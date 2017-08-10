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Путин отстранён от экономики

19:43. 10 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал влияние американских санкций на нашу страну. По словам дипломата, власти намерены сократить зависимость от американских платежных систем и доллара. В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова заявила: “Дискуссия 2014 года показала, что уйти от доллара не очень реалистично – нет других ликвидных валютных рынков. У евро нет такого оборота. Российский валютный рынок это на 95% — оборот рубль-доллар и 5% — остальные валюты”.

Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Источник: www.kramola.info

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