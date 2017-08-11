Проклятие больших чисел. О видеоблоггинге как инструменте манипуляции сознанием

Нас много. По некоторым версиям (и очень даже различным версиям) — слишком много. Но это полбеды. Вторая половина — это законы рынка, которые всё-таки одолели здравый смысл и стали во многих случаях законами жизни. А рынок — это реклама, то есть, инструменты воздействия на вкусы, желания и действия как можно большего количества людей. И инструменты эти совершенствуются со свистом набрасываемой на уши лапши.

Я на всякий случай в двух словах напомню все основные косяки рыночной системы, примата частной собственности и прочего гражданского общества, к ней прилепленного. Начинается всё, конечно, с ростовщиков, которые, выдавая кредиты на предприятие под свои неумолимые процентики, вынуждают производителей не только подстёгивать инфляцию, но и подстёгивать спрос: чтобы наконец расплатиться с заведомо неоплатным долгом, нужно чтобы граждане не переставали покупать товары. Отсюда алгоритмы старения, сдерживание новых прорывных технологий и постоянно меняющаяся мода (фи, у вас до сих пор айфон со скруглёнными краями? мы не можем пустить вас на нашу закрытую вечеринку). И отсюда же упомянутые чуть раньше рекламные приёмы, пресловутая «связь с общественностью», а по-простому — беззастенчивый пиар.

Проклятие больших чисел

Технологии воздействия на массы всегда были прерогативой очень ограниченного круга лиц. Сначала они существовали (наверное) на довольно кустарном шаманском уровне, а потом как-то незаметно для населения стали совершенствоваться. Можно даже предположить, что в пиаре, как и на подлодках, скрытность — одно из приоритетных качеств, чтобы как бы «само собой» всё двигалось. И вот изумлённые обыватели встречают Великую французскую революцию (а вслед за ней и прочие великие и не очень майданы), ансамбль «Битлз», Чемпионат мира по футболу (и прочие псевдоспортивные шоу), спинеры и фильм «Викинг».

Для сверхприбылей нужна сверхаудитория (или, в случае с революциями, новые социальные условия), а сверхаудитории, в свою очередь, нужно что-то очень усреднённое, но желательно яркое, вкусное и незатейливое.

Байка про телевизионные «-10», наверное, уже набила оскомину, но что тут поделать — часто правда оставляет очень кислое выражение на лице. Смысл байки в том, что якобы телевизионные компании периодически проводят замеры IQ своей аудитории и потом делают свои так называемые «продукты», рассчитанные на IQ, на 10 пунктов меньше среднего значения. Чтобы, так сказать, входило как по маслу. Но, разумеется, от длительного просмотра таких интеллектуально заниженных программ среднее значение IQ постепенно приходит к уровню «продукта», так что, ничего не остаётся, как снова занижать планку. Может, эта сказка — и конспирологическая ложь, но намёк в ней более чем толстый. По крайней мере, механизм (опять же, рыночный) здесь показан вполне очевидный. Наиболее подкованные тут даже окно Овертона могут вспомнить.

Мы, конечно, наверное не скоро узнаем все тонкости овладения толпой, но главный принцип лежит на поверхности. Это принцип больших чисел, стадный инстинкт, если хотите. Миллионы мух не могут ошибаться, да-да. Если этот видосик посмотрело народу столько же, сколько живёт в Конго, Зимбабве и Уганде, умноженных на два, то и мне нужно. Или не так: ну-ка глянем, чего они все нашли в этом видосике, дураки! И пошла цепная реакция. А если ещё подключается главное заклинание нашего времени «лайк-шер-репост», то вообще караул. Если в вашей ленте два, а лучше три разных человека упомянут одно и то же название, то вы уже со спокойной совестью можете утверждать, что «все говорят». У названия уже появляется маленькая меточка, на которую вы будете реагировать, как на нечто актуальное, важное, даже необходимое.

Тут, кстати, где-то рядом замаячил феномен консервации в определённых сетевых кругах, так что пару слов и о нём. Человек, волею судеб и постоянным сёрфингом настроивший новостную ленту под свои интересы и свою жизненную позицию, скоро укрепляется в этой своей позиции, как рука в гипсе. Его установки становятся единственно верными, потому что «все кругом думают точно так же». Постоянный приток только «годных» новостей и комментариев и старательная фильтрация «негодных» приводят к тому, что у человека складывается впечатление, что других и не бывает или они статистически незначительны. И когда вдруг в эту белоснежную гипсовую идиллию прорывается нечто чужое, наверняка немытое и грубое, человек в ужасе закатывает глаза: ну надо же, в наше время — и такая дикость! Ну там разговор короткий, как правило — лепится ярлык, без которого ни один гипс не обходится («Да вы просто Америку не любите», «либераст», «сепар», «змагар» и далее до дурной бесконечности), и быстренько в бан.

Новая концепция средств массовой информации

Но давайте уже о чём-нибудь хорошем. Вот об интернете, например. Нормального интеллигента не может не радовать тот факт, что ни один фантаст в мире толком этот интернет не предсказал! Максимум, до чего дошли, это всякие центральные информатории. Ну чтобы вы разницу понимали, сравните свою нынешнюю жизнь в интернете с таким эпизодом: человек высаживается на планете, идёт к телефонной будке и там наводит справки в КГБ Информатории о ком-то. Могу и пояснить. Главное свойство современного интернета — это далеко не справочник (о том, что Википедия только делает вид, что она энциклопедия, думаю, слышали уже все). Гораздо более важная штука — это то, что называется web 2.0. То есть, контент, который создаётся самими потребителями. Чаще всего мы погружаемся в пучины интернета не для того, чтобы узнать удельную массу золота, а для того, чтобы посмотреть, каких котиков запостили друзья наших друзей.

Концепция средств массовой информации меняется прямо у нас на глазах. Меняется суть и меняются формы. Теперь поставщиком новостей может стать практически любой, кто реально хочет и любит это делать (ну и кому наверняка помогают, кхм, «старшие товарищи»).

Идеальный пример здесь — это, конечно, Анатолий Шарий. Человек непростой судьбы, журналист, вынужденный бежать с Украины, раскрутившийся исключительно за счёт любительских видео с разоблачением чуши, которую несут украинские телеканалы. В настоящее время круг интересов Шария сильно вырос, он с удовольствием мочит Навального, активно вступает в заочную полемику почти со всеми медиафигурами, так или иначе отзывающимися о нём, да и просто топовые новости не обделяет вниманием. У Шария грандиозная интернет-аудитория, и теперь она расширяется во многом благодаря тому самому принципу больших чисел. Он явно оседлал волну, которая дальше уже сама несёт — главное, держать равновесие и следить внимательно за окружающей обстановкой.

Главное оружие Шария — здравый смысл, наблюдательность, здоровое чувство юмора и абсолютное отсутствие официоза. Это отсутствие во всём: от внешнего вида (иногда кажется, что человек ещё с утра даже умыться не успел) до языка и формата сюжетов. Его выступления могут быть совсем короткими, а могут идти до часа, там почти нет никакого монтажа, только врезки соответствующих фрагментов эфиров, которые он комментирует, нет сценария — часто видно, как грубо склеиваются дубли между собой, когда ему не удалось правильно сформулировать предложение и он тут же его перезаписывает. В общем, всё, что называется, сделано на коленке.

И оказалось, что критерии в обществе серьёзно меняются. И если раньше официальный стиль, выверенная речь, вылизанная картинка, богатые декорации воспринимались как что-то заслуживающее доверия, то теперь эти же признаки часто и у всё большего количества людей ассоциируются с попыткой манипуляции сознанием, с попыткой втюхать нам «официальную версию», которая далека от Истины, как Шарий от Украины. Как говорится, от нас долго скрывали правду, но сейчас мы вам всё расскажем, шок! Интернет всем нам предоставил возможность получать информацию не по вертикальным каналам — от официальной группы товарищей, а по горизонтальным — от той самой условной соседки у подъезда или от Михалыча из гаража. Ну и самим, конечно, по мере возможностей, информацией делиться.

И это та ещё палка о двух концах. Все мы с разными чувствами узнали, что Марс может приблизиться к Земле на расстояние Луны, что скоро отменят гравитацию, правда, только на полчаса, что старина Фрейд ведёт соревнование с Омаром Хайямом, кто больше придумает афоризмов, ну и что Ленин требовал тщательно проверять цитаты в сети. Здесь, в принципе, ничего нового. Горизонтальные новости всегда пестрели самой залихватской небывальщиной, глупостью и пошлостью. Однако и это оказалось на руку. Определённо, теперь каждый из нас стоит перед необходимостью вырабатывать в себе механизмы проверки поступающей информации и защиты от непроверенной. То есть, если у прежнего поколения в подкорке зафиксировано, что раз написано в газете, значит, так и есть, то мы, наученные горьким опытом, уже начинаем задавать всякие уточняющие вопросы.

Но задавать вопросы — до сих пор, к сожалению, прерогатива немногих. Основное большинство пока по-прежнему послушно подчиняется закону больших чисел и тем, кто этот закон (точнее, свод законов) научился использовать. И пока гиганты рыночного мира неуклюже перебирают плавниками в попытке как можно скорее сменить курс, в игру вступила орда рыбёшек помельче, жаждущих всё того же — огромной аудитории и почти автоматически прикрепляемой к ней прибыли. Тезис Уорхола о том, что в XXI веке у каждого будет 15 минут славы, дополнился важным штрихом: эти 15 минут нужно как можно более успешно монетизировать.

Вообще, «слава» — довольно неоднозначное слово, потому что соединяет в себе сразу два понятия: «популярность» и «успех». А понятия эти синонимами кажутся только при очень беглом взгляде. И современная медиа-ситуация (которую лучше назвать медиа-беспределом) позволяет очень хорошо прочувствовать разницу между этими понятиями. Достаточно просто показывать каждый день одно и то же лицо на экране, чтобы люди начали у этого лица брать автографы и с ним фотографироваться, даже если это, не к ночи будет помянут, Ковтун. Достаточно проплатить ротацию видеоклипа с какими-нибудь поющими трусами, чтобы потом эти трусы приглашали в разнообразные ток-шоу высказать своё мнение по любому вопросу. Посадите зеленоглазого юношу-переростка в хорошем костюме ежевечерне задавать банальные вопросы разнообразным звёздам, и половина женского населения страны будет мечтать заиметь от него ребёнка, а лучше двух.

Современный видеоблоггинг

Хороший был не то эпизод в «Ералаше», не то просто юмореска в журнале «Пионер» о том, как мальчик всем дарил пластинки с записью симфонического оркестра, как доказательство собственной популярности. На удивлённые взгляды окружающих он пояснял: «Слышите, там кто-то постоянно кашляет? Так это я!» Времена сильно изменились, и теперь кашлем, к сожалению, дело не ограничивается.

Лёгкая демократичная форма видеоблогов подмывает огромное количество людей снискать внимание, лайки и контекстную рекламу гугла. А для этого нужен так называемый «оригинальный контент», зверь, подгоняющий современного добытчика не хуже, чем саблезубый тигр его дальнего предка. И к контенту этому предъявляются ещё и требования закона больших чисел. То есть, он должен быть ярким, вкусным и незатейливым. Он должен привлекать внимание, и чем более безусловным это привлечение внимания будет, тем лучше. А самым безусловным у нас чаще всего по-прежнему оказываются инстинкты.

Мы область порно, занимающего по некоторым подсчётам до 80% всего трафика, сразу опускаем. И переходим к другим способам привлечь внимание. И что мы тут видим?

Различные критические ситуации — человека всегда привлекают картинки падений, травм, несчастных случаев и прочих ужасов. В условиях дикой природы к подобного рода информации всегда должно быть повышенное внимание. Вот только проблема в том, что современная информационная реальность позволяет получить такой информации в десятки тысяч раз больше, чем её можно встретить в настоящих джунглях.

Будни мира оперения — в попытках привлечь внимание наилучшей самки/самца человеческие особи продолжают совершенствовать свои знаки отличия. В ход идёт всё: автомобили, каблуки, парфюмерия, накладные брови и подвёрнутые штаны. Многочисленные видео «что в моей сумочке» или «десять правил пикапа» сюда же.

Наконец, юмор — ох, с ним всё сложно. Только подбираемся к этой теме, так что, оставим его до лучших времён.

Любопытно, что один из самых популярных видеоблогеров в рунете, Ивангай, является чистым выражением закона больших чисел. Его многочисленные видео — это просто эпизоды из жизни как бы обычного ребёнка. Здесь главное не юмор и вообще не какая-либо информационная составляющая. Детям, по их собственному признанию, просто нравится смотреть на такого же, как они, только немного мультяшного: яркого, экзальтированного, придурковатого и, что очень важно, современного. Приколы этого украинского парнишки (который вообще-то уже давно повзрослел, но продолжает быть заложником роли, приносящей многомиллионные просмотры) совсем не блещут оригинальностью или интеллектом. Но это и не нужно. Детям нужно что-то очень привычное, но при этом с обязательным элементом просчитываемой неожиданности. Так что ролики Ивангая, кто бы их ни делал, выполнены с очень точным знанием детской психологии и современных реалий. Тут явно работают настоящие профессионалы. Похоже, это те же профессионалы, обкатывающие принципы сетевых вирусов на таких душераздирающих артефактах, как гангнамстайл (почти три миллиарда просмотров!) или ананасе с воткнутым карандашом (пока только около 130 миллионов просмотров).

Ну а вслед за Ивангаем и им подобными идёт просто легион тех, кто действует по принципу monkey see, monkey do. То есть, это ребята, которые даже в мыслях не имеют всякие рейтинги и связанные с ними ништяки. Они просто увидели яркую понятную форму, и давай повторять. В принципе, в этом есть и положительный момент. Если подросток в стремлении сделать собственный видеоблог самостоятельно освоит видео- и звукоаппаратуру, научится монтировать, окажется перед необходимостью построить предложение и ярко (актёрски) его произнести, это уже очень большой шаг в деле приобретения предметных, межпредметных и коммуникационных компетенций, про которые сейчас довольно много говорят в министерствах образования. Собственно, хорошие учителя наверняка уже давно взяли на вооружение такую проектную работу, как создание видеоблога.

Но есть, конечно, и ложка дёгтя. В погоне за тем самым волшебным контентом, который заставил бы посмотреть твой видосик многих, очень многих, некоторые несознательные элементы пренебрегают элементарными правилами безопасности и/или уголовным и административным кодексом. Мы об этом вот недавно писали. Да и общий невысокий уровень популярных видео создаёт описанную нами консервацию картины мира, когда кажется, что так — нормально, и все так живут.

Можно ли преодолеть это проклятие больших чисел, приводящее к таким неутешительным последствиям? Конечно можно. В принципе, рецепты преодоления были и две тыс лет назад сформулированы, и раньше, и позже тоже. Куда там ведут широкие врата и чем они отличаются от игольного ушка, должно быть всем известно. Дело осталось за малым — превратить слова в дела. Говоря по-книжному, сделать декларативную нравственность реальной. Свою собственную. А там и остальные неизменно подтянутся.

Источник: Чеснок

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