Косметика из нефтяных отходов. Артём Войтенков
14:57. 10 августа 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как человечество утилизирует нефтепродукты
Содержание:
0:00:00 – косметические средства по уходу за кожей
0:01:02 – полезно или вредно минеральное масло?
0:02:20 – разнообразие косметической продукции
0:03:21 – детские крема и масла на нефтепродуктах
0:04:56 – почему нефтепродукты стали добавлять в косметику?
0:09:20 – натуральная косметика дёшево
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai