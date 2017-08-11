Растения крупным планом: лучшие фото года

...в 1687-88 годах, в 1691 году издал книгу о...что папирус, как дикое растение в Египте не обнаружен, ... что вы видите на фото. Поражает, что здесь еще... этого далеко не самого лучшего "чуда" инженерной мысли .... 1870)" Рис. 65 Крупный план колодца у храма Изиды. Тот...