10 поразительно жизнестойких деревьев, которые отказываются умирать
20:09. 11 августа 2017 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Жизнь всегда найдет себе дорогу. И еще долго после того, как мы уйдем, наши зеленые друзья все так же будут расти, цвести, одним словом — жить.
На этих фотографиях вы видите 10 деревьев, у которых можно поучиться жизнестойкости. Пусть их сила и настойчивость вдохновляют вас, когда вам придется труднее всего в жизни.
Это дерево, бросающее вызов законам гравитации, растет в национальном парке «Олимпик» в Вашингтоне
Это дерево упало, но из него выросло еще четыре дерева
А эта пальма, несмотря ни на что, нашла способ выпрямиться
Это дерево нашло для себя подходящий «горшок»
Мой девиз: «Стремиться выше!», расти можно и на крыше
Такие цепкие, что даже ураганные ветры им нипочем
Ветви превратились в деревья
Тротуарные джунгли — все те же джунгли
Мертвое уже не умрет
И на камнях растут деревья
Источник: 2planeta.ru