Невероятные случаи вмешательства Высших Сил

Случилось это в декабре. Ранним утром, стоя на остановке и ждал троллейбус. Шел снег. Ныла рука, на которой мне когда-то циркулярной пилой отрезало пальцы. Она всегда у меня ныла к перемене погоды или к крупным неприятностям. А тут так дергало, что я нянчился с ней буквально как с ребенком… Когда подъехал троллейбус, я вошел через заднюю дверь и сразу (в конце салона) сел на сиденье.Рука стала болеть еще сильней. Это, как я теперь понимаю, было предупреждением. Но я не внял ему, и тогда неведомая сила, мертвой хваткой сжав мою кисть, приподняла и подтащила к середине салона. Доведя до свободного места, она толкнула меня на сиденье.В это время троллейбус подъезжал к следующей остановке. Водитель что-то не рассчитал, и троллейбус занесло, ударив задней дверью о бетонный столб. Заднюю часть салона смяло в гармошку и разорвало. Несколько кресел (в том числе и то, на котором я сперва сидел) выбросило на проезжую часть под колеса движущегося транспорта…Очевидно, я должен был погибнуть. Но мой ангел-хранитель спас меня. Думаю, что такой ангел есть у всех людей, просто кто-то чувствует его присутствие, а кто-то нет.Сабир Алимов (Ташкент)Я где-то прочел, что Фортуна не любит жадных. Теперь я, когда заранее знаю, что предстоит столкнуться с трудностями, проделываю один и тот же ритуал — выхожу в метро и даю нищим деньги. И, вы знаете, помогает! Один раз даже вышел такой курьез. Я уже на работе вспомнил, что уходя забыл выключить из розетки утюг. Отпросился у начальства и кинулся домой, а это на другом конеце Москвы! По дороге отдал встретившемуся нищему пятисотенную бумажку и загадал, чтобы все кончилось хорошо. Так и получилось. Дома обнаружил, что от утюга уже стала тлеть обивка гладильной доски, но произошло выпрашиваемое мной чудо: у соседа сверху залило ванну. Вода протекла ко мне. С потолка отвалился огромный пласт намокшей штукатурки прямо на утюг — и огонь прибило, и шнур из розетки выдернуло. Кто-то скажет — ничего себе везение, сплошные неприятности! Ан нет! Как минус, помноженный на минус, дает плюс, так тут одно несчастье нейтрализовало другое. Куда хуже было бы, если бы они произошли порознь…Сергей Кастромин (Москва)Это произошло в апреле 1957 года. Я с сестрой отправилась в лесополосу набрать сухих дров для печки. Прихватила с собой и топор, чтобы быстрее справиться с работой. В те времена у меня был 3-х месячный ребенок и нельзя было надолго отлучаться. Нарубили мы хвороста, собрали в кучи, и я сказала сестре, чтобы та шла домой и сказала моему мужу, чтоб приезжал на подводе забрать дрова. А сама, чуть отдохнув, продолжила рубить сухие ветки. Вижу — стоит сухой куст. И только я занесла топор, как вдруг будто ветром донесло до меня чей-то шепот: «Не бей!» Я сильно перепугалась, так и застыла с поднятой рукой. Что, думаю, за шутки, ведь поблизости абсолютно никого нет! На всякий случай отложила топор и села на кучу хвороста поджидать мужа. Когда он приехал, сразу заметил неладное: «Что произошло? Почему такая бледная?» Я рассказала про голос и показала на куст. Муж осторожно разгреб сухие листья и… Там лежала мина, оставшаяся еще с войны. Не знаю, кто был более счастлив — я или мой муж. Но нашему маленькому сыночку повезло больше всех — ведь его мама осталась живой. Но, скажите, кто предупредил меня об опасности? Чей голос послышался мне в ту роковую минуту?Клавдия Сидельникова (село Ромашки Запорожская обл.)Случилось это 12 лет назад, в Белоруссии. В мае, теплым воскресным денем мы всей семьей пошли отдохнуть на лесное озеро, находящееся в 3,5 километрах от нашего военного городка. Едва заметная тропинка проходила через болото, потом через танковый полигон (тропинки нет вообще — полигон весь в колеях) и километра полтора через лес.После полудня разыгрался ветер, появились тучи, загремел гром. Пока отец собирал рыболовные снасти, а я собирала вещи, наш трехлетний сын Тимур пропал. Началась гроза, а мы все бегали по берегу озера, по лесу, искали сына, но все было напрасно. Промок до нитки старший семилетний сын. Решили возвратиться домой, взять из части солдат, прочесать лес и окрестности. Что мы пережили по дороге — объяснять, наверное, не надо…Каким же было наше удивление, когда мы обнаружили сидящего на корточках у дверей нашей квартиры на 4-м этаже испуганного Тимура, при этом вовсе не промокшего.