Что такое глобализация?

И во всех обществах есть так называемые «антиглобалисты», которые недовольны глобализацией в её исторически наличествующем виде и выступают против неё, не вникая в суть и историю этого явления. При этом вопросы глобального взаимопроникновения друг в друга разных национальных культур в течении истории не интересуют «антиглобалистов» потому, что они действуют из предубеждения: глобализация — безальтернативно плохо.

Хороша будет эта глобальная культура либо плоха, т.е. какая именно нравственность и этика выразятся в ней? Будет она одноязычной либо многоязычной? — вопрос пока во многом открытый.

«Глобализация» — термин политологии, только в последние годы ХХ столетия ставший достоянием сознанияинтересующихся политикой и экономикой. Именно в это время «глобализацией» стали называть совокупность экономических и общекультурных явлений, которые воздействуют на исторически сложившиеся культуры (включая и экономические уклады) народов, проживающих в разных регионах планеты, отчасти разрушая их, а отчасти интегрируя их в некую — ныне пока ещё только формирующуюся — глобальную культуру, которой предстоит в исторической перспективе объединить всё человечество.



Но реально это — несбыточная ложная альтернатива, проистекающая из непонимания характера глобального исторического процесса. Предлагаемый «антиглобалистами» подход плох и в действительности не является альтернативой имеющей место исторически реальной глобализации[1]. Дело в том, что:

Глобализация объективно порождается разнородной деятельностью множества людей, преследующих свои личные и групповые интересы. И эти интересы большей частью совсем не глобального масштаба: о судьбах человечества подавляющему большинству людей на протяжении всей истории думать некогда и несвойственно, и соответственно у них нет мыслей глобальной значимости, которые они бы целенаправленно воплощали в жизнь.

То, что ныне называется «глобализацией», имело место и в прошлом, но не имело имени и не было столь заметным в повседневной жизни обществ и личной жизни большинства людей. На протяжении всей памятной истории цивилизации нынешнего человечества «глобализация» предстаёт как процесс взаимного проникновения национальных культур друг в друга.



В прошлом глобализацию стимулировала международная торговля и политика завоеваний, а ныне она стимулируется большей частью непосредственно технико-технологическим объединением народных хозяйств разных стран в единое мировое хозяйство человечества.



Экономическая составляющая глобализации на протяжении всей истории доминирует над прочими её аспектами и представляет собой процесс интеграции производительных сил (населения разных регионов планеты и их ресурсов) в единую хозяйственную систему человечества, в результате чего в мире становится всё меньше хозяйственных единиц, изолированных от этой системы в целом и от прочих её фрагментов.



Войны на протяжении истории нынешней глобальной цивилизации обусловлены большей частью непосредственно экономическими интересами, хотя сами по себе экономические интересы — следствие определённого мировоззрения и миропонимания, а кроме того — идеологические конструкции в ряде случаев были призваны скрыть за словами о высоких идеалах примитивное желание пограбить, поработить соседей или очистить от них территорию, на которой в дальнейшем намеревались жить сами агрессоры. Но вне зависимости от идеологического обеспечения и политической конкретики той или иной исторической эпохи:

Интеграция производительных сил носит объективный характер, поскольку ни нынешнее человечество, ни какое-либо одно национальное общество (включая и реликтовые первобытные культуры, застрявшие до настоящего времени в каменном веке) не может существовать без какой бы то ни было системы производства и распределения продукции, и все люди так или иначе заинтересованы в наращивании её эффективности, чтобы получать продукции побольше и иметь при этом свободное время. А одно из средств наращивания её эффективности — обмен достижениями культуры разных народов во всех его проявлениях.

Это всё в совокупности означает, что глобализация — процесс в истории человечества неизбежный — объективный: прервать или остановить его течение может только очередная глобальная катастрофа — военная или геофизическая. Он порождён не волей тех или иных «глобализаторов», а протекает вне зависимости от желания и воли каждого из противников или сторонников некой содержательно не определённой «глобализации вообще».

Однако объективная неизбежность процесса глобализации не означает, что он не может быть управляемым и не является давно уже управляемым по субъективному произволу.

Культура — совокупность всего информационно-алгоритмического обеспечения жизни людей, не передаваемого от поколения к поколению в готовом к употреблению виде на основе генетического аппарата вида «Человек разумный».



При этом культура, достаточно устойчивая в преемственности поколений, представляет собой один из факторов, к которому всякая культурно своеобразная популяция биологического вида «Человек разумный» генетически подстраивается в процессе смены поколений.

Всякое общество некоторым образом самоуправляется во взаимодействии с окружающей природной и социальной средой. По достижении некоторого уровня развития культуры — общество в некоторых формах выражает концепцию своего самоуправления, после чего концепция организации жизни общества становится фактором, определяющим дальнейшее развитие культуры во всех её аспектах.



