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Азбука разводов

19:45. 10 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В связи с частыми сообщениями в интернете об очередных разводах, лохотронах и прочих мошеннических схемах, решил собрать воедино основные виды мошенничеств, которые происходят с простыми людьми на улицах и в дороге. Конечно, видов гораздо больше, но в качестве основной памятки для наших родителей, или для тех, кто еще только становится на путь самостоятельной жизни, думаю, будет интересно.

Источник: www.kramola.info

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