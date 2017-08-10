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Мирный путь перехода к социализму

14:58. 10 августа 2017 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал:

Здравствуйте уважаемые зрители, читатели информагентства “Ледокол”. В эфире идеологический круглый стол и я его ведущий Артур Тагиров. Наши гости. Анатолий Александрович Вассерман и Марк Анатольевич Соркин главный редактор информагентства “Ледокол”. Сегодняшний идеологический круглый стол будет посвящён следующей теме “Мирный путь перехода к социализму”.

Итак первый вопрос. Какой путь развития человечества в нынешних его условиях наиболее вероятен? К чему по вашему мнению мы идём? Анатолий Александрович вам слово.

На мой взгляд, самый неизбежный путь – это построение социализма на новой технической основе. Но поскольку есть к сожалению не мало заинтересованных в сохранении нынешней системы и главное, что хотя даже эти люди могут от перехода к новой системе не мало получить, но пока они в это не верят. Очевидно, скорее всего, они постараются всячески пакостить и тормозить. И сколько времени они будут пакостить и тормозить я даже пока предсказать не берусь.

То есть пока всё будет продолжаться как сейчас?

Не совсем так же, но к сожалению довольно близко. Не вдаваясь особо в технические подробности, но если заинтересуетесь расскажу. Пока же только отмечу, что вычислительная мощность необходимая для управления всем мировым хозяйством как единым целым накопится в мире только примерно лет через десять, плюс – минус лапоть. И до того, как эта мощность появится можно лишь постепенно поэтапно переводить на такое единое управление отдельные производства. В частности, по моим грубым оценкам, хватит имеющихся сейчас вычислительных мощностей для того, чтобы обеспечить управление например обороно-промышленным комплексом как единым целым. А на более крупные и сложные системы пока рассчитывать рано.

Ну и очень кратко скажу зачем собственно нужен такой переход, зачем нужно управлять хозяйством как единым целым. Затем что при этом можно максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы. И прежде всего самые дефицитные ресурсы – человеческие. Понятно что всё остальное гораздо легче добыть или создать чем людей. И грубые прикидки показывают, что в общемировом масштабе выигрыш в конечном результате при данных исходных ресурсах получается в несколько раз. Понятно, что имея такой громадный прирост производительности мы сможем заодно и компенсировать тем кто что-то теряет от перехода к новой системе все их потери. И можем ставить перед собой множество задач, которые пока грубо говоря просто никем не осознаны. Но ещё раз повторю, такая техническая возможность в полном объёме станет доступна нам лишь где-то во второй половине двадцатых годов…

Источник – http://ledokol.org/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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Один комментарий»

  • 1405 1275
    александр 10 августа 2017 в 15:36 Ссылка Пометить
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    Эта ситуация будет продолжаться бесконечно бесконечно. Власть и деньги имущие ни когда не позволят ни какой переход.

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