О чём говорит наше тело
16:21. 8 августа 2017 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В прошедшем эфире мы рассказали, как наши мысли, наши не выраженные чувства, эмоции отражаются на физическом уровне. Что такое психосоматика? О единой связи всего нашего организма. Что о себе думать, чтобы сохранять здоровье, молодость и красоту на годы вперёд.
20 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «О чём говорит наше тело». Авторы–сказительницы Юлия Ковалёва и Анна Акчурина.
Источник: www.kramola.info