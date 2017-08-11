Растения крупным планом: лучшие фото года
20:11. 11 августа 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Конкурс садовой макрофотографии «Интернешнл Гарден» выбрал лучшие работы. Список лауреатов, награжденных за фотографии крупным планом мира растений и садов, опубликовало издание «Гардиан».
Победителям удалось поделиться «миром растений и садов в миниатюре, одновременно показав красоту и сложный характер природы».
Капля на одуванчике, Элисон Лоренс.
© Alison Lawrence
Пестроглазка галатея в заповеднике Ла Бренн, Джудит Борреманс.
© Judith Borremans
Синеглазая красотка, Джиллиан Пламмер.
© Gillian Plummer
Языкан обыкновенный, Андреа Гаруффо.
© Gillian Plummer
Кружевное сочетание, Минхуэй Юань.
© Minghui Yuan
Монарх, Хейзел Эллис.
© Minghui Yuan
Гондолы из морозника, Робин Бутбай.
© Robin Boothby
Сезоны в воде, Минхуэй Юань.
© Minghui Yuan
Астранция, Мэнди Дишер.
© Mandy Disher
Морковь, Стефен Стадд.
© Stephen Studd
Прятки, Труи Хейнхьюис.
© Trui Heinhuis
Источник: 2planeta.ru