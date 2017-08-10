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Косметика из нефтяных отходов. Артём Войтенков

14:57. 10 августа 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Как человечество утилизирует нефтепродукты

Содержание:

0:00:00 – косметические средства по уходу за кожей

0:01:02 – полезно или вредно минеральное масло?

0:02:20 – разнообразие косметической продукции

0:03:21 – детские крема и масла на нефтепродуктах

0:04:56 – почему нефтепродукты стали добавлять в косметику?

0:09:20 – натуральная косметика дёшево

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Экокосметика в магазине “Здравторг”

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Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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