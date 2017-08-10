Факты и домыслы об электричестве в древности

По странному стечению обстоятельств археологи порой обнаруживают загадочные предметы, которые не вписываются в наше представление о древних культурах. Их существование не мог предположить ни один историк, и все-таки они есть. Ученые окрестили их «Out of Place Artefacts» — «искусственные предметы странного происхождения».

Судя по ним, древние греки умели создавать аналоги компьютера (Антикитерский механизм), жители Парфии применяли гальванические элементы, а египтяне — лампы накаливания.



С чем мы имеем дело? С искусными фальсификациями? Или историю развития техники надо переписывать заново?



Одна из находок, встреченных не на своем месте, — знаменитая «багдадская батарейка». В 1936 году при раскопках близ Багдада австрийский археолог Вильгельм Кёниг обнаружил кувшин, изготовленный две тысячи лет назад парфянским гончаром.

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Внутри невзрачного светло-желтого сосуда высотой 15 сантиметров находился медный цилиндр. Его диаметр составлял 26 миллиметров, а высота — 9 сантиметров. Внутрь цилиндра был вставлен железный стержень, полностью проржавевший. Все детали были залиты асфальтом, скреплявшим их.



В своей книге «В потерянном раю» Вильгельм Кёниг педантично описал находку:

«Верхний конец стержня примерно на сантиметр выступал над цилиндром и был покрыт тонким, светло-желтым, полностью окисленным слоем металла, по виду похожего на свинец. Нижний конец железного стержня не доставал до днища цилиндра, на котором находился слой асфальта толшиной примерно три миллиметра».



Но для чего предназначался этот сосуд? Оставалось только гадать.

«Глиняный кувшин с медным элементом нашли в доме за пределами селения; вблизи него лежали три глиняные чаши с магическими надписями; в руинах Селевкии на Тигре нашли похожие медные элементы».



Для чего-то они были нужны! И ведь нельзя забывать, что IIl-II века до нашей эры, по признанию историков, были одним из самых плодотворных периодов в развитии науки и техники.



Через несколько лет Кёниг обнародовал неожиданную гипотезу. Кувшин мог служить гальваническим элементом — проще говоря, батарейкой. «Нужно было лишь налить туда кислоту или щелочь», — предположил исследователь.



Это подтвердили и опыты. Профессор Дж.Б. Перчински из университета штата Северная Каролина изготовил такой же кувшин, наполнил его пятипроцентным винным уксусом, подключил вольтметр и убедился, что между железом и медью создается напряжение, равное 0,5 вольт.

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Немного, но все-таки! Работала эта античная батарейка в течение 18 дней.



Значит, парфяне — извечные соперники римлян на Востоке, чью культуру мы сравнительно плохо знаем, — могли вырабатывать электрический ток самыми примитивными средствами. Но для чего? Ведь в Парфии, как и в Древнем Риме, — уж это мы точно знаем! — не пользовались электрическими лампами, не оборудовали повозки электромоторами, не возводили линии электропередачи.



А что как нет? Что если во всем виноваты «темные века», лишившие европейцев исторической памяти? И «век электричества» наступил не во времена Фарадея и Яблочкова, а в дохристианскую эпоху?



«Электрическое освещение имелось еще в Древнем Египте», — утверждают Петер Красса и Райнхард Хабек, посвятившие доказательству этой идеи свою книгу.



Их основной аргумент: рельеф из храма богини Хатор в Дендере, созданный в 50 году до нашей эры, во времена царицы Клеопатры. На этом рельефе виден египетский жрец, который держит в руках продолговатый предмет, напоминающий колбу электрической лампы. Внутри колбы извивается змея; ее голова обращена к небу.

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Для Крассы и Хабека все ясно. Этот рельеф — технический чертеж; странный предмет и есть лампа, а змея аллегорически изображает нить накала. С помощью таких ламп египтяне освещали темные коридоры и комнаты. Вот, например, почему на стенах помещений, где работали художники, нет копоти, которая осталась бы, пользуйся они масляными лампами. Все дело в энергетике!



Забавная гипотеза, но правды в ней ни на вольт. Мощность «багдадской батарейки» очень мала. Даже если бы в древности освещали комнаты лампочками мощностью один ватт — что это за мощность? световой блик, а не луч света в темном царстве! — пришлось бы составить вместе сорок багдадских батареек. Подобная конструкция весит десятки килограммов.



«Для освещения всех египетских строений понадобилось бы 116 миллионов батареек общим весом 233 600 тонн», — педантично подсчитал физик Франк Дёрненбург. Этим цифрам особой веры тоже нет, но смысл ясен: гальванические элементы античности должны попадаться ученым на каждом шагу. Но это не так!