Прошло столько лет, а я не перестаю удивляться, как трехлетний малыш, впервые оказавшись в таком сложном для него походе, смог самостоятельно добраться до дома? Тимур ничего не помнит об этом. А я буду задавать себе этот вопрос всю жизнь и благодарить судьбу.Д.Хакимова (Самара)То ли я застудил ноги, то ли еще что, но 5 лет назад у меня перестали сгибаться колени. Врачи помочь ничем не могли. Экстрасенсы, к которым обращался (а их у нас в Самаре тьма-тьмущая), лишь давали щедрые обещания, мол, все будет хорошо, махали руками, но тоже все напрасно. Зря деньги я на них растратил. В общем, с работы меня уволили, и оказался я без надежд на будущее на инвалидной коляске. Девушка моя поохала, пострадала возле меня, да и ушла к другому. Я ее не виню — кому охота всю жизнь с немощным, а потому и нищим человеком связывать. И такая в итоге меня тоска взяла, что решил я в черную минуту расстаться с этим миром.Было это полтора года назад, к концу лета. Как сейчас помню — сидел я в коляске на балконе своей квартиры и выбирал способ, как постылую жизнь оборвать. И вдруг откуда-то ветер бросил мне на колени газетную страницу. Уж не знаю, с неба этот обрывок из газеты «Труд» упал или еще откуда, но оказалась там крохотная и очень важная для меня заметка — про американскую девушку, которая не могла двигаться, так как заболела полиомиелитом. Ей так-же бессильна была помочь медицина. Но она стала самостоятельно тренироваться, пытаться ходить, после бегать… И в итоге своей невероятной веры и настойчивости не просто победила болезнь, а даже (и это исторический факт!) стала олимпийской чемпионкой по бегу. Ее имя — Вильма Рудольф, негритянка.Когда я прочитал это, у меня будто бомба в мозгах разорвалась. Мол, как же так, она смогла, а я, здоровенный в общем-то детина, слезы тут лью. И начал я тоже работать над собой. Придумал специальный комплекс упражнений. Через боль, через «не могу» разрабатывал ноги. И вот (ура!) недавно без остановки, не держась за перила, поднялся на свой пятый этаж. А что было бы, не занеси мне ветер невесть откуда тот обрывок газеты? Страшно подумать. Вот я и говорю: «Ребята, в этой жизни все возможно, главное — не сдавайтесь!».Историю удивительного исцеления рассказывает бывший инвалид, из города Самары Николай ВересковскийЭта странная история произошла со мной в Самаре, когда я был там в командировке по делам фирмы. Сам я инженер-программист и на следующий день мне предстояла важная встреча, на которую нельзя было опаздывать. А тут, как назло, вечером обнаружил в гостинице, что мои наручные электронные часы отказали, наверное села батарейка. Что делать? Мысленно посетовал я на судьбу и вдруг слышу, как на балконе гостиничного номера что-то стукнуло. Выхожу, а на узеньких металлических перилах лежат часы на кожаном ремешке. Лежат так аккуратно, как будто кто-то тщательно уложил их. И называются моим именем «Слава».Я вначале обрадовался, вот думаю и проблема разрешилась, а потом все же решил отдать их дежурной по этажу — кто-то ведь обронил, искать будет… Но вскоре дежурная вернула часы обратно — сказала, что никто из верхних номеров ничего не ронял, да и нет больше в гостинице москвичей. Я глянул, и действительно — стрелки показывают московское время — с самарским час разницы. Это был второй намек на то, что часы предназначены мне.А после упавший с неба тезка и вовсе выкинул сюрприз. По неведомым причинам за ночь часы значительно ушли вперед. Утром я не обратил на это внимания и пошел на встречу согласно их показаниям. И это стало для меня большой удачей. Человек, который должен был подписывать мои бумаги, уже через 20 мин сел в машину и выехал в другой город. Если бы часы шли точно, и я явился в назначенное время, то уже не застал бы его. А это грозило фирме и лично мне крутыми неприятностями. А так, все получилось просто замечательно.Эти часы я теперь ношу не снимая (как талисман), и, кстати, они больше ни разу не спешили, хотя в ремонт я их так и не отдавал…Вячеслав Замятин (Тула)Было это давно — в 1963 году. Жили мы бедно, и денег, на покупку стиральной машины, не было. А стирать приходилось много, и все руками. Однажды, окончательно стерев пальцы, я взмолилась: «Господи, помоги мне выиграть стиральную машину по лотерее!»Сразу скажу, что человек я не набожный, никогда не молилась и в церковь не ходила. Но так жизнь довела, что не удержалась, воззвала к Богу. А к кому еще было мне обращаться за помощью?.. Через два дня, открыв таблицу денежно-вещевой лотереи, я увидела, что на мой единственный билет пал выигрыш — стиральная машина за 75 рублей!С тех пор прошло больше 30-и лет. Машина эта, изготовленная Московским заводом им. В. И. Ленина, до сих пор исправно стирает, и ни разу не ломалась. Мы называем ее «наша старушка». Одного только не знаю, кого мне благодарить за такой подарок — Бога или случай?..В.Анисимова (г. Пугачев Саратовская обл)«Разозлившись на жену, я спугнул свою удачу!» — пишет Алексей Иванович Нестеренко (Волгоград)Когда при Хрущеве выплату по займам «заморозили» на 20 лет, государство начало разыгрывать номера облигаций. И вот в ночь, когда в газете должна была появиться таблица тиража, я увидел странный сон, будто я рублю змею лопатой. А на следующий день узнал, что выиграл небольшую сумму. Через некоторое время я снова увидел во сне змею, и опять стал рубить ее на части. Новая таблица тиража — и снова выигрыш. Совпадение? В третий раз, когда мне приснилась змея, я не стал ее бить лопатой, и выигрыша не было. В четвертый раз я рубил во сне змею что есть сил и выиграл на 10-рублевую облигацию 100 рублей. 95 отдал жене, а на остальные деньги хотел купить себе книгу. Жена не любила, когда я читал, и начала ворчать: «Лучше купи водки и выпей!»… Я тогда на нее обозлился и сказал, что вообще больше не буду никогда выигрывать. И с такой злостью сказал, что и впрямь ни разу больше не выигрывал. Сколько не покупал облигаций и лотерейных билетов — все в пустую. Чем это можно объяснить? Неужели спугнул удачу?Анна Забельская из Москвы, уверена в том, что по телефону «555» можно заказать исполнение любого желанияУ меня потерялась собака. Оставила свою Джулию на привязи у дверей в булочную, а когда вышла, ее и след простыл. Для кого-то, может быть, это покажется пустяком. Но для меня моя Джулька — единственное родное существо на этом свете. Три дня и три ночи я ходила по соседним дворам и звала ее, звала… А после меня на «скорой помощи» свезли в больницу. Простыла, разыскивая собаку.В больнице мне стало и вовсе худо. И не потому, что лечили плохо, просто я поняла, что Джульки мне больше никогда не найти. Даже если и придет она домой, меня-то там нет! Соседки по палате рассказывали потом, что я по ночам бредила, все собаку звала. Тогда одна из них решила рассказать мне способ, о котором ей тоже кто-то по секрету сказал: мол, надо набрать телефонный номер «555» и попросить о том, чего очень-очень хочешь.Была б я здорова, только посмеялась бы. А тогда на все была готова. Доковыляла до лестничной площадки, где висел телефон-автомат, набрала номер. В трубке что-то шуршало и потрескивало, когда я со слезами умоляла вернуть мне Джульку. Я долго молила о чуде, потом повесила трубку и отправилась в палату.А поутру меня соседки будят: «Смотри, это не твоя собачка по больничному двору бегает?» Точно! И как только она отыскала меня? Больница-то находится в другом районе…Окрыленная, я буквально слетела по лестнице во двор, обнялась со своей лохматой подружкой. Порадовались мы с Джулькой, а потом я задумалась: «Что дальше-то? Врачи говорили что выпишут меня лишь через полторы недели. А в больницу Джульку, естественно, никто не пустит». Тогда я опять пошла к телефону, набрала заветный номер и попросила: «Пусть ко мне приедет хоть кто-нибудь!» И что бы вы думаете — через два дня случилось невероятное: объявилась из Твери (мы оттуда родом) соседка моей покойной сестры. Приехала в Москву по делам, хотела у меня остановиться переночевать и узнала, что я в больнице. Так все и разрешилось. Я ей дала ключ от квартиры и попросила за Джулькой ухаживать. А вскоре и сама выписалась. И теперь всем советую — в случае чего, звоните по волшебному номеру «555»…

Источник: nashaplaneta.su