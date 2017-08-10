Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?

Британское издание Daily Mail решило прокомментировать военные соревнования, организованные Россией. Речь идёт о международном военном турнире «АРМИ-2017». Особого внимания удостоились действия российских танкистов во время проведения состязаний по танковому биатлону. В общей сложности в танковом биатлоне принимают участие команды из 19 стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Индия, Китай, Армения, Азербайджан, Монголия, Кыргызстан, Таджикистан, Ангола, Уганда, Зимбабве, Венесуэла, Иран, Лаос, Сербия, Никарагуа и Кувейт.

В полуфинал вышли представители 12 государств-участниц международных армейских игр. С первым результатом в полуфинале оказались и российские танкисты. При этом весь пьедестал почёта в индивидуальной гонке заняли именно российские экипажи

Британское СМИ назвало действия российских экипажей танков Т-72 «демонстрацией военной мощи России». При этом в издании заявлено, что конкурс танковых экипажей выглядит по-настоящему впечатляющим и является «соревнованием для настоящих мужчин». Отмечено, что основная конкуренция ожидалась между российскими модернизированными Т-72, китайскими Type-96B и «индийскими» Т-90С «Бхишма». В итоге российские экипажи заставили китайских и индийских танкистов бороться исключительно между собой – за место, которое не попадает на пьедестал.

В китайской прессе отмечают, что танковые соревнования помогают выявлять недоработки в китайской бронетехнике и со временем эти недоработки устранять.

Пристальное внимание к военным соревнованиям приковано и в НАТО. Дело в том, что Североатлантический военный блок международных соревнований такого масштаба не проводил. При этом западные СМИ, не переставая удивляться качественной организации военно-спортивных мероприятий в РФ, продолжают упражняться в конспирологии, объявляя, что «АРМИ-2017» - попытка создать «антинатовскую военную коалицию».

Между тем, в прессе обсуждается, почему бы НАТО не отправить свои экипажи на состязания в РФ, тем более что ранее о приглашении на "АРМИ" говорилось. Эксперты уверены, что США и НАТО не отправляют экипажи в РФ вовсе не из-за наметившегося жёсткого противостояния, а из-за того, что те же американские экипажи могут не попасть в число лидеров на состязаниях по танковому биатлону. А это будет ударом по американскому имиджу "мирового гегемона" и "технологического лидера".