Удивились и электрики. Даже сегодня нет такой гигантской лампы накаливания, как изображенная на этом рельефе. И хорошо, что нет. Подобные колоссы опасны: ведь сила разрушения лампы под действием атмосферного давления возрастает по мере увеличения ее объема.



Египтологи же истолковывают этот рельеф совсем иначе, чем любители сенсаций, мастера путать столетия и открытия. Рельеф полон символики. Сам иероглифический способ письма побуждал египтян видеть за изображениями нечто иное — то, что подразумевается. Реальность и ее образ не совпадали. Элементы египетских рельефов были скорее словами и фразами, которые надлежало понять.



Итак, по мнению специалистов, на рельефе в Дендере изображена небесная барка бога Солнца Ра. По верованиям египтян, Солнце каждый день умирает вечером и воскресает на рассвете. Здесь его символизирует змея, которая, как считали в стране фараонов, возрождается всякий раз, когда сбрасывает кожу. Самый спорный элемент изображения — пресловутая «колба». Даже египтологи не знают, как ее истолковать. Возможно, она обозначает «горизонт».



Что касается обстановки, в которой создавался рельеф, то рабочие наверняка высекали его при свете обычных ламп, заправленных, например, оливковым маслом. В Долине царей археологи встречали изображения, на которых видны рабочие с подобными лампами, видно, как им выдают фитили и как вечером рабочие возвращают их.



А почему тогда нет следов копоти на стенах и потолках? А вот и неправда ваша! Есть они. Археологи не раз находили подобные пятна. Пришлось даже реставрировать некоторые слишком закопченные гробницы.



Но если «багдадские батарейки» не использовались для освещения жилищ и гробниц, для чего они были нужны? Единственное приемлемое объяснение дал немецкий египтолог Арне Эггебрехт. В его коллекции имелась небольшая статуэтка египетского бога Осириса, покрытая тончайшим слоем золота. Ее возраст — примерно 2400 лет.



Сделав копию фигурки, Эггебрехт погрузил ее в ванну с солевым раствором золота. Затем соединил десять глиняных кувшинов, аналогичных «багдадской батарейке», и подключил этот источник питания к ванне. Через несколько часов на статуэтке осел ровный слой золота. На такой технический трюк, очевидно, были способны и древние мастера. Ведь для нанесения гальванических покрытий нужен ток небольшой силы и низкого напряжения.



И все же загадки остаются.



Каким образом парфяне открыли электрический ток? Ведь напряжение, равное 0,5 вольт, нельзя обнаружить без приборов. Луиджи Гальвани в 1790 году открыл «животное электричество» по чистой случайности. Он заметил, что мышцы лягушки непроизвольно сокращаются, если к ее лапке одновременно приложить пластины из разных металлов.



Быть может, древние тоже случайно открыли электричество? А как они догадались, что с помощью электрического тока можно осаждать золото, содержащееся в растворе? А где было сделано это открытие, в Парфии или, судя по статуэтке, в Египте? А в других странах знали о нем? Как-никак, «батарейками», наверное, пользовались не одно столетие.



Увы, нам ничего не известно об этом. Не сохранилось никаких письменных упоминаний. Известный немецкий историк Бурхард Брентьес предполагал, например, что использовали это таинственное изобретение лишь в Вавилоне и его окрестностях. Но как было на самом деле?



А действительно ли батарейка применялась для гальванических работ? Из того, что «это было возможно», не следует ведь: «Это так и было». И почему археологи находят такие же «батарейки», в которых внутри медного цилиндра помещен медный стержень? Они не могут вырабатывать ток. Нужен стержень из другого металла. Может быть, глиняные кувшины с металлическими вставками предназначались для другой цели?



С другой стороны, нельзя и недооценивать предков. Все забывается. И некоторые вершинные достижения той или иной культуры, удивительные секреты утрачиваются уже по прошествии нескольких веков. Войны, пожары, гибель письменных памятников лишь умножают забвение. Руины разрушенных метрополий меньше всего напоминают солидный архив или патентное бюро, в которых заботливо сохранены все изобретения древности.



Многое исчезло без следа. Возможно, утрачены целые направления науки, плоды деятельности крупных научных школ, приемы династий ремесленников, передававшиеся втайне. И теперь, когда археологи находят непривычный артефакт, они не знают, как объяснить его появление. Он становится неразрешимой загадкой, фразой из книги, которая давно сожжена.