Азбука разводов

В связи с частыми сообщениями в интернете об очередных разводах, лохотронах и прочих мошеннических схемах, решил собрать воедино основные виды мошенничеств, которые происходят с простыми людьми на улицах и в дороге. Конечно, видов гораздо больше, но в качестве основной памятки для наших родителей, или для тех, кто еще только становится на путь самостоятельной жизни, думаю, будет интересно.