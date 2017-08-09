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Фильм «Луна» за несколько лет до американских приключений

09:16. 9 августа 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
Стенли Кубрик еще не снял "Космическую одиссею", а про следующий сценарий даже не догадывался. В это время в СССР, режиссер Павел Клушанцев снял на коленке научно-популярный фантастический фильм "Луна" 1965г. В фильме показаны эксперименты, которые затем повторили американские актеры: фокусы с вакуумом и фокусы с низкой гравитацией.

Фильм интересен своей атмосферой того времени, тайной поверхности Луны и опасностями поджидающими космонавтов.

Драматургия «Луны» выстроена по фирменному рецепту Павла Клушанцева: в первой части – собственно научно-популярной – сообщается о последних на тот момент достижениях ученых в области исследования Луны, ученые делятся гипотезами относительно происхождения лунных морей, температуры лунной поверхности и т. д. Вторая и третья части – научная фантастика. Режиссер вместе с замечательным художником-фантастом Ю. Швецом (тот самый, который создавал предметный мир в «Космическом рейсе»), придумавшим впечатляющие декорации, предлагают помечтать, как в недалеком будущем будет осваиваться Луна людьми: от гипотетической первой лунной экспедиции до демонстрации лунных городов, лабораторий и т.п. Постановочная грандиозность картин космического будущего, вещность фантастических образов поражают и сегодня.



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, фильм
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