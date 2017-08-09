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Тайны океана

13:32. 9 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Об особенностях водной стихии человечество знает очень мало, в процентном количестве изучено всего 3-5% океанских глубин. Тайн в мировом океане бесчисленное множество. Их он открывает постепенно и неохотно. Но некоторыми все же согласился поделиться…

Эффект, напоминающий подводный водопад, можно наблюдать у берегов полуострова Ле-Морн-Брабан (государство Маврикий).

Тайны океана

Там проходят мощные течения, создающие завихрения песка и ила, переносимые водой по неровному дну, усеянному кораллами. Создается впечатление, что водные потоки каскадом стекают по дну, создавая подводный водопад.

В Индийском океане мореплаватели уже сотни лет замечали, что там в определенных местах вода имеет голубое сияние.

Тайны океана

Этот феномен завораживал всех моряков. Только недавно, в 2005 году была разгадана тайна свечения. Эффект сияющего молока придают водам бактерии, обладающие биолюминесцентными свойствами. Они «зажигаются» для приманивания морских обитателей.

В штате Орегон на океаническом побережье существует загадочная воронка, ее называют «вратами в подземный мир».

Тайны океана

Во время приливов в падину заливается вода, и, достигнув дна, выплескивается на высоту 6 метров. Как появился «колодец», ученые до сих пор не знают, никто еще не опускался в него. Предположительно, что воронка связана с подводными океаническими пещерами.

Иногда в сезон дождей, прибрежные воды морей и океанов становятся красными.

Тайны океана

«Красный прилив» образуется в результате резкого массового размножения бурых водорослей. Эта биомасса поглощает весь кислород, делая воду непригодной для жизни.

Сюрреалистические ледяные цветы можно увидеть на Северном Ледовитом океане.

Тайны океана

Они «распускаются», когда воздух над водой становится сухим и его температура ниже, чем водной поверхности. Океанический луг цветов может возникнуть прямо на глазах, вырастив мгновенно цветы до 8-10 см в диаметре.

Бермудский треугольник расположен в Атлантическом океане. В Тихом же существует его аналог.

Тайны океана

Место возле острова Миякедзима называют Драконьим треугольником, оно часто подвергается мощнейшим бурям и штормам, возникающим буквально ниоткуда. В этом регионе не живут ни рыбы, ни птицы, а рыбаки стараются не подходить к нему.

А вот и еще одно место, которое пользуется недоброй славой. Находится оно у побережья Западной Африки и носит название пролив Доброй Надежды. За несколько сотен лет здесь потерпели крушение немало кораблей. Основными причинами их стали неустойчивая погода и большие волны, которые океанологи называют еще эпизодическими. Это волны большой высоты, которые могут достигать 30 метров.

Тайны океана

Их образование связано с наложением волн одна на другую, причем, высота эпизодической волны равна сумме высот этих когерентных волн. Эпизодически волны не меняют своей формы, и могут распространяться на большие расстояния с сохранением своей энергии. Перед волнами образуются такие же большие впадины.

Конечно, в океане есть еще немало мест, где появляются такие гигантские волны, но у мыса Доброй Надежды они особенно опасны.

При встрече Балтийского и Северного морей образуется четкая граница – Галоклин, как назвал это явление Жак Ив Кусто.

Тайны океана

Связана она с различными «структурами» их вод: температуры, плотности, уровня солености. Такое явление можно наблюдать в Дании.

В некоторые океанических водах обитают змеи – ставшие подводными ими по стечению обстоятельств.

Тайны океана

Раньше они были наземными существами. Потом по неизвестной причине перебрались в воду, и охотятся там на свои жертвы. Дышать змеи могут, впитывая кислород из воды через кожу. Пробыв под водой несколько часов, они поднимаются на поверхность подышать.

Огромные страшной силы водовороты – явление, свойственное узким проливам, для которых характерны периоды приливов и отливов.

Тайны океана

В пики этих процессов сталкиваются воды разного направления, воздавая воронки, которые могут быть местом крушения кораблей.

В Норвежском море существует водоворот Мальстрема. Он не такой большой, как в Саргассовом море, но также наводит ужас на моряков. Водоворот возникает два раза в сутки.

В центре воронки появляется впадина, в которой уровень воды на десятки метров ниже уровня океана, а энергия водоворота, по оценкам океанологов, в десять раз больше энергии обычного течения. Но это еще не все: примерно раз в полгода водоворот меняет свое направление.

Дайверам иногда удается столкнуться с таким подводным существом как огнетелки, или по-научному, пиросомы.

Тайны океана

Морские свободноплавающие колониальные животные. Это скопление множества мелких существ, которые, соединяясь, могут достичь размеров кита.

Тайны океана

Пиросомы являются одними из самых редких существ на Земле. Встретить их под водой всё равно, что встретить живого единорога. А уж заснять их на камеру и вовсе удалось всего несколько раз. Даже в глубинах океана, которые буквально кишат разными невообразимыми существами, гигантские пиросомы остаются одними из самых странных…




Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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