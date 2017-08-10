Город, в котором работают все, полиции – нет, а средняя зарплата – 1200 евро

В этом испанском городе нет полиции, преступности и безработицы. Здесь живет всего пара тысяч человек, которые смогли построить свою личную социально-демократическую утопию.

Речь идет о городке Мариналеда, что в андалузской провинции на юге Испании. Он процветает за счет одного, общего на всех сельскохозяйственного кооператива.

На первый взгляд, Мариналеда ничем не отличается от любого другого городка в этом регионе. Он расположен в живописной долине Кампина, со всех сторон окруженной зелеными холмами. На десятки километров вокруг – только оливковые плантации и золотые поля пшеницы. Городок – красивый и спокойный. Как и все городки в Андалусии – самой бедной и самой южной испанской провинции.

Если присмотреться внимательнее, то можно заметить еще кое-что. Во-первых, местные жители построили уникальное анти-капиталистическое общество. Во-вторых, местный мэр даже поощрял воровство в магазинах.

Во время начала финансового кризиса в 2008 году Мариналеда выбрала своим мэром весьма и весьма одиозного политика – Хуана Мануэля Санчеса Гордилло, который к тому времени заработал прозвище “Испанский Робин Гуд”. Этот мужчина прославился тем, что организовал серию рейдов на супермаркеты, когда в знак протеста люди грабили магазины, вынося из них самые простые продукты: масло, рис, бобы. Беспомощные кассиры смотрели на этот беспредел и плакали.

Гордилло же во всех интервью говорил, что это было не воровство, а ненасильственный гражданский акт неповиновения. “Есть много семей, которые не могут себе позволить ходить в магазин, – объяснял он. – В XXI веке это позор. Еда – это не то, на чем могут спекулировать толстосумы”.

Если бы что-то подобное происходило где-то в Германии, Штатах или России, Гордилло наверняка загремел бы за решетку. Но только не в Испании. Здесь он стал мэром небольшого городка и сумел воплотить в жизнь социалистическую утопию. Он построил город, в котором еды и других необходимых вещей хватает на всех.

Испания переживает сейчас жестокий экономический кризис. В одной только Андалусии находится 690 тыс. пустых жилых домов. Все их банки забрали у прежних владельцев за долги.

Но в Мариналеде такой проблемы нет. Гордилло принял решение: тот, кто хочет построить собственный дом, может сделать это бесплатно. Но только если общая его площадь не превышает 192 квадратных метра. Материалы и рабочую силу оплачивал муниципалитет. Каждая семья, которая хотела воспользоваться щедрым предложением мэра, брала на себя только одно обязательство: платить властям по 15 евро в месяц всю оставшуюся жизнь. Ну, и этот дом, построенный на деньги общины, покупатель не мог продать с выгодой для себя. Хочешь уехать – продавай имущество мэрии.

В целом, в Андалусии сегодня огромная безработица. Она достигла фантастических 37%, а если считать только молодых людей – то и вовсе 55%. В Мариналеде живет 2700 человек, и все из них работают. В одном и том же месте: местном сельскохозяйственном кооперативе. Прибыль от его горожане делят поровну между собой. В среднем получается около 1200 евро в месяц на каждого. В регионе, где каждый третий человек не может найти работу, это фантастический результат.

“Мы должны пересмотреть наши ценности, ценности общества потребления. Если забыть на некоторое время о деньгах, эгоизме и индивидуализме, то можно построить намного более благополучное, счастливое и справедливое общество”, – говорит теперь Гордилло.

“Мариналеда – это только один небольшой пример. Мы хотим распространить его опыт по всему миру”, – резюмирует он.

Подробнее об этом уникальном месте: