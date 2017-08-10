У России нет союзников. И не будет, если нам повезет
Ольга Туханина
Премьер-министр России заявил, что США объявили нашей стране торговую войну. Как только у нас в публичном пространстве звучит слово «война», так сразу начинаются разговоры о союзниках. Которых у России по-прежнему нет.
Особенно почему-то критикуют Россию за отсутствие союзников наши либералы. Дескать, Кремль своими неразумными действиями, которые поддерживает неразумный же народ, оттолкнул от себя всех, кого только можно. Стоим мы, сирые и убогие, в полном одиночестве, и не гордом, а таком изгойском. Идите, мол, дружите с мировыми фриками — Ираном и КНДР. Наверняка люди, которые произносят эти слова, если пребывают в возрасте солидном, рыдали над фильмом «Чучело». Как же так, жестокие дети травят трогательную и необычную девочку. Но в мировой политике все в порядке. Когда жирные западные страны начинают коллективно кого-то травить, бомбить и раскатывать в блин, то им позволено, потому что за ними цивилизация. А за теми, кого они убивают, никакой цивилизации нет — одна диктатура и мракобесие.
Однако же все такие разговоры, разумеется, в пользу бедных. Переносить отношения между людьми на отношения между странами — привычка давняя, но абсолютно бесполезная и бесперспективная. Как только мы осознаем, что каяться за что-либо может отдельный человек, а весь народ не может, что благодарность может испытывать отдельный человек, а государство такой благодарности никогда не испытывает, то картина происходящего станет куда отчетливее.
Обычно союзники появляются во время ведения военных действий, и чаще всего это союзники ситуационные. Так было и во время ведения больших войн, так оно есть сейчас во время развития региональных конфликтов. Например, в Сирии нашим союзником является Иран, хотя кроме временных целей нас там с этой страной ничего не связывает. Ни Белоруссии, ни Казахстану, ни Армении ни к чему отправлять в Сирию своих солдат. Они и не отправляют, хотя формально находятся с нами в одном военном союзе. Но это не свидетельствует о нашей слабости. Это говорит лишь о том, что наши заявления о поддержке мирового права и права государств на суверенитет — не пустой звук. Мы поступаем так, как заявляем.
Если мы представим, что на Западе сегодня имеем дело с огромным квазигосударственным объединением, то лишние вопросы отпадут. А вот прогнозы сделаются точнее. Европа может быть недовольна американскими санкциями, может протестовать и делать грозные заявления. Это разрешено. Но выходить из подчинения Вашингтону нельзя, и решения, принятые в Белом доме, следует исполнять. Надежды на противоречия между Европой и США беспочвенны.
Конечно, те самые либералы учат нас, что все империи когда-нибудь распадаются. Особенно такие огромные и неповоротливые. Но угадать наступление этого когда-нибудь — довольно трудно. Пока Запад достаточно един и достаточно силен. И он противостоит нам, да. Как и любая империя, он стремится расширяться. Экспансия к нашим границам продолжается. На очереди и Белоруссия, и Казахстан. Из этого надо исходить. Так, поддерживать, допустим, евро против доллара или Германию против США — все равно что поддерживать Узбекистан против Эстонии в Советском Союзе. Ситуативно, возможно, это имеет смысл. Возможно, это целесообразно на долгих политических горизонтах. Однако же результата в текущей ситуации это не даст никакого.
Исходить надо из этого. По моему скромному мнению, разумеется.
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Это Россия испытывала на протяжении всей своей истории. А либералам лишь бы лизнуть где нибудь на западе и что бы запад оценил их преданность.
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Нужно спокойно сидеть на берегу реки и ждать труп проплывающего врага.
Западную цивилизацию можно уже записывать в покойники!!!! Вначале начнёт рушиться паразитическая финансовая система, а с 2019 года начнётся полное разрушение государственности и далее массовое вымирание через болезни, природные катаклизмы, эпидемии. Это же самое ожидает и Российских либерастов.
АМИНЬ!!!
После 2024 года на планете установится справедливый социальный строй без войн, насилия и финансового фашизма. Все паразиты к этому времени ВЫ-МРУТ. РОССИЯ будет флагманом мирного корабля на планете.