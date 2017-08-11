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10 поразительно жизнестойких деревьев, которые отказываются умирать

20:09. 11 августа 2017 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:



Жизнь всегда найдет себе дорогу. И еще долго после того, как мы уйдем, наши зеленые друзья все так же будут расти, цвести, одним словом — жить.

На этих фотографиях вы видите 10 деревьев, у которых можно поучиться жизнестойкости. Пусть их сила и настойчивость вдохновляют вас, когда вам придется труднее всего в жизни.

Это дерево, бросающее вызов законам гравитации, растет в национальном парке «Олимпик» в Вашингтоне


Это дерево упало, но из него выросло еще четыре дерева

А эта пальма, несмотря ни на что, нашла способ выпрямиться

Это дерево нашло для себя подходящий «горшок»

Мой девиз: «Стремиться выше!», расти можно и на крыше

Такие цепкие, что даже ураганные ветры им нипочем

Ветви превратились в деревья

Тротуарные джунгли — все те же джунгли

Мертвое уже не умрет

И на камнях растут деревья



Источник: 2planeta.ru

Метки: животные и растения
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