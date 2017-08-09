Фильм «Луна» за несколько лет до американских приключений

Фильм интересен своей атмосферой того времени, тайной поверхности Луны и опасностями поджидающими космонавтов.Драматургия «Луны» выстроена по фирменному рецепту Павла Клушанцева: в первой части – собственно научно-популярной – сообщается о последних на тот момент достижениях ученых в области исследования Луны, ученые делятся гипотезами относительно происхождения лунных морей, температуры лунной поверхности и т. д. Вторая и третья части – научная фантастика. Режиссер вместе с замечательным художником-фантастом Ю. Швецом (тот самый, который создавал предметный мир в «Космическом рейсе»), придумавшим впечатляющие декорации, предлагают помечтать, как в недалеком будущем будет осваиваться Луна людьми: от гипотетической первой лунной экспедиции до демонстрации лунных городов, лабораторий и т.п. Постановочная грандиозность картин космического будущего, вещность фантастических образов поражают и сегодня.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com