И после этого действует принцип «культура — следствие и выражение господствующей концепции управления», действие которого распространяется и на науку общества в целом, а на историческую и социологическую науку в особенности.

Стимулом к организации управления объективно существующими процессами и развёртыванию тех или иных проектов является давление на психику людей соответствующих факторов в их жизни.



Соответственно объективности процесса глобализации и воздействию его на жизнь региональных обществ и людей в них — в культуре человечества неизбежны многократные на протяжении истории постановки вопроса об управлении глобализацией как объективным явлением вне зависимости от того, есть в культуре такое понятие «глобализация» либо же его нет: процесс-то объективно имеет место и воздействует на жизнь людей.

По своему существу вопрос об управлении течением глобализации это — вопрос двоякий:



Его первый аспект — целеполагание в отношении завершения глобализации (вектор целей в управлении глобализацией — определённый характер культуры, в которой с течением времени должно объединиться всё человечество).



Его второй аспект — концептуальный, определяющий пути и средства достижения намеченных целей.





Проекты глобализации

Соответственно исторически сложившимся обстоятельствам к настоящему времени имеются и действуют несколько проектов глобализации.

Библейский проект порабощения человечества от имени Бога

Существует в нескольких версиях:



либерально-буржуазная, которая в силу декларации принципа веротерпимости «крышует» все традиционные так называемые «авраамические» религии («иудаизм», «христианство», включая и «православие», «ислам» — во всех их ветвях, не склонных к революционному преобразованию мира);



марксистская псевдосоциалистическая, революционно-террористическая, интриганская, в которой хранителями традиции являются продолжатели дела Л.Д. Бронштейна (Троцкого);



конвергенционистская, предполагающая сохранение толпо-«элитаризма» в формах, вбирающих в себя личные «свободы» буржуазного либерализма и государственно плановый характер экономики псевдосоциализма на основе марксизма, высокий уровень социальной защищённости личности за счёт обуздания гонки потребления и решения биосферно-экологических проблем плановой экономикой (приверженцы этой версии ориентируются на эволюционно-реформаторский переход от того, что есть исторически реально, к некоему идеалу, который в настоящее время не вполне ими определён в теориях, поскольку «потомки не глупее нас и всё сделают сами, в соответствии с конкретикой не предсказуемых для нас обстоятельств»)[2];



исламский всемирный халифат, назначение которого может быть двояким в зависимости от обстоятельств и успехов в его осуществлении:





либо решить те же проблемы, что не смогла в XIX — ХХ веке решить марксистская версия, но под покровом иной идеологии и иных ритуалов социальной магии;



либо создать предпосылки к «всемирной деисламизации» — возведению Корана в ранг «мирового зла» и запрету несанкционированного доступа простонародья к его тексту и переводам, аналогично тому, как это имело место после второй мировой войны в отношении «Майн Кампф»: чтобы люди были лишены информации, необходимой для самостоятельной оценки ими исторического прошлого, а относились к этим и другим явлениям на основе готовых к употреблению мнений, выработанных для них особо доверенными «историками»-профессионалами.



Русский — большевистский

Русский — большевистский проект глобализации выражен в настоящее время в КОБ, предполагает переход многонационального человечества к соборности и диктатуре совести путём развития национальных культур в направлении, обеспечивающем достижение всеми к началу юности необратимо человечного типа строя психики.

Китайский

Китайский проект глобализации в силу собственных традиций толпо-«элитарного» характера и приверженности правящей «элиты» марксизму (с некой «китайской» спецификой) и атеизма китайской культуры на протяжении всей памятной истории, не способен разрешить проблему, которую китайцы назвали «парадокс жёлтой опасности»[3], поскольку как и библейский проект он изначально обречён на попытку реализации в пределах Божиего попущения.



Фактически Китай отказался в прошлом от собственного проекта глобализации в XV веке (создание океанского флота и экспедиции под руководством евнуха Чжэн Хэ были предпосылкой к этому) и теперь предпринимает попытку исправить эту ошибку.



Однако для успеха нравственно-этическая основа нового проекта глобализации по-китайски должна измениться так, чтобы Китай не предлагал другим народам свой толпо-«элитаризм» взамен исторически сложившегося их толпо-«элитаризма».

Японский

Японский проект глобализации в настоящее время проходит «эмбриональный период». Он унаследовал от прошлого проблемы, препятствующие успеху проекта:

толпо-«элитаризм» на основе принципов «бонсай», применяемых не к декоративным растениям, а к человеку и обществу,

идеалистический атеизм обособленно националистической по своему характеру древней японской религии Синто и буддизма, пришедшего в страну из Китая и несущего специфически буддистский толпо-«элитаризм».

Примечания