Капля на одуванчике, Элисон Лоренс.
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© Alison Lawrence
Пестроглазка галатея в заповеднике Ла Бренн, Джудит Борреманс.
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© Judith Borremans
Синеглазая красотка, Джиллиан Пламмер.
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© Gillian Plummer
Языкан обыкновенный, Андреа Гаруффо.
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© Gillian Plummer
Кружевное сочетание, Минхуэй Юань.
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© Minghui Yuan
Монарх, Хейзел Эллис.
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© Minghui Yuan
Гондолы из морозника, Робин Бутбай.
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© Robin Boothby
Сезоны в воде, Минхуэй Юань.
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© Minghui Yuan
Астранция, Мэнди Дишер.
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© Mandy Disher
Морковь, Стефен Стадд.
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© Stephen Studd
Прятки, Труи Хейнхьюис.
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© Trui Heinhuis


Источник: 2planeta.ru

Метки: животные и растения
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