10 поразительно жизнестойких деревьев, которые отказываются умирать

Жизнь всегда найдет себе дорогу. И еще долго после того, как мы уйдем, наши зеленые друзья все так же будут расти, цвести, одним словом — жить.

На этих фотографиях вы видите 10 деревьев, у которых можно поучиться жизнестойкости. Пусть их сила и настойчивость вдохновляют вас, когда вам придется труднее всего в жизни.

Это дерево, бросающее вызов законам гравитации, растет в национальном парке «Олимпик» в Вашингтоне





Это дерево упало, но из него выросло еще четыре дерева

А эта пальма, несмотря ни на что, нашла способ выпрямиться

Это дерево нашло для себя подходящий «горшок»

Мой девиз: «Стремиться выше!», расти можно и на крыше

Такие цепкие, что даже ураганные ветры им нипочем

Ветви превратились в деревья

Тротуарные джунгли — все те же джунгли

Мертвое уже не умрет

И на камнях растут деревья

Источник: 2planeta.ru