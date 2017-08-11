Американские олигархи из «глубинного государства» хотят войны

Концептуал СМИ До чего может довести политическая слепота американской элиты?

До тех пор, пока олигархи «глубинного государства» будут продолжать использовать решение Верховного суда для подкупа всего состава американского Конгресса и игнорировать мнение американских избирателей благодаря своим сотням миллиардов долларов, президент Дональд Трамп так и не сможет добиться чего-либо для американского народа.

Воистину, уже давно пора возложить вину на партии и политические фигуры, ответственные за неуклонное сталкивание мира в воронку ядерной катастрофы, которой неизбежно завершится Третья мировая война. Поскольку их постоянные провокации зашли слишком далеко, невозможно дальше мириться с положением, когда эти скрытные, трусливые и скользкие люди находят для себя покой и безопасность в своей анонимности. Во имя всего человечества эти негодяи, толкающие мир к смерти и разрушению в Третьей мировой войне, должны быть выведены на чистую воду, и их имена должны быть названы, причем немедленно.

Они позволяют Конгрессу США брать на себя ответственность за такие безобразные пародии, как принятие новых санкций против России, Ирана, Северной Кореи и других стран, единственной целью которых является спровоцировать конфликт.

Именно эти люди стояли за провокациями на Украине, в Сирии, Ливии, Йемене, Ираке, Африке, Евразии и Европе, в результате которых погибли или превратились в беженцев миллиарды людей.

Даже Европейский Союз уже открыто восстал против последних американских односторонних санкций, поскольку Соединенные Штаты должны сначала проконсультироваться и достичь согласия, прежде чем предпринимать меры глобального характера, способные разрушить европейскую экономику.

Эти новые санкции угрожают развитию индустрии СПГ, реализации германско-российского проекта трубопровода «Северный поток-2», а также турецким планам, связанным с поставками нефти и газа в Европу. Однако, правительство Соединенных Штатов решило нанести урон не только своим врагам, но и «друзьям».

Поборники идеи «Америка прежде всего» должны все же понять и признать, что некоторая степень глобализма и международного сотрудничества абсолютно необходима для их же собственной национальной безопасности. А Америка ведет себя просто как избалованный, испорченный ребенок на детской площадке, чья неизбежная судьба – ходить с разбитым носом, когда терпение других детей закончится.

Единственная проблема здесь заключается в том, что эта самая «кровь из носа» может на деле оказаться преддверием термоядерной Третьей мировой войны, последней войны в истории человечества.

Многие рассудительные и проницательные наблюдатели и аналитики уже проследили непосредственную связь между последним пакетом санкций, принятых на этой неделе и подписанных президентом Дональдом Трампом, и масштабным лоббированием со стороны влиятельного энергетического сектора и военно-промышленного комплекса.

Здесь уместен вопрос, был ли между ними сговор? Сколько денег было заплачено членам Конгресса США, чтобы купить их голоса в поддержку закона, почти наверняка ведущего к уничтожению человечества?

В то время как члены Конгресса Соединенных Штатов берут на себя большую часть, если не всю ответственность за оказание давления на окружающий мир, за свержение суверенных правительств, приводящее к гибели десятков миллионов невинных людей, к распространению кровавого хаоса по всему миру, массовое перемещение людей и кризис беженцев, исчезновение сотен тысяч детей и другие катастрофические последствия, «кукольники-олигархи» за кулисами, в Соединенных Штатах и по всему миру продолжают заниматься своими обычными делами, проводят время с семьями, водят свои элитные автомобили, посылают детей учиться в лучшие частные школы и престижные университеты «лиги плюща», купаются в неограниченном количестве ликвидных активов, оставаясь над законом и в целом пользуясь полным иммунитетом перед народом, семьями, детьми, городами и цивилизациями по всему миру, которые они ведут к гибели и разрушению в своем социопатическом самозабвении.

Политики, как правило, не более чем проститутки, причем в Соединенных Штатах более, чем где бы то ни было, потому что лоббирование здесь является общепринятой практикой и оправдано как соответствующее конституции в таких эпохальных решениях Верховного Суда США как «Объединенные граждане против Федеральной избирательной комиссии», которое позволило транснациональным корпорациям и международным банкам легко превосходить в финансовом отношении обычных американских граждан, объединившихся для достижения своих лоббистских целей, и защищать свои собственные интересы, а отнюдь не интересы граждан.

Здесь даже речи не может быть о каком-то соответствии, и после этого судебного решения американцы оказались бессильны и лишены лидеров, а их 300 миллионов голосов были полностью обесценены и вычеркнуты одним махом.

Впрочем, были и несогласные. Особое мнение судьи Стивенса было присоединено к заявлению судьи Гинзбурга, судьи Брейера и судьи Сотомайера, заявивших, что это решение Верховного Суда «угрожает подорвать авторитет избирательных учреждений всей страны… Тот путь, который избран для достижения цели… нанесет ущерб этому демократическому институту».

Судья Стивенс выразил свое особое мнение следующим образом: «В сущности, мнение суда является отказом от здравого смысла американского народа, который признавал необходимость недопущения подрыва основ самоуправления со стороны корпораций с момента основания, и который боролся против коррупционного потенциала корпоративной избирательной деятельности со времен Теодора Рузвельта. Это очень странно, отказываться сегодня от этого здравого смысла. В то время как демократия в Соединенных Штатах является несовершенной, лишь немногие, помимо большинства в этом суде, считают, что в число ее недостатков входит дефицит корпоративных денег в политике».

Совершенно очевидно, что американский народ в подавляющем большинстве поддержал Дональда Трампа и проголосовал его избрание в качестве президента США, но это не имеет никакого значения. Как мы видим, мега-корпорациям и транснациональным банкам достаточно просто купить на корню каждого из сотен продажных членов американского конгресса, чтобы включить в законопроект положение, запрещающее избранному президенту США наложить вето на этот документ. Другими словами, они могут буквально засунуть любые свои антиамериканские законодательные акты, провоцирующие Третью мировую войну, в «коллективную глотку» американского народа, подвергнув его риску смерти, разрушений и ядерного тотального уничтожения.

И все это происходит в тот момент, когда у этих олигархов уже есть сотни многомиллиардных домов и подземных бункеров, разбросанных по всему миру, где они могут надежно укрыться при первых признаках ядерной войны.

Ученые утверждают, что только тараканы смогут выжить в результате термоядерного холокоста. Что ж, возможно, у олигархов из энергетического сектора, военно-промышленного комплекса и международного банковского лобби, использующих решение Верховного Суда Соединенных Штатов для того, чтобы обойти волю американского народа,(а также народов Европейского Союза, России Евразии, Ближнего Востока и Африки), гораздо больше общего с тараканами, чем осознают большинство людей.

Эти олигархи «глубинного государства» будут просто покупать голоса конгрессменов каждый раз, как только президент Дональд Трамп попытается сделать что-нибудь из того, что он обещал американскому народу, если это не понравится олигархам, или они захотят использовать это как разменную монету, чтобы в обмен предложить ему свою поддержку в каком-то другом вопросе.

Эта статья – тревожный призыв к людям всего мира выявить и устранить раз и навсегда этих трусливых социопатов-олигархов, поскольку они являются истинными врагами человечества.

Автор, Рахул Манчанда – Нью-Йоркский аналитик, эксперт в области международных отношений, юрист-международник (по версии журнала Newsweek назван одним из лучших адвокатов в США в 2012 и 2013 годах).